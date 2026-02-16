"دي جيه آي" تعيد تعريف التصوير الجوي بطرحها طائرة أفاتا 360

في خطوة كانت مرتقبة بشغف من قبل صناع المحتوى ومحترفي الطيران الحر "إف بي في" (FPV)، أعلنت شركة "دي جيه آي" (DJI) الصينية رسميا عن طائرتها الأحدث "دي جيه آي أفاتا 360" (DJI Avata 360).

ولا تعد هذه طائرة التصوير هذه مجرد تحديث لنسخة سابقة، بل هي فئة هجينة جديدة كليا تدمج بين رشاقة طائرات "إف بي في" والقدرات اللامحدودة للتصوير البانورامي الشامل، لتنهي بذلك حقبة الاختيار الصعب بين "زاوية الرؤية الضيقة" وبين "كاميرات 360 المنفصلة".

التصميم الهجين.. هندسة تتحدى المألوف

تأتي "أفاتا 360" بتصميم مغاير تماما لعائلة أفاتا السابقة، بدلا من هيكل "ساين ووب" (Cine-whoop) التقليدي، واعتمدت "دي جيه آي" هيكلا أكثر ديناميكية مع نظام عدسات تصوير مزدوج (Dual-Lens).

لكن الابتكار الحقيقي يكمن في "محور الدوران الذكي"، حيث يمكن لكاميرا الطائرة التبديل بين وضعية الطيران الأمامي التقليدي وبين وضعية التصوير الكروي (360 درجة) عبر تدوير العدسات بزاوية 90 درجة، مما يسمح باختفاء جسم الطائرة تماما من المشهد بتأثير الطائرة الخفية (Invisible Drone Effect).

المواصفات التقنية

وحسب التقارير المنشورة لم تبخل "دي جيه آي" في تزويد هذه الطائرة بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الاستشعار، حيث تضم الطائرة مستشعرين بحجم 1/1.3 بوصة أو 1.1 بوصة في بعض النسخ الاحترافية، مما يمنحها أداء استثنائيا في الإضاءة المنخفضة وديناميكية ألوان تتفوق على أي طائرة 360 سابقة.

وتدعم كاميرا الطائرة تسجيل الفيديو بدقة "8 كيه" (8K) بمعدل 50 إطارا في الثانية في وضع 360 درجة، ودقة "4 كيه" (4K) بمعدل 120 إطارا في الثانية في وضع "إف بي في" التقليدي للقطات الحركة السريعة.

ودمجت الشركة تقنية "روك ستيدي 4.0+" (+RockSteady 4.0) التي تضمن ثباتا مطلقا حتى أثناء القيام بالمناورات الحادة أو الشقلبات الهوائية، مع ميزة "تعديل الأفق" التلقائي.

إعلان

ولأول مرة في طائرة بهذا الحجم، أضافت "دي جيه آي" نظام "ليدار" (LiDAR) الأمامي مدمجا مع مستشعرات بصرية لتوفير حماية من العوائق بزاوية 360 درجة. وهذا النظام لا يحمي الطائرة فحسب، بل يمنح الطيارين المبتدئين ثقة أكبر للطيران في الأماكن الضيقة والمزدحمة مثل الغابات أو داخل المباني.

كما تدعم الطائرة نظام البث "أو 4 بلس" (O4 Plus) الذي يوفر تغذية بصرية بدقة 1080p وزمن تأخير شبه منعدم لمسافة تصل إلى 20 كم.

وتضيف التقارير، أنه ورغم استهلاك الطاقة المرتفع للمعالجة البانورامية، زودت "دي جيه آي" الطائرة ببطارية سعة 38.6 واط ساعي، مما يمنحها وقت طيران يصل إلى 25 دقيقة، وهو رقم مذهل لفئة "إف بي في".

كما وتتوافق الطائرة بشكل كامل مع نظارات "غوغلز 3″ (Goggles 3) و"غوغلز إن 3" (Goggles N3) الاقتصادية، بالإضافة إلى وحدة التحكم "آر سي موشن 3" (RC Motion 3) التي تتيح التحكم عبر حركات اليد.

وطرحت الشركة الطائرة بعدة حزم لتناسب ميزانيات مختلفة وهي الحزمة الأساسية (الطائرة فقط) وتبدأ من حوالي 480 دولارا، وحزمة "فلاي مور" (Fly More)، مع نظارات غوغلز إن 3، بسعر تقريبي 820 دولارا. وحزمة الاحتراف مع نظارات غوغلز 3 و3 بطاريات وبسعر يصل إلى 1100 دولار.

ويقول المراقبون لهذا القطاع من الطائرات، أن "دي جيه آي أفاتا 360" تمثل الحل السحري لصناع المحتوى، فهي تتيح لهم "الطيران أولا، واختيار الزاوية لاحقا". فلم يعد المصور مقيدا بما يراه أمام وجهه فقط، بل يمكنه في مرحلة المونتاج توجيه الكاميرا إلى أي زاوية خلف أو جانب الطائرة، مما يفتح آفاقا إبداعية كانت تتطلب في السابق مهارات طيران خارقة أو معدات باهظة الثمن.