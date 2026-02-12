منصة تليغرام ما هي وما مميزاتها؟

منذ اللحظة التي أطلق فيها الأخوان نيكولاي وبافيل دوروف منصة "تليغرام" عام 2013، لم تكن مجرد إضافة تقنية لسوق المراسلة الفورية المكتظة، بل كانت إعلانا عن فلسفة جديدة في التواصل الرقمي.

ومع تخطيها حاجز المليار مستخدمٍ نشط شهريا، استطاعت المنصة أن تحجز لنفسها مكانة استثنائية كلاعب رئيسي في هذا المجال، متجاوزة كونها تطبيقا تقنيا لتصبح فضاء شاسعا يمزج بين السرعة والخصوصية والابتكار.

رحلة الأخوين دوروف نحو الاستقلالية

تأسست المنصة على يد الأخوين الروسيين نيكولاي وبافيل دوروف كبديل يتحدى هيمنة المنصات التقليدية، وجاءت فكرتها وليدة الرغبة في توفير وسيلة اتصال آمنة ومستقلة، خاصة بعد الضغوط الحكومية التي واجهها الأخوان في روسيا التي أدت إلى مغادرتهما البلاد.

وبينما تولى نيكولاي الجانب التقني بتطوير بروتوكول التشفير "MTProto"، قدم بافيل الدعم المالي والبنية التحتية اللازمة.

ومنذ انطلاقتها، جذبت المنصة ملايين المستخدمين بفضل مزيجها من الميزات الأمنية والتصميم سهل الاستخدام. وتتوزع خوادم "تليغرام" عالميا بهدف عرقلة الامتثال لأوامر الاستدعاء القانونية الحكومية غير المبررة وحماية البيانات غير المشفرة بالكامل.

البنية السحابية والتكنولوجيا المتطورة

تصف "تليغرام" نفسها بأنها مزيج بين البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة (SMS) من خلال الجمع بين الأرشفة السحابية الدائمة والقابلة للبحث من أجهزة متعددة والسرعة الفائقة والتنبيهات اللحظية.

وتعتمد المنصة على نظام الحوسبة السحابية، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى الرسائل والملفات من أجهزة متعددة في آن واحد، سواء عبر الهواتف أو أجهزة الحاسوب أو الأجهزة اللوحية، دون الحاجة لبقاء الهاتف الأصلي متصلا بالإنترنت.

وسهلت هذه البنية التحتية التواصل وحولت التطبيق إلى مخزن سحابي شخصي يتيح تبادل ملفات ضخمة يصل حجم الواحد منها إلى 2 غيغابايت، وهو رقم يتجاوز بكثير ما تقدمه المنصات المنافسة.

وتستخدم "تليغرام" بروتوكولا مطورا خصيصا يهدف إلى الموازنة بين تشفير البيانات وسرعة المزامنة السحابية، مع توفير نوعين من المحادثات، وهما المحادثات السحابية والمحادثات السرية.

وتخزن المحادثات السحابية على خوادم المنصة الموزعة عالميا، مما يسهل المزامنة الكاملة والفورية بين الأجهزة. في حين تخزن المحادثات السرية محليا على أجهزة المستخدمين فقط، ولا يستطيع أي طرف خارجي الوصول إليها، بما في ذلك المنصة نفسها.

وتوفر المنصة خاصية التدمير الذاتي للرسائل، مع منع لقطات الشاشة في المحادثات السرية، وتغيير مفاتيح التشفير دوريا.

ولا تقتصر إمكانية التسجيل على أرقام الهواتف التقليدية، بل أيضا عبر الأرقام المجهولة التي يتم شراؤها بصفتها "رموزا غير قابلة للاستبدال" (NFTs) عبر منصة "فرغمنت" (Fragment).

ومن أجل الحفاظ على الخصوصية، تسمح "تليغرام" باستخدام أسماء المستخدمين أو "رموز الاستجابة السريعة" (QR) بدلا من أرقام الهواتف.

