"أكتيفيجن" تزيح الستار عن الموسم الثاني لـ"بلاك أوبس 7″ و"وورزون"

في خطوة وصفت بأنها "إعادة إحياء" للمنافسة الرقمية، أعلنت شركة أكتيفيجن (Activision) رسميا عن انطلاق الموسم الثاني للعبتي "كول أوف ديوتي: بلاك أوبس 7″ ( Call of Duty: Black Ops 7) و"كول أوف ديوتي: وورزون" (Call of Duty: Warzone).

ولا يمثل هذا التحديث مجرد إضافة دورية للمحتوى، بل هو استجابة استراتيجية شاملة لمطالب مجتمع اللاعبين الذين طالبوا بمزيد من العمق التكتيكي والابتكار في أطوار اللعب الجماعي والزومبي.

وتصدرت "وورزون" المشهد في الإعلان الأخير، حيث تم الكشف عن تحديثات جذرية في خريطة "المنطقة 99" (Area 99). فالتحديث الجديد لا يقتصر على تغييرات بصرية، بل يشمل إضافة نظام "الطقس الديناميكي" الذي يؤثر على الرؤية وحركة اللاعبين، ما يضطر الفرق لتغيير استراتيجياتها في منتصف المباراة.

علاوة على ذلك، تم إدخال نظام "العقود المتسلسلة"، وهو نوع جديد من المهام داخل اللعبة يمنح اللاعبين مكافآت تصاعدية عند إتمام سلسلة من التحديات الصعبة في مباراة واحدة، ما يزيد من وتيرة الأدرينالين ويشجع على اللعب الهجومي.

بلاك أوبس 7.. عودة الخرائط الكلاسيكية برؤية عصرية

في طور اللعب الجماعي (Multiplayer)، قدمت استوديوهات "تريارك" (Treyarch) جرعة مكثفة من الحنين إلى الماضي ممزوجة بتقنيات المستقبل. حيث تم الإعلان عن 4 خرائط جديدة، من بينها خريطة "راديو" (Radio) التي تعد إعادة تصور لواحدة من أكثر الخرائط شعبية في تاريخ السلسلة، ولكن مع ممرات سرية جديدة وتفاعلية مع البيئة.

كما تم إطلاق نظام "التخصصات القتالية" (Combat Specializations)، الذي يسمح للاعبين بتطوير مهارات فريدة تزداد قوتها كلما زاد عدد القتلات المتتالية (Killstreaks)، ما يضيف طبقة جديدة من التخصيص تتجاوز مجرد اختيار الأسلحة والملحقات.

طور الزومبي.. القصة تزداد تعقيدا

ولعشاق الرعب والبقاء، يأتي الموسم الثاني بخريطة زومبي جديدة كليا تدعى "المختبر المنسي" (The Forgotten Lab). تتميز هذه الخريطة بأسلوب اللعب القائم على الجولات الكلاسيكية ولكن مع إضافة "الزعماء العشوائيين" الذين قد يظهرون في أي لحظة لتغيير مسار الجولة.

لكن الخبر الأبرز في هذا الطور هو إضافة سلاح عجيب (Wonder Weapon) جديد يدعى "صاعق الأرواح"، وهو سلاح طاقة قادر على شل حركة مجموعات كبيرة من الموتى السائرين وتفجيرهم في آن واحد، وهو مفتاح حل "اللغز الكبير" (Easter Egg) الذي تضمنه هذا التحديث.

كما لن يكون الموسم الثاني مكتملا بدون أسلحة جديدة، حيث تم إدراج 5 أسلحة جديدة في تذكرة القتال (Battle Pass)، تتنوع ما بين بنادق هجومية سريعة الإطلاق ومسدسات نصف آلية تتميز بدقة عالية. كما تم تحسين نظام "صانع الأسلحة" (Gunsmith) لإتاحة خيارات أكبر في موازنة الوزن مقابل السرعة، ما يمنح اللاعبين قدرة أكبر على تشكيل سلاحهم بما يتناسب مع أسلوب لعبهم الخاص.

في ذات السياق أكدت أكتيفيجن أن هذا الموسم سيشهد تحديثا ضخما لنظام الحماية ريكوشيه "أنتي-تشيت" (Ricochet Anti-Cheat)، مع تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد السلوكيات غير الطبيعية بشكل أسرع من أي وقت مضى، لضمان بيئة تنافسية عادلة في "أطوار التصنيف" (Ranked Play) التي ستنطلق رسميا بعد أسبوع من بداية الموسم.

ويقول المتابعون، إن الموسم الثاني لـ"بلاك أوبس 7″ و "وورزون" ليس مجرد تحديث، بل هو رسالة من "أكتيفيجن" بأنها تضع تجربة اللاعب في المقام الأول. ومع هذا الكم الهائل من المحتوى، يبدو أن المنافسة في ساحات القتال الافتراضية ستشتعل بشكل غير مسبوق.