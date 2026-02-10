أفضل 4 منتجات لتسجيل الملاحظات عبر الذكاء الاصطناعي

انتشرت في الآونة الأخيرة مجموعة كبيرة من الأجهزة الذكية التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتسخرها لتسجيل الملاحظات الصوتية بشكل مباشر وتحويلها إلى ملاحظات مكتوبة.

ويؤكد تقرير موقع "ديجيتال تريندز" (Digital Trends) التقني الأمريكي أن هذه المنتجات استفادت من قوة الحوسبة التي توفرها نماذج الذكاء الاصطناعي في تقديم منتجات قادرة على تسجيل الملاحظات بدقة وبشكل فوري.

كما توفر ميزة إضافية، إذ تتيح للمستخدمين تسجيل الاجتماعات الحقيقية دون الحاجة لفتح تطبيق في الهاتف أو غيره، وذلك عبر جهاز ذي بطارية كبيرة وتعمل لساعات طويلة.

وفيما يلي مجموعة من أفضل أجهزة تسجيل الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي بناء على آراء الخبراء.

1-"بلاود" (Plaud)

يضع تقرير موقع "تيك كرانش" (TechCrunch) التقني جهاز "بلاود" في مقدمة قائمة الأجهزة الذكية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل الملاحظات الصوتية إلى ملاحظات مكتوبة يمكن العودة إليها في أي وقت.

ويأتي الجهاز الذي طرح عام 2023 في تصميم لا يزيد سمكا عن البطاقات البنكية التقليدية مع طرازين، هما النسخة الاحترافية "برو" والنسخة التقليدية، وتأتي النسخة الاحترافية مع شاشة صغيرة وأربعة مكبرات صوت وقادرة على تسجيل الصوت على بعد 3 إلى 5 أمتار تقريبا.

ويستطيع الجهاز الانتقال بين تسجيل الملاحظات المباشرة للمستخدمين عبر مكبرات الصوت أو الاتصال بالهاتف وتسجيل المكالمات أيضا من خلال الهاتف.

ويصل سعر الجهاز إلى 179 دولارا في النسخة الاحترافية ويوفر 300 دقيقة مجانية من تسجيل الأصوات وتحويلها إلى ملاحظات حقيقية.

2-"كوميوليتيك نوت برو" (Comulytic Note Pro)

من جانبه، يؤكد تقرير موقع "وايرد" (Wired) التقني الأمريكي أن جهاز "كوميوليتيك" هو أحد أفضل الخيارات المتاحة لأجهزة تسجيل الاصوات والملاحظات بشكل مباشر، وذلك بفضل سعر الاشتراك المنخفض في الباقات الشهرية الخاصة به مقارنة مع المنافسين، فضلا عن تنوع استخداماته بشكل واسع ومتنوع.

ويأتي الجهاز في تصميم نحيف للغاية مع مساحة تخزين تصل إلى 64 غيغابايت وبطارية تسجيل تدوم إلى 45 دقيقة متصلة، ويعتمد بشكل مباشر على نموذج "جي بي تي 5.1″ و"جيميناي" لتحويل الأصوات إلى نصوص وتحليلها، وهو ما يضمن دقة مرتفعة في الأداء مقارنة مع المنافسين.

كما تعرض الشاشة الصغيرة الموجودة في الجهاز مدة التسجيل وإن كان الجهاز يقوم بالتسجيل أم لا، وذلك بالإضافة إلى عمر البطارية المتبقية في الهاتف.

ويدعم الهاتف أكثر من 113 لغة مختلفة، ولكن لا يمكن استخدامه للترجمة المباشرة، إذ يقوم بتسجيل وتحويل الأصوات إلى نصوص في لغتها الأصلية ثم يقوم بترجمتها بلغتك، وهذا يتطلب وقتا أكثر من أدوات الترجمة التقليدية.

ويحوي الجهاز أيضا مجموعة من الأدوات الإضافية مثل أداة لتلخيص الملاحظات وتحديد الأجزاء الهامة في الملاحظات والاجتماعات.

ويعيب كوميوليتيك نوت برو الحاجة إلى استخدام اتصال البلوتوث البطيء لنقلها إلى الهاتف، ولكن تقرير "وايرد" يشير إلى أن هذا العطل قد يكون متعلقا بالوحدة المستخدمة.

3-"أومي بيندانت" (Omi Pendant)

يمكن القول بأن هذا الخيار هو الأقل ثمنا بين جميع أدوات تسجيل الملاحظات، كما جاء في تقرير موقع "تيك كرانش" التقني، إذ إن سعره لا يتجاوز 89 دولارا تقريبا.

ويأتي السعر المنخفض لهذا الجهاز بسبب تصميمه الصغير للغاية الذي يشبه القلادة، فضلا عن كونه بحاجة إلى الاتصال بالهاتف طوال الوقت.

وتستمر بطارية الجهاز إلى 14 ساعة تقريبا باستخدام الشحنة الواحدة، ولكنه يستهلك بطارية الهاتف كونك تحتاج إلى توصيله بالهاتف طوال الوقت.

4-"إن إيه آي أو" (InnAIO)

توفر شركة "إن إيه آي أو" العديد من الخيارات في قطاع أجهزة تسجيل الملاحظات الذكية والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ولكن وقع اختيار موقع "وايرد" على طراز "تي 10" (T10) الذي يمتاز بتصميمه الدائري.

ويمتاز هذا الجهاز عن غيره من المنافسين في وجود ميزة الترجمة الآلية المباشرة من خلال الجهاز، وهي تعمل بشكل آلي ودقة كبيرة.

ويعتمد الجهاز على الجيل السابق من نموذج "جي بي تي 4.1" ولكن الشركة أكدت نيتها الانتقال إلى "جي بي تي 5" قريبا.