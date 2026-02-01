رئيس الوزراء القطري بقمة الويب: نسعى لصنع المستقبل بدلا من انتظاره

افتتح رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني فعاليات مؤتمر قمة الويب لعام 2026 الذي يقام للمرة الثالثة على أرض الدوحة في مركز المعارض والمؤتمرات في الفترة بين 1 و4 فبراير/شباط.

وأشار سموه إلى النجاح الكبير الذي حققته قمة الويب في قطر عبر السنوات الماضية، مؤكدا على المكانة البارزة التي تتبوأها القمة وسط مجتمع المبتكرين حول العالم ومجتمع المشاريع التقنية المتقدمة.

وكان لشركة "كاي" للذكاء الاصطناعي حضور في كلمة سموه، إذ أكد أن تأسيس الشركة كان لدعم سيادة البيانات المحلية وتوفير بيئة ملائمة للابتكار والمساهمة في تشكيل المستقبل بدلا من انتظار وصوله.

وأعلن سموه عن زيادة حجم الاستثمارات التي يدعمها برنامج الصندوق القابض "فاند أوف فاندز" (Fund of funds) لتصل إلى 3 مليارات دولار بدلا من مليار دولار كما تم الإعلان عنه في فبراير/شباط 2024، مشيرا إلى أن الصندوق دعم أكثر من 12 مشروعا ناشئا في الدوحة.

كما توفر الحكومة القطرية الآن وصولا خاصا للشركات الناشئة القطرية إلى القوة الحوسبية التي تحتاجها عبر رصيد في الخدمات السحابية، فضلا عن زيادة حوافز تأسيس الشركات الناجحة ثمانية أضعاف.

وتطلق الحكومة أيضا برنامجا جديدا يمنح رواد الأعمال والمستثمرين وكبار الموظفين والمديرين التنفيذيين إقامة تصل إلى 10 أعوام داخل قطر مع تسهيلات ضريبية وتيسير تأسيس الشركات الجديدة بشكل غير مسبوق.

مشاركة غير مسبوقة

وتستقبل الدوحة على مدى 4 أيام حشدا تكنولوجيا هو الأكبر في تاريخ المنطقة، حيث تعكس الأرقام المسجلة حجم الزخم الدولي تجاه القمة التي تضم 30 ألف مشارك من وفود رسمية وتقنية من أكثر من 120 دولة، وأكثر من 1600 شركة ناشئة تم اختيارها من بين آلاف المتقدمين لتمثل طليعة الابتكار العالمي، مع حضور لافت للشركات القطرية التي تسعى للعالمية.

كما يحضر القمة 700 مستثمر يمثلون كبرى صناديق الاستثمار الجريء والشركات السيادية، جاؤوا لاستكشاف الفرص في بيئة ريادة الأعمال القطرية المتسارعة.

أما المتحدثين فهم 380 متحدثا، يشكلون نخبة من الرؤساء التنفيذيين والمبدعين الذين سيقدمون أكثر من 100 ساعة من المحتوى التقني المركز.