أبرز المستثمرين في الذكاء الاصطناعي يؤكد: وصلنا المرحلة الخطرة

حذر المستثمر والرئيس التنفيذي لشركة "هايبر رايت" (Hyper Write) مات شومر في تغريدة مطولة نشرها عبر حسابه في منصة "إكس" خلال الأيام الماضية من التطور الكبير الذي يشهده قطاع الذكاء الاصطناعي مؤخرا، مؤكدا بأننا الآن وصلنا إلى مرحلة الخطر بسبب هذا التطور.

وأوضح شومر أن ما يقوله ويحذر منه ليس مجرد توقعات لما قد يحدث مستقبلا من الذكاء الاصطناعي، بل هي تجربته الشخصية مع التقنية كونه يعمل في تطويرها ويستثمر في الشركات المسؤولة عنها.

وذلك لأنه لم يعد بحاجة إلى القيام بالأعمال التقنية الفعلية المتعلقة بوظيفته، وبدلا من ذلك يقوم بها الذكاء الاصطناعي الذي شهد قفزات سريعة خلال العام الماضي.

ويتابع شومر قائلا: "السبب الذي يدفع العديد من العاملين في قطاع التقنية إلى إطلاق ناقوس الخطر هو أن هذا قد حدث لنا بالفعل".

لذلك يوجه شومر رسالته إلى المقربين منه ومن يهمه أمرهم، مؤكدا أن رسالته تتضمن التحذيرات الحقيقية من الذكاء الاصطناعي وليس النسخ المخففة والمنقحة التي كان يخبرهم بها سابقا.

لم أعد بحاجة إلى القيام بوظيفتي

يصف شومر تجربته في شركته "هايبر رايت" مع الذكاء الاصطناعي خلال الآونة الأخيرة ويقارنها مباشرة مع السنوات الماضية، إذ كان يحتاج في السابق لمراقبة الذكاء الاصطناعي ثم توجيه التعليمات الجديدة إليه ليتأكد من قيامه بالعمل بشكل جيد، ثم يعيد تقييم ما قام به ويطلب منه إجراء بعض الإصلاحات.

ولكن هذا الأمر تغير كثيرا في الأشهر الماضية وتحديدا بعد طرح "شات جي بي تي 5.3 كودكس" (GPT 5.3 Codex) من "أوبن إيه آي" و"أوبس 4.6″ (Opus 4.6) من "آنثروبيك" (Anthropic) المنافس الأكبر لـ "أوبن إيه آي".

إذ إن كل ما يحتاج للقيام به الآن هو وصف ما يرغب به أو الكود الذي يسعى لكتابته في لغة إنجليزية واضحة، ثم ينتظر لعدة ساعات دون القيام بشيء حتى ينتج الذكاء الاصطناعي هذا الكود بطريقة جيدة لا تحتاج إلى أي تعديلات.

ويضيف قائلا: "أعود لأجد الذكاء الاصطناعي أتم العمل بطريقة جيدة، أفضل مما قد أقوم به بنفسي".

ولم يعد دور الذكاء الاصطناعي مقتصرا على تنفيذ الأوامر التي يوجهها المستخدم إليه واتباع تعليماته بحذافيرها من الناحية التقنية، إذ يرى شومر أن الذكاء الاصطناعي الآن امتلك القدرة الحسية على اتخاذ قرارات ذكية لتقديم التجربة الأفضل من بين عدد كبير من الاختيارات المختلفة.

وبينما كان المستخدمون والخبراء على حد سواء يرون أن الذكاء الاصطناعي لن يمتلك القدرة على اتخاذ القرارات بنفسه وتحديد القرار الصحيح، فإن تجربة شومر تثبت العكس من وجهة نظره، إذ أصبح "جي بي تي 5.3" قادرا على اتخاذ القرارات الصحيحة.

ومن وجهة نظر شومر، فإن الشركات تعمدت جعل الذكاء الاصطناعي قادرا على البرمجة بشكل يضاهي البشر، وذلك حتى يتمكن من بناء الإصدارات المستقبلية منه التي ستكون أكثر ذكاء وقدرة، وسيستمر في بناء المزيد من النسخ الذكية والمتطورة.

