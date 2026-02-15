غوغل بلاي تحذف تطبيق "أبسكرولد" ثم تعيده إلى متجرها.. ما القصة؟

أزالت إدارة متجر "غوغل بلاي" تطبيق منصة التواصل الاجتماعي "أبسكرولد" لعدة ساعات أمس السبت 14 فبراير/شباط الجاري، ولكن عاودت المنصة الظهور مجددا في اليوم التالي الأحد 15 فبراير/شباط دون وجود تبرير رسمي من المنصة أو من المتجر.

ومع غياب وجود تبرير رسمي للحذف، سارع المستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي لتبرير ما حدث بأنه مؤامرة ضد المنصة التي قام المطور الفلسطيني الأسترالي عصام حجازي بتطويرها تحت شعار دعم حرية الحديث دون قيود.

ودفع اختفاء التطبيق فجأة من متجر "غوغل بلاي" في يوم السبت (الموافق لعيد الحب) الشركة إلى وصف الأمر بعبارة ساخرة حيث قالت: "يبدو أن غوغل بلاي وضع علاقتنا في حالة توقف مؤقت في يوم الفالنتاين".

وتعقيبا على الحادثة قال فريق أبسكرولد في بيان رسمي إن النمو الهائل وغير المتوقع في عدد المستخدمين (من 150 ألف إلى ملايين في أسبوع واحد) أدى لصعوبات في إدارة المحتوى المخالف لسياسات المنصة والقوانين المعمول بها.

وسبقت عملية الحذف تقارير من مواقع تقنية أمريكية معروفة مثل "تيك كرنتش"، ومواقع يهودية تتهم التطبيق بالفشل في مراقبة ما تصفه بـ"خطاب الكراهية" والمحتوى المتطرف.

لكن الحذف لم يستمر سوى ساعات قليلة، حيث أعلن التطبيق رسميا عبر حسابه على منصة إكس: "لقد عدنا معا.. غوغل بلاي أعاد التطبيق".

وأكدت الشركة أنها عملت بشكل وثيق مع فريق "غوغل بلاي" لحل الإشكاليات التقنية وتلبية المتطلبات القانونية للمتجر، كما أعلنت عن توسيع فريق الإشراف وتطوير أنظمة متقدمة للتحكم في المحتوى لضمان إزالة المواد غير القانونية مع الحفاظ على مبدأ "حرية التعبير" الذي قامت عليه المنصة.

إلى جانب ذلك، تزامنت العودة مع إصلاح مشاكل في الخوادم ناتجة عن ضغط التحميلات الهائل.

وتواجه منصة "أبسكرولد" تحديا محوريا حول إمكانية بقائها في الساحة وتحولها إلى منصة عالمية تنافس "فيسبوك" و"تيك توك" و"إنستغرام" أو تحولها إلى غرفة صدى تضم المؤيدين فقط للقضية الفلسطينية وفق تصريحات الخبراء للجزيرة نت.