ماذا تخبئ لنا سامسونغ في مؤتمرها المقبل؟

تقيم شركة سامسونغ الكورية الجنوبية في نهاية هذا الشهر حدثا للإعلان والكشف الرسمي الأول عن عائلة هواتف "غلاكسي إس 26" والتي تتكون من "غلاكسي إس 26" القياسي ونسخة "بلس" و"غلاكسي إس 26 ألترا" الذي يعد أقوى هاتف ذكي تقدمه الشركة.

ويشير تقرير موقع "إنغادجيت" التقني إلى أن حدث سامسونغ الذي يحمل اسم "غلاكسي أن باكد" (Galaxy Unpacked) يقام في 25 فبراير/شباط الجاري دون تحديد موعد طرح الهواتف أو توافرها في الأسواق.

ورغم أن بيان الشركة للإعلان عن الحدث لا يوضح المنتجات التي تنوي الشركة الإعلان عنها بشكل نهائي، فإن كافة التوقعات تشير إلى عائلة "إس 26".

ويذكر أن سامسونغ مؤخرا طرحت هاتفها القابل للطي ثلاث مرات في الأسواق العالمية بسعر يتخطى 2400 دولار، ورغم هذا فإن الهاتف قد نفد من كافة المتاجر خلال الأيام الأولى لتوافره وفق تقرير موقع "سي نت" التقني.

ولكن عن ماذا ستعلن سامسونغ في حدثها الجديد؟

هواتف دون مفاجآت

يشير تقرير "إنغادجيت" إلى أن هواتف "غلاكسي إس 26" قد لا تأتي مع اختلافات جذرية عن الأعوام الماضية، وذلك سواء كان في تصميم الهواتف الخارجي أو حتى المواصفات الداخلية التي تعتمدها الشركة.

وبدلا من ذلك تأتي عائلة "غلاكسي إس 26" وتحديدا "إس 26 ألترا" مع تصميم مقارب لما جاء في "إس 25 ألترا"، وذلك مع شاشة مسطحة بالأمام دون أي انحناءات وتصميم كاميرا مماثل للجيل الحالي من الهواتف.

ويتمثل الاختلاف في الجيل الجديد من هواتف سامسونغ في المواصفات الداخلية للجهاز، إذ تعتمد الشركة على معالج "سناب دراغون إيليت 8 الجيل 5" (Snapdragon Elite 8 Gen 5) الذي يعد النسخة الأحدث من المعالجات الرائدة التي تنتجها شركة "كوالكوم" الأمريكية.

ولكن استخدام هذا المعالج سيقتصر على الهواتف المطروحة في الصين والولايات المتحدة فقط، بينما تعتمد الشركة على معالجها الرائد "إكزينوس 2600" في بقية الأسواق العالمية وفق تقرير موقع "سي نت".

ويختلف هذا التوجه عما قامت به الشركة في العام الماضي، إذ طرحت جميع هواتف "إس 25" مع معالج "سناب دراغون 8 إيليت" في كافة الأسواق العالمية وفق تقرير سابق من "سام موبايل" المختص في أجهزة "سامسونغ".

بطارية وشاشة أكبر في "إس 26"

تنوي سامسونغ طرح النسخة القياسية من هواتف "إس 26" هذا العام مع شاشة بحجم 6.3 بوصة وبطارية بحجم 4300 مللي أمبير، وهما يتغلبان على مواصفات العام الماضي، إذ جاءت النسخة القياسية من "إس 25" مع شاشة بحجم 6.2 بوصة وبطارية 4000 مللي أمبير وفق تقرير "إنغادجيت".

ومن ناحية الذاكرة فإن هواتف "إس 26" تأتي مع مساحة ذاكرة عشوائية 12 غيغابايت وخيارين في مساحة التخزين إما 256 غيغابايت أو 512 غيغابايت وفق التقرير.

الاستغناء عن "إس 26 إيدج"

طرحت سامسونغ في العام الماضي نسخة نحيفة للغاية من هواتفها "إس 25" وكانت تأتي بمواصفات قريبة من المواصفات الرئيسية المستخدمة في كافة هواتف السلسلة، وجاءت هذه النسخة استعدادا لمواجهة "آيفون إير" (iPhone Air) من آبل.

