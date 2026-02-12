الكرملين يحظر "واتساب" في روسيا ترويجا لمنصته البديلة "ماكس"

قامت السلطات الروسية اليوم الخميس بحظر وصول مواطنيها إلى منصة "واتساب" التابعة لشركة "ميتا" في خطوة لتشجيع المستخدمين على الانتقال إلى منصة التواصل البديلة التي أطلقتها العام الماضي "ماكس" (MAX)، وفق تقرير الموقع الإخباري "فرانس 24" (France 24).

وأكد الكرملين هذا الحظر في بيان رسمي على لسان المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف، مشيرا إلى أن سبب الحظر هو فشل "ميتا" في الاستجابة لمطالب الحكومة الروسية.

وشجع بيسكوف المستخدمين على الانتقال إلى منصة "ماكس" التابعة للحكومة الروسية والتي أطلقتها في العام الماضي، واصفا المنصة الجديدة بأنها "خيار مراسلة وطني متطور ومتوفر للمواطنين كبديل".

وتأتي هذه الخطوة كختام لمجموعة من القيود التي طبقتها روسيا على منصات التواصل الاجتماعي الأميركية خلال العام الماضي، وذلك في محاولة لوضع هذه المنصات تحت سطوة السلطات الروسية، فضلا عن وصفها فرع شركة "ميتا" في روسيا بأنه منظمة متطرفة.

ومن جانبها، أكدت "ميتا" حجب المنصة في روسيا عبر بيان رسمي، وقالت إن ذلك يمنع أكثر من 100 مليون مستخدم من الوصول إلى خدماتها، ووصفت الشركة هذه الخطوة بأنها رجعية وتقوض أمن المواطنين الروس.

ويذكر أن منصة "واتساب" كانت ضمن قلة من منصات التواصل الاجتماعي الغربية المتاح الوصول لها داخل الأراضي الروسية، إذ تحظر الحكومة الروسية الوصول إلى منصات "فيسبوك" و"إنستغرام" التابعة للشركة أيضا.

ويشير التقرير إلى أن المستخدمين الراغبين في الوصول إلى "واتساب" يحتاجون إلى استخدام خدمات "في بي إن" (VPN) لحجب العناوين داخل روسيا.

ويشير تقرير موقع "يورو نيوز" (Euronews) إلى أن الكرملين ضيق الخناق على منصات التواصل الاجتماعي الغربية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.

وأوضح بيسكوف إمكانية إزالة الحظر وعودة الخدمات بشكل طبيعي لمنصة "واتساب" إذا قررت "ميتا" التعاون مع الحكومة الروسية والاستجابة لمطالبها.

ولم يقتصر الحظر على منصة "واتساب" فقط، إذ بدأت الحكومة الروسية في تضييق الخناق على منصة "تيليغرام" التي يملكها رجل الأعمال الروسي بافيل دوروف قبل مغادرته إلى دبي وحصوله على الجنسية الإماراتية.

وجاء ذلك عقب رفضه طلبا من الكرملين بحظر مجموعات معارضة للحكومة الروسية داخل المنصة وفق تقرير الموقع.

ما هي منصة "ماكس"؟

أطلقت الحكومة الروسية منصة "ماكس" في أغسطس/آب الماضي، وقدمته كبديل لمنصات التواصل الاجتماعي الغربية، كما طالبت شركات الهواتف المحمولة بتثبيت التطبيق بشكل مسبق في جميع الهواتف المباعة داخل أراضيها وفق تقرير وكالة "رويترز" (Reuters) آنذاك.

ويمكن القول إن تطبيق "ماكس" هو النسخة الروسية من تطبيق الدردشة الصيني الشهير "وي تشات" (WeChat)، وهو تطبيق خارق يضم العديد من الخدمات إلى جانب كونه منصة تواصل اجتماعي.

وتتيح الحكومة الروسية مجموعة متنوعة من الخدمات عبر "ماكس" من بينها إرسال واستقبال المدفوعات واستخراج المستندات الحكومية الرسمية.