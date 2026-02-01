مؤسس "أب سكرولد": كسرنا حاجز 2.5 مليون مستخدم خلال أيام

تحدث مؤسس منصة "أب سكرولد" (UpScrolled) عصام حجازي، الذي تحولت منصته الجديدة إلى الصيحة الأحدث في عالم منصات التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية، بشكل مكثف عن سبب تأسيسه للمنصة والمرحلة القادمة لها ضمن فعاليات قمة الويب في قطر 2026.

ويؤكد حجازي أن السبب الرئيسي الذي دفعه لتأسيس المنصة وإطلاقها هو الحاجة لوجود منصة تواصل اجتماعي تخدم مصلحة مستخدميها بدلا من مصلحتها الخاصة، ويضيف قائلا: "أثبتت الشركات التقنية الكبرى خلال السنوات الماضية أنها شركات غير أخلاقية".

وتابع حديثه مشيرا إلى أن الشركات لا تهتم كثيرا بمصلحة المستخدمين، وذلك سواء عبر بيع بيانات المستخدمين إلى الشركات الأخرى، فضلا عن إهمالها الصحة النفسية للمستخدمين طالما سيفيدها الأمر ويساعدها في تحقيق المزيد من الأرباح.

ويصف حجازي -وهو فلسطيني أردني أسترالي- منصات التواصل الاجتماعي بكونها المنفذ الإعلامي الرئيسي حاليا، ولكنها تقوم الآن بحظر المحتوى الذي يتحدث عن أزمة غزة ويقف إلى جانب الفلسطينيين، ويؤكد أنه مر شخصيا بهذا الأمر، مضيفا أن عملية الحظر تتم بشكل متحيز ومنهجي.

ويؤكد أنه لذلك تسعى منصة "أب سكرولد" إلى تغيير هذا الأمر بشكل كامل عبر بناء منصة تواصل اجتماعي مفيدة حقا للمستخدمين، ويتضمن هذا الأمر القطاعات كافة وليس ما يحدث في غزة فقط.

ويؤكد حجازي أن منصته تمنح الجميع فرصة للحديث عما يرونه دون محاولة تقويضهم، وذلك سواء كانوا من اليمين أو اليسار، كما أنهم لا يعززون وصول أي محتوى أو تقويضه.

ويضيف أن المنصة لا تملك خوارزمية بالشكل المعهود، وذلك جزء محوري من تصميم المنصة ونقطة اختلافها عن بقية المنصات، ولكنها تضم مزايا مصغرة لاكتشاف المحتوى الذي تقوم باختياره.

وتركز المنصة بشكل أساسي على متابعة المستخدمين الذين ترغب في متابعة تحديثاتهم والوصول إلى المعلومات عنهم، وليس مزايا الاكتشاف والترويج المدفوع أو حتى الخوارزميات.

ولم يسبب هذا التوجه أي تحديات للمنصة أثناء جمع التمويلات الخاصة بعكس المتوقع، ويؤكد حجازي أن هناك عددا من المستثمرين الأخلاقيين كما وصفهم، يسعون لأن يصبحوا جزءا من المنصة ويشاركوا في رحلة النجاح الخاصة بها.

ويرى حجازي أن منصته تختلف كثيرا عن "بلو سكاي" (BlueSky) وبقية المنصات الأخرى، إذ إن "أب سكرولد" لا تضم أي نوع من أنواع الخوارزميات وتمنح المستخدمين التحكم بشكل كامل فيما يرغبون برؤيته.

وأوضح أيضا أن منصته ليست مؤيدة للقضية الفلسطينية فقط، بل هي مجرد منصة تمنح المستخدمين حرية الحديث عما يرغبون فيه طالما كان لا يخالف القانون، وأكد أن شركته تملك فرقا من القانونيين والمشرعين للحفاظ على أمن المنصة للجميع.

كما أكد أن أب سكرولد ستجري اجتماعات دورية مع المستخدمين للاستماع إليهم وجمع الملاحظات في محاولة لجعل المنصة أفضل وأكثر أمانا للمستخدمين.

نجاح غير مسبوق

وقد تمكنت منصة "أب سكرولد" من تحقيق نجاح كبير دون الإنفاق على التسويق أو التعاون مع المؤثرين في أي قطاع حول العالم وفق تصريحات حجازي، مشيرا إلى أنها تمكت من كسر حاجز 2.5 مليون مستخدم في أقل من أسبوعين تقريبا منذ تسليط الضوء عليها.

كما أن المنصة الآن تحتل المركز الأول في العديد من المتاجر الرقمية حول العالم، ويرى حجازي أن نجاح المنصة ليس صيحة قد تختفي قريبا ولكنها تلبي حاجة ملحة لدى المستخدمين.

وتعكس قمة الويب 2026 التي تستضيفها الدوحة الآن هذا النجاح أيضا، إذ نفدت التذاكر الخاصة بالمنصة فور الإعلان عن مشاركة عصام حجازي فيها، وشهدت حضور أكثر من 30 ألف مشارك من أكثر من 120 دولة.

كما تشهد القمة حضور أكثر من 1600 شركة ناشئة و700 مستثمر يمثلون كبرى صناديق الاستثمار حول العالم إلى جانب 380 متحدثا من مختلف الخلفيات والفئات.