أكثر من مجرد تطبيق مراسلة

أصبحت "تليغرام" معيارا عالميا لمشاركة الملفات الضخمة وتجاوز قيود البريد الإلكتروني، مما جعل منها أداة حيوية للأفراد والشركات على حد سواء، حيث تتيح المنصة إرسال ملفات يصل حجمها إلى 2 غيغابايت للمستخدمين العاديين، و4 غيغابايت لمشتركي الخدمة المميزة "بريميوم" (Premium).

وتجاوزت "تليغرام" فكرة الدردشة الثنائية نحو بناء مجتمعات ضخمة، حيث تتيح المجموعات استيعاب ما يصل إلى 200 ألفِ عضوٍ مع أدوات إدارية متطورة تشمل الردود المتسلسلة واستطلاعات الرأي والتعليقات والدردشات الصوتية والتقسيم إلى مواضيع فرعية.

بينما أعادت القنوات صياغة مفهوم النشر أحادي الاتجاه، حيث تستخدمها الحكومات ورؤساء الدول وكبرى المؤسسات الإخبارية العالمية لبث التحديثات لعدد غير محدود من المشتركين، مما جعلها أداة مفضلة للإعلام البديل والناشطين في مناطق النزاعات.

وتوفر المنصة المكالمات الصوتية والمرئية مع تشفير كامل، كما تتيح المكالمات الجماعية الآمنة التي تستوعب ما يصل إلى 200 مشارك مع مشاركة الشاشة وكتم الضوضاء، بالإضافة إلى التعليقات الحية في المكالمات.

ولم تتوقف الابتكارات عند هذا الحد، بل شملت إطلاق منصة للمطورين الخارجيين من أجل إنشاء الروبوتات، التي تتيح أداء مهام متنوعة، مثل الردود الآلية والتكامل مع الخدمات الخارجية ودعم المدفوعات والتكامل مع إنترنت الأشياء واستضافة التطبيقات المصغرة.

وتعزز التوجه التجاري عبر إطلاق "النجوم" (Stars)، وهو نظام مهد الطريق لتصبح "تليغرام" منصة تواصل اجتماعي وتجارة إلكترونية وخدمات مالية مشفرة.

الإعلانات والخدمات المميزة

ومن أجل تمويل توسعها دون التضحية بالمبادئ الأساسية، لجأت المنصة إلى تقنية "البلوك تشين" (Blockchain) والعملات الرقمية.

وظلت الخدمات الأساسية مجانية للجميع، بينما وفرت خدمة الاشتراك "بريميوم" ميزات حصرية، مثل سرعات تحميل مضاعفة وترجمة فورية للمحادثات وإزالة الإعلانات وتحويل الصوت إلى نص وتلخيص المنشورات بالذكاء الاصطناعي والرسائل المتكررة والهدايا القابلة للتداول في الأسواق.

ويهدف هذا التوجه المالي، جنبا إلى جنب مع المنصة الإعلانية في القنوات العامة الكبيرة ونظام مشاركة الأرباح مع أصحاب القنوات، إلى ضمان استقلال "تليغرام" عن هيمنة شركات وادي السيليكون التقليدية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلن بافيل دوروف عن وصول المنصة إلى مرحلة الربحية مع تحقيقها إيرادات قدرها 1.4 مليار دولارٍ، وذلك بفضل مبيعات الإعلانات والاشتراكات المميزة.

وأثبتت فلسفة الخصوصية التي تبناها الأخوان دوروف أنها لم تكن مجرد شعار، بل هي حجر الأساس في بناء نموذج فريد للتطور التقني الذي يرفض الانصياع للنماذج التقليدية لشركات وادي السيليكون.

ومع استمرارها في التوسع نحو التقنيات الجديدة، فقد أثبتت أيضا أنها بنية تحتية رقمية أعادت تعريف مفهوم التواصل الجماهيري في العصر الحديث.