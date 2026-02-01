أزمة الذواكر تتسبب في تأجيل آيفون 18

تنوي آبل التركيز على هواتفها الرائدة وتأجيل طرح "آيفون 18" خلال العام الجاري كخطوة لمعالجة أزمة الذواكر العشوائية المنتشرة في كافة القطاعات التقنية والتي تسببت بارتفاع صاروخي بأسعارها.

ويؤكد تقرير لوكالة رويترز أن خطة آبل الجديدة تعتمد بشكل أساسي على تأجيل هاتف "آيفون 18" الاقتصادي والتركيز على طرح "آيفون 18 برو وبرو ماكس" فضلا عن الهاتف القابل للطي المنتظر من الشركة، ليصبح إجمالي الهواتف المطروحة هذا العام 3 هواتف بدلا من 4.

وكانت الخطة الأساسية لآبل حسب التقارير السابقة طرح 4 هواتف هذا العام، وهي "آيفون 18 برو" و"برو ماكس" و"إير" و"فولد"، ولكن بسبب المبيعات المنخفضة التي واجهها "آيفون 17 إير" قررت الشركة تأجيل الجيل الثاني منه، وفق تقرير سابق من موقع التقنية الأمريكي "ذا فيرج" (The Verge).

ويشير تقرير منفصل نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) إلى أن آبل شهدت نموا في الطلب على أجهزة آيفون "برو" و"برو ماكس" هذا العام أكثر من الأعوام السابقة، إذ وصلت الزيادة في الترقية إليها إلى 52% مقارنة مع 39% في الأعوام الماضية.

وساهم هذا في تعزيز أرباح الشركة إلى حدود تاريخية، إذ وصلت أرباح الشركة من مبيعات هواتف "آيفون" إلى 23% أو 83.5 مليار دولار متجاوزة حد 2.5 مليار جهاز نشط مقارنة بالعام الماضي الذي كان عدد الأجهزة النشطة فيه 2.35 مليار.

وبينما لم تتأثر الأجيال الحالية من هواتف آبل بالارتفاع الكبير في أسعار الذواكر العشوائية ونقص التوريدات التابعة لها، إلا أن الجيل المقبل سيتأثر بشكل كبير وفق تصريحات المدير التنفيذي للشركة تيم كوك مع صحيفة "وول ستريت جورنال".

ويؤكد التقرير أن الشركة تنوي امتصاص الارتفاع في أسعار الذواكر العشوائية وعدم زيادة أسعار هواتفها، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على حجم أرباح الشركة في العام المقبل.

إعلان

ويتزامن هذا القرار مع خفض الحكومة الأمريكية للضرائب على الواردات الصينية بنسبة تصل إلى النصف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وفق تقرير منفصل من الصحيفة.

ماذا يعني التركيز على الهواتف الرائدة؟

تقسم آبل هواتفها إلى قسمين بشكل أساسي، الأول وهو الهواتف الرائدة التي يتجاوز سعرها ألف دولار، بدءا من آيفون إير أو آيفون برو وحتى برو ماكس وفي السنوات المقبلة آيفون القابل للطي.

ويشهد هذا القطاع عادة ارتفاعا في معدل الطلب عن الهواتف الاقتصادية التي لا تحمل شعار "برو"، لذلك فإن إهمال آبل لها يتسق مع معدلات الطلب السنوية على الهواتف.

ورغم أن "آيفون 17" حاز على شعبية جارفة وسط المراجعين والخبراء التقنيين حول العالم، إلا أن معدل الطلب والترقية إليه لم يقترب من نسخ برو وبرو ماكس.

وعلى الأغلب تنوي آبل تأجيل طرح "آيفون 18" الاقتصادي ليتم في مطلع العام المقبل، وذلك تماشيا مع السنوات الماضية التي طرحت فيها الشركة "آيفون 16 إي" واستبدلت "آيفون إس إي" وفق التقارير السابقة.