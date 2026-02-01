عطل فني يضرب منصة "إكس" في الولايات المتحدة

تعرضت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، اليوم الأحد، لعطل تقني مفاجئ أدى إلى انقطاع الخدمة عن آلاف المستخدمين في الولايات المتحدة، وهو ما يمثل أحدث حلقة في سلسلة الاضطرابات التقنية التي تواجهها المنصة المملوكة للملياردير إيلون ماسك منذ مطلع العام الجاري.

فقد أفاد موقع "داون ديتكتور" (Downdetector)، المتخصص في رصد أعطال المواقع الإلكترونية، بأن البلاغات بدأت في الارتفاع الحاد حوالي الساعة 11:19 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وسجل الموقع أكثر من 19 ألف بلاغ من مستخدمين واجهوا صعوبات في الوصول إلى"التايم لاين" (Timeline)، وفشل في تحميل المنشورات الجديدة، أو توقف كامل للتطبيق على الهواتف الذكية.

يأتي هذا الانقطاع بعد أسابيع قليلة من أعطال مماثلة شهدتها المنصة في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث سجلت "إكس" انقطاعات واسعة في 13 و16 يناير/كانون الثاني أثرت على عشرات الآلاف عالميا. ويربط محللون تقنيون تكرار هذه الأعطال بالتغييرات الجذرية التي أجريت على البنية التحتية للمنصة، وتقليص أعداد المهندسين المسؤولين عن استقرار الخوادم.

في السياق ذاته، لم يصدر عن شركة "إكس" أي بيان رسمي يوضح الأسباب الفنية وراء العطل الأخير، كما لم تستجب الشركة لطلب التعليق الفوري من وكالة "رويترز" (Reuters)، وغالبا ما تتسم مثل هذه الأعطال بالانحسار التدريجي بعد تدخل الفرق التقنية المتبقية لإعادة توجيه حركة البيانات.

ويرى مراقبون أن تكرار تعثر المنصات الأمريكية الكبرى يعزز من وجهة النظر الأوروبية الداعية لبناء منصات "سيادية" بديلة، وذلك لتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على بنية تحتية رقمية أثبتت اهتزازها في مواقف حرجة خلال العامين الماضيين.