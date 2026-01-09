واتساب تطلق مزايا جديدة لتنظيم المجموعات

أعلنت شركة "ميتا" عن طرح تحديث جديد لتطبيق "واتساب"، يتضمن ثلاث مزايا رئيسية تهدف إلى تحسين إدارة المحادثات الجماعية وتعزيز أساليب التعبير داخل التطبيق.

وأوضحت "واتساب"، في بيان رسمي، أن التحديث الجديد يأتي مع بداية هذا العام ليمنح الدردشات الجماعية قدرا أكبر من التنظيم والمرونة، سواء كانت مجموعات عائلية أو دراسية أو مجتمعات ذات اهتمامات مشتركة.

وأشارت إلى أن هذه المزايا كانت قد ظهرت سابقا في نسخ تجريبية قبل إتاحتها رسميا للمستخدمين. وقالت الشركة إن تسهيل عمل المجموعات يساهم في البقاء على اتصال دائم مع الآخرين، بغض النظر عن نوع الجهاز الذي يستخدمونه.

وفيما يلي أبرز المميزات الجديدة في "واتساب":

تتيح هذه الميزة للمستخدمين منح أنفسهم وسماً مخصصا في كل مجموعة على حدة، يوضح لبقية الأعضاء طبيعة عمل المتحدث أو دوره. وتبرز أهمية هذه الوسوم في المجموعات الكبيرة التي قد لا تعرف جميع أعضائها، مثل الأندية، أو مجموعات أولياء الأمور، أو الجمعيات المجتمعية.

على سبيل المثال، يمكنك أن تظهر بلقب "والد آية" في مجموعة ما، وبلقب "حارس المرمى" في مجموعة أخرى.

٢- ملصقات النصوص (Text Stickers)

بات بإمكان المستخدمين ضمن التحديث الجديد تحويل الكلمات أو العبارات المكتوبة مباشرة إلى ملصقات، وذلك عن طريق إدخال النص في شريط البحث عن الملصقات؛ لينشئها التطبيق فورا.

كما يتيح "واتساب" إضافة الملصقات التي أُنشئت حديثا مباشرة إلى حزم الملصقات الخاصة بك دون الحاجة لإرسالها في الدردشة أولا.

٣- تنبيهات المناسبات (Event Reminders)

طورت "واتساب" أيضا ميزة التنبيهات التي تسبق المناسبات، عبر إتاحة إرسال الإشعارات المذكرة بالحدث قبل موعده بوقت يحدده المستخدم. وتساعد هذه التنبيهات المستخدمين على الالتزام بمواعيدهم، سواء كانت اجتماعات عمل أو مناسبات اجتماعية.

وتقول "واتساب" إن هذا التحديث يأتي في سياق تعزيز دورها كمنصة لإدارة المجتمعات، خاصة في ظل المنافسة المحتدمة مع تطبيقات أخرى تعمل كمنظمات للمواعيد والمهام مثل "ديسكورد" و"سلاك".

وتشير الشركة إلى أن هذه التحديثات تنضم إلى حزمة الميزات التي أطلقت على مدار السنوات الماضية لتقريب المجموعات من بعضها البعض، والتي شملت أيضا مشاركة الملفات الكبيرة (حتى 2 غيغابايت)، وإرسال الوسائط بدقة "عالية الوضوح" (HD)، ومشاركة الشاشة، والدردشات الصوتية، وغيرها الكثير.