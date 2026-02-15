"الجدار الجليدي الأسطوري".. فيديو يخدع إيلون ماسك و25 مليون مشاهد

حصدت تغريدة روجها حساب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أكثر من 25 مليون مشاهدة على منصة إكس، وزعم ماسك أن المقطع المصور ضمن التغريدة هو بث مباشر من القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا) باستخدام خدمة "ستارلينك" للإنترنت الفضائي.

وتعود هذه التغريدة للحساب الشهير ماريو نوفل "Mario Nawfal"، الذي ادعى أن الفيديو يوثق لأول مرة بثا مباشرا لما وصفه بـ"الجدار الجليدي الأسطوري"، معتبرا أن تقنية ستارلينك "تغير قواعد اللعبة في صناعة البث".

لكن فريق التحقق الرقمي في الجزيرة كشف عن 3 أخطاء جوهرية شككت في صحة الادعاء:

الموقع الجغرافي: باتاغونيا وليس أنتاركتيكا

أظهر التحقق العكسي وتتبع المصدر الأصلي أن الفيديو لا علاقة له بالقارة القطبية الجنوبية، وأن اللقطات مقتطعة من بث مباشر طويل (استمر نحو 7 ساعات) لصانع المحتوى المعروف باسم "آيس بوسايدون" (Ice Poseidon) على منصة كيك (Kick).

وبمراجعة البث الكامل (تحديدا عند الدقيقة 06:42:40)، تبين أن التصوير تم في منطقة باتاغونيا بأقصى جنوب أمريكا الجنوبية (تشيلي/الأرجنتين)، وهي منطقة تشتهر بسلاسل جبلية وواجهات جليدية ضخمة، لكنها تبعد آلاف الكيلومترات عن القطب الجنوبي.

خرافة "الجدار الجليدي الأسطوري"

روجت التغريدة لمصطلح "الجدار الجليدي الأسطوري" (Legendary Ice Wall)، وهو مصطلح غير معتمد علميا، ويرتبط غالبا بنظريات المؤامرة المتعلقة بشكل الأرض (بالقول إنها مسطحة وليست كروية).

أما علميا، فتوضح منصة "الأنهار الجليدية في أنتاركتيكا" (AntarcticGlaciers) -التي يديرها فريق من الأكاديميين والباحثين- أن هذه التكوينات تُعرف باسم "الرفوف الجليدية" (Ice Shelves) أو "الواجهات الجليدية" (Ice Fronts)؛ وهي حواف عمودية ضخمة تتشكل عند التقاء الأنهار الجليدية بمياه البحر، ولا تشكل أي "جدار" يحيط بالقارة كما يروج الادعاء.

ليس البث "الأول" من نوعه

ادعت التغريدة أن هذا هو "أول بث مباشر" من المنطقة، وهو زعم يدحضه الواقع التاريخي والعلمي، فمحطات الأبحاث العلمية في أنتاركتيكا تبث صورا وفيديوهات مباشرة منذ سنوات.

إعلان

وتدير هيئة أنتاركتيكا الأسترالية (Australian Antarctic Division) شبكة من كاميرات الويب (Webcams) في محطات تقع على القارة مباشرة مثل محطة "موسون" (Mawson) ومحطة "ديفيس" (Davis)، فضلا عن البث المستمر من كاسحة الجليد "آر إس في نوينا" (RSV Nuyina).

كما يوفر البرنامج الأمريكي لأنتاركتيكا (USAP) بثا مباشرا من محطة "ماكموردو" (McMurdo)، مما يتيح للجمهور متابعة المشهد القطبي بانتظام دون الحاجة إلى تقنيات جديدة.

وخلصت عملية التحقق إلى أن إعادة نشر إيلون ماسك للتغريدة منحت الادعاء انتشارا هائلا، غير أن الحقائق أثبتت أن الفيديو صُور في أمريكا الجنوبية (باتاغونيا)، وأنه استند إلى مصطلحات زائفة، متجاهلا تاريخا طويلا من البث المباشر والتوثيق العلمي المستمر في القارة القطبية الجنوبية، والمنظم بموجب معاهدة أنتاركتيكا لعام 1959.