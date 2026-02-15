بعد اختفاء مثير للجدل.. "أب سكرولد" يعود إلى متجر غوغل

عاد تطبيق "أب سكرولد" للظهور مجددا على متجر "غوغل بلاي"، بعد اختفاء مؤقت أثار جدلا واسعا. وكان التطبيق قد تصدّر خلال الأسابيع الماضية قوائم التطبيقات الأكثر تحميلا، وانضم إليه ملايين المستخدمين، بالتزامن مع تزايد الاهتمام بالمنصات البديلة عقب تداول أنباء عن انتقال ملكية الذراع الأمريكي لمنصة تيك توك إلى شركات أمريكية.

وجاء اختفاء التطبيق مؤقتا من متجر غوغل بلاي بعد شكاوى مستخدمين، قبل أن توضح إدارة "أب سكرولد" في بيان أن النمو السريع وغير المسبوق فرض تحديات كبيرة في إدارة التدفق الهائل للمحتوى، مشيرة إلى أن بعض المواد المنشورة خالفت سياسات المنصة والقوانين المعمول بها.

وأكدت الإدارة التزامها برفض الرقابة التعسفية والدفاع عن حرية التعبير ضمن الأطر القانونية، لافتة إلى أنها عملت بالتنسيق مع غوغل بلاي على معالجة الإشكال، ما أفضى إلى إعادة التطبيق إلى المتجر الإلكتروني.

تساؤلات بشأن التوقيت

وأثار الاختفاء المؤقت للتطبيق، تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي رصد برنامج (هاشتاغ) على شاشة الجزيرة مباشر جانبا منه، حيث رأى مدونون وناشطون أن ما جرى يعكس صداما متكررا بين المنصات الناشئة والقوى الكبرى المهيمنة على الفضاء الرقمي.

وفي هذا السياق، كتبت الناشطة تغريد الموعد:

"تمت إزالة أب سكرولد من متجر غوغل بلاي، وسواء كان ذلك بسبب مشكلة تتعلق بالسياسات أو ضغوط سياسية أو استجابة لنموه السريع، فإن توقيت هذا الإجراء يثير تساؤلات حقيقية حول من يتحكم في الفضاءات الرقمية ولماذا". بواسطة تغريد الموعد

وكتب إريك منتقدا سياسات المنصة:

"لقد أخطأتم مرة أخرى مع يوتيوب كالعادة، واليوم أرى أن متجركم الإلكتروني يقف أيضا على الجانب الخطأ من التاريخ. توقفوا عن فرض الرقابة علينا وادعموا الجانب الصحيح من التاريخ". بواسطة إريك

من جانبه، اعتبر ناثان أن ما جرى يمثل تحولا خطِرا، وكتب:

"لقد حل عصر جديد من الرقابة الرقمية المظلمة". بواسطة ناثان

حرية التعبير

أما المرشح لانتخابات مجلس النواب الأمريكي خوسيه فيغا فقال:

"يا للهول، هذا اعتداء واضح على حرية التعبير". بواسطة خوسيه فيغا

وكتب ماهر الصفدي معلقا:

"أي منصة لا يمكن التحكم فيها يتم إزالتها". بواسطة ماهر الصفدي

وفي السياق ذاته، انتقدت الكاتبة كريستين دوهايم المشهد الأوسع للفضاء الرقمي، قائلة: