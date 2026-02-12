الفريق المؤسس لشركة "إكس إيه آي" يرحل.. ما القصة؟

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن إعادة هيكلة شاملة لشركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي" (xAI)، وتقسيمها إلى أربعة قطاعات رئيسية، وذلك في أعقاب استقالة اثنين من المؤسسين المشاركين للشركة خلال أقل من 24 ساعة، مما يرفع عدد المغادرين من الفريق التأسيسي إلى النصف منذ انطلاق الشركة عام 2023.

موجة استقالات متتالية

وشهدت الشركة، التي اندمجت مؤخرا مع شركة "سبيس إكس" (SpaceX)، مغادرة المؤسس المشارك يوهواي وو مساء الاثنين الماضي، ليعقبه المؤسس المشارك جيمي با بعد ظهر الثلاثاء. وكتب وو في منشور عبر منصة "إكس" (X) أن الوقت قد حان "للفصل التالي" من مسيرته، بينما وصف با مغادرته بأنها فرصة "لإعادة ضبط المسار"، معربا عن شكره لماسك.

وبهاتين الاستقالتين، يكون ستة أعضاء من أصل 12 عضواً في الفريق التأسيسي قد غادروا الشركة، حيث شهد العام الماضي وحده خمس مغادرات. وسبق أن غادر كايل كوسيك، مسؤول البنية التحتية، للانضمام إلى "أوبن إيه آي" (OpenAI) في منتصف عام 2024، تلاه كريستيان سيغيدي في فبراير/شباط 2025، وإيغور بابوشكين في أغسطس/آب الماضي، بينما تنحى غريغ يانغ الشهر الماضي لأسباب صحية.

ضغوط المنافسة والاندماج الضخم

تأتي هذه التغييرات في وقت حساس للشركة، عقب استحواذ "سبيس إكس" عليها في صفقة قدرت قيمة الكيان المدمج بنحو 1.25 تريليون دولار. وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" (Financial Times) أن استقالة جيمي با جاءت بعد توترات داخل الفريق التقني بسبب الضغوط لتحسين أداء نماذج الذكاء الاصطناعي، في ظل سعي ماسك للحاق بالمنافسين مثل "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" (Anthropic).

وواجهت الشركة تحديات أخرى، شملت انتقادات تنظيمية وقانونية بعد استخدام أدوات توليد الصور في منصتها لإنشاء محتوى إباحي مزيف، مما زاد من حدة التدقيق عليها.

خطة ماسك: السرعة ومراكز بيانات مدارية

وفي اجتماع شامل مع الموظفين يوم الأربعاء، أكد ماسك أن المعيار الأساسي للمرحلة المقبلة هو "السرعة والتسارع"، مشدداً على أن الشركة الأسرع هي التي ستقود السوق. وكشف ماسك عن الهيكل التنظيمي الجديد الذي يضم أربعة أقسام:

روبوت الدردشة والصوت "غروك" (Grok): بقيادة أمان مادان. البرمجة (Coding): بقيادة المؤسس المشارك مانويل كرويس. الفيديو "إيماجين" (Imagine): بقيادة المؤسس المشارك غودونغ تشانغ. ماكروهارد (Macrohard): وهو قسم جديد للوكلاء الرقميين بقيادة توبي بولين.

واستعرض ماسك طموحات واسعة للكيان الجديد المدمج مع "سبيس إكس"، تشمل خططاً لإنشاء مراكز بيانات في الفضاء المداري لزيادة القدرة الحاسوبية، ومصنعاً قمرياً لتصنيع أقمار اصطناعية تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وأشار ماسك إلى أن الشركة تعمل على توسيع مركز بياناتها "كولوسوس" (Colossus) في ممفيس، وتخطط لاستثمار يتجاوز 20 مليار دولار في منشأة جديدة أطلق عليها اسم "ماكروهاردر" (Macroharder)، والتي ستتطلب ما بين 10 آلاف أنظمة و20 ألف نظام حوسبة متطور.

وعلى صعيد منصة "إكس"، ذكر نيكيتا بير، المسؤول عن المنتجات، أن التطبيقات المرتبطة بالمنصة وصلت إلى نحو مليار مستخدم، مع تحقيق إيرادات سنوية متكررة من الاشتراكات بلغت مليار دولار.