ويتابع شومر تحذيراته قائلا: "التجربة التي مر بها العاملون في قطاع التقنية حتى أصبح الذكاء الاصطناعي يقوم بوظائفهم أفضل منهم ستحدث في كافة القطاعات، وهذا خلال المستقبل القريب".

حفنة من البشر تمسك بمقاليد الأمور

رغم أن شومر وغيره من المستثمرين والتقنيين يعملون مع تقنيات الذكاء الاصطناعي ويسعون لتطوير منتجات تعتمد عليها بشكل كبير، إلا أنه يرى نفسه غير مشارك في تقرير المسار الذي تسير التقنية فيه أو حتى مستقبلها.

وذلك لأن تحديد مسار الذكاء الاصطناعي والتطور الذي تشهده التقنية والأسس التي تبنى عليها يتم من خلال حفنة من البشر إلى جانب عدة شركات تعد على أصابع اليد الواحدة.

ويضيف قائلا: "نحن نبني على أسس لم نضعها بأنفسنا، ونشاهد التطور وهو يحدث أمامنا كما تشاهدونه أنتم".

سرعة تطور غير مسبوقة

ما يثير قلق شومر بشكل كبير هو سرعة التطور الكبيرة التي يشهدها قطاع الذكاء الاصطناعي والتقنيات المرتبطة بها، إذ إن الذكاء الاصطناعي الآن قادر على القيام بأشياء لم يكن يستطيع القيام بها في الأشهر الماضية.

ولهذا لا يمكن الحكم على جودة وقوة تقنيات الذكاء الاصطناعي الموجودة اليوم بناء على ما تم وظهر خلال السنوات الماضية من التقنية، وبالتالي فإن التجارب التي خاضها البعض مع هذه التقنية خلال السنوات الماضية مختلفة تماما عما يحدث اليوم.

ويؤكد شومر أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تشهد قفزات سريعة للغاية بشكل يجعل امتصاصها أمرا صعبا وغير ممكن، وذلك على عكس ما كان يحدث في السابق، إذ كان التطور بطيئا ويمكن امتصاصه والتعامل معه دون الخوف منه.

اتفاق عالمي

حذر العديد من خبراء الذكاء الاصطناعي ورواده في السنوات الماضية من التطور الكبير الحادث في التقنية وآثاره على المجتمع، ومن بينهم كان الأب الروحي للذكاء الاصطناعي وأحد القلة الذين ساهموا في وصوله إلى ما هو عليه اليوم.

ولكن لم تقتصر هذه التحذيرات على العلماء فقط، إذ يتفق عدد من كبار المستثمرين ومطوري الذكاء الاصطناعي مع تحذيرات شومر وفق تقرير منفصل نشره موقع "ديجيتال تريندز" (Digital Trends).

ويشير التقرير إلى أن المدير التنفيذي لشركة "آنثروبيك" داريو أمودي لا يزال مصرا على رأيه في أن الذكاء الاصطناعي سيزيل ما يصل إلى نصف وظائف ذوي الياقات البيضاء ووظائف المبتدئين في غضون السنوات المقبلة.

ويتفق أيضا المؤسس المشارك لمنصة "ريديت" للتواصل الاجتماعي أليكسيس أوهانيان مع وجهة نظر شومر بشكل كبير، فضلا عن اتفاق الشريك العام في الشركة الاستثمارية "إيه 16 زي" (A16z) ديفيد هابر مع وجهة نظر شومر.

وحتى الآن، وصلت تغريدة شومر إلى 67 مليون مشاهدة مع مشاركتها أكثر من 31 ألف مرة والإعجاب بها أكثر من 90 ألف مرة، وذلك إلى جانب التغطية الإعلامية الواسعة لها فضلا عن النسخة المنشورة منها في موقع مجلة "فورتشن" (Fortune) الأميركية.