ولكن مثل منافسه، فإن "إس 25 إيدج" لم يتمكن من تحقيق المبيعات المرجوة منه، لذلك تنوي "سامسونغ" التخلي عنه هذا العام والالتزام بطرح "إس 26 بلس" فقط، وذلك وفق تقرير سابق من موقع "9 تو 5 غوغل".

وأما "إس 26 بلس" فمن المتوقع أن يأتي مع شاشة بحجم 6.7 بوصة وبطارية 4900 مللي أمبير للساعة وذاكرة عشوائية 12 غيغابايت، ثم بقية المواصفات ذاتها المستخدمة في "إس 26" القياسي.

مواصفات "إس 26 ألترا"

ورغم أن سامسونغ تطرح في العام الواحد عدة هواتف ذكية، فإن نجم المبيعات وأقوى هواتفها دائما يحمل لقب "ألترا"، لذلك يعد الهاتف الأكثر ترقبا من الشركة.

ويأتي "إس 26 ألترا" هذا العام مع بعض الاختلافات الطفيفة عن العام الماضي في المواصفات والتصميم الخارجي وفق تقرير موقع "إنغادجيت" التقني.

ويؤكد التقرير أن "إس 26 ألترا" يتخلى عن الإطار المصنوع من التيتانيوم وينتقل بدلا منه إلى إطار مصنوع من ألومنيوم أسوة بما فعلته آبل.

كما يأتي الهاتف مع جزيرة كاميرا أكثر وضوحا من الأجيال السابقة وإطار كاميرا أكثر بروزا، وذلك دون وجود أي تغيير في مواصفات الكاميرا عن الجيل السابق.

ويحمل الهاتف بداخله ذاكرة عشوائية 16 غيغابايت مع مساحة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، فضلا عن بطارية بسعة 5 آلاف مللي أمبير.

ويشير تقرير موقع "سي نت" إلى أن "إس 26 ألترا" يحصل على معايير شحن معززة تجعل سرعة الشحن تصل إلى 60 واطا سلكيا و25 واطا لاسلكيا، وذلك بفضل دعم الشركة لمعيار "تشي 2" (Qi2) للشحن اللاسلكي.

سماعات لاسلكية جديدة

كما من المتوقع أن تطرح سامسونغ هذا العام الجيل الرابع من سماعاتها اللاسلكية الرائدة "غالاكسي بودز 4" (Galaxy Buds 4)، وقد تأتي في طرازين حسب تقرير موقع "زد نت" التقني.

ويشير التقرير إلى أن السماعات قد تحصل على تصميم جديد مبتكر يجعل تصميمها أقرب إلى سماعات "إير بودز برو" لشركة آبل.

نظارات الذكاء الاصطناعي

تتعاون سامسونغ مع غوغل لطرح نظارات الواقع الافتراضي والواقع المعزز الخاصة بها بناء على مشروع "غوغل إكس آر" (XR)، وقد نرى خلال حدث هذا العام نظرة مقربة على النظارات الجديدة التي تعتمد على هذه التقنية، وفق التقرير.

ولكن مع كون المؤتمر العالمي للجوال "إم دبليو سي" (MWC) على بعد أسابيع من مؤتمر سامسونغ، فإن الشركة قد تترك الكشف عن النظارات الجديدة لفعاليات المؤتمر التالي.

مزايا برمجية عديدة

وكما جرت العادة، فإن سامسونغ ستطرح مجموعة كبيرة من المزايا البرمجية التي تدور حول الذكاء الاصطناعي ضمن الحدث الجديد، ومن بين هذه المزايا درع حماية الخصوصية الذي يجعل الشاشة تصبح سوداء عندما يحاول أحدهم النظر إليها.

وتطرح الشركة أيضا نسخة معززة من مساعدها الصوتي بالذكاء الاصطناعي، الذي قد يتم دمجه مع أدوات "بيربليكستي" (Perplexity)، حسب تقرير موقع إنغادجيت.

وبفضل المعالجات الجديدة المستخدمة في الهواتف، فمن المتوقع أن تتم غالبية عمليات الذكاء الاصطناعي والأوامر التوليدية الخاصة به من خلال الهاتف مباشرة.

يذكر أن حدث سامسونغ الجديد سيقام في 25 فبراير/شباط الجاري في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت غرينتش، حسب ما جاء في إعلان الموقع الرسمي.