ما الفرق بين واتساب العادي وواتساب بزينس

تحظى منصة "واتساب" للتواصل الاجتماعي بمكانة خاصة في عالم الاتصالات الرقمية، حيث تهيمن على عرش المراسلة الفورية عالميا مع أكثر من 3.3 مليارات مستخدم نشط شهريا حول العالم.

ويفضل 85% من المستهلكين التواصل المباشر مع العلامات التجارية عبر الرسائل، مما يجعل منصة "واتساب" الخيار الأمثل، وخاصة مع معدل فتح رسائلها الذي يصل إلى 98%، و80% منها تُقرأ في غضون الدقائق الخمس الأولى.

وأصبحت المنصة أداة أساسية للاتصالات التجارية، ومع تطورها المستمر، يزداد التمييز بين حلولها الثلاثة أهمية للشركات التي تسعى لتعزيز تواجدها الرقمي.

ونستعرض هنا الفرق الرئيسي بين "واتساب" التقليدي، و"واتساب بزينس" (WhatsApp Business)، و"واجهة برمجة تطبيقات واتساب بزينس" (WhatsApp Business API).

واتساب التقليدي: للمساحة الشخصية

يعد التطبيق التقليدي المجاني الأكثر شيوعا، وهو مخصص أساسا للمحادثات الشخصية مع العائلة والأصدقاء.

ويوفر التطبيق ميزات أساسية، مثل الدردشات الفردية والجماعية، والمكالمات الصوتية والمرئية، ومشاركة الوسائط (صور، فيديوهات، مستندات)، وتحديثات الحالة.

ورغم لجوء بعض التجار الصغار إليه، إلا أنه يفتقر إلى أدوات إدارة مهنية، مما يؤدي إلى خلط المحادثات الشخصية بالتجارية ويقلل الكفاءة.

ولا يدعم التطبيق حسابا احترافيا أو قوائم منتجات أو أتمتة متقدمة، ويقتصر على رقم هاتف واحد، مما يصعب إدارة الرسائل المتعددة.

واتساب بزينس: بوابة المشاريع الناشئة

يشبه تطبيق واتساب التقليدي في نواح كثيرة، ولكنه منفصل ومصمم لإدارة محادثات العملاء بكفاءة أعلى من خلال مجموعة من الأدوات الاحترافية، ومن أبرزها الحساب التجاري وقائمة المنتجات وأدوات الأتمتة البسيطة والتصنيفات.

ويعد واتساب بزينس التطبيق الأفضل للمتاجر الصغيرة والشركات متناهية الصغر والمتاجر المحلية والعاملين لحسابهم الخاص الذين يرغبون في التواصل مع العملاء دون الحاجة إلى أدوات متقدمة، ولكن إدارة الرسائل المتعددة تصبح صعبة مع نمو قاعدة العملاء.

ومن خلال الحساب التجاري، يمكن للنشاط التجاري عرض معلومات أساسية، مثل اسم النشاط والشعار والعنوان والموقع الإلكتروني وساعات العمل وتفاصيل الاتصال.

ويوفر التطبيق اشتراكا شهريا مدفوعا يسمح للشركات الصغيرة بالحصول على شارة التوثيق (الزرقاء حاليا في بعض المناطق والخضراء في أخرى) لتعزيز الموثوقية.

وتسهل قائمة المنتجات الشراء عبر عرض السلع والخدمات مباشرة داخل التطبيق دون الحاجة إلى مغادرة واتساب بزينس.

وتنظم ميزة التصنيفات الدردشات بألوان وتسميات مختلفة لتسهيل المتابعة، مما يساعد في تحديد أولويات المحادثات وتتبع حالة الاستفسارات الجارية وتقديم خدمة عملاء أفضل.

وتسمح أدوات الأتمتة بإعداد الرسائل التلقائية، مثل رسائل الترحيب بالعملاء الجدد أو رسائل الاستفسارات بعد ساعات العمل.

ويدعم التطبيق ربط حتى 5 أجهزة (هاتف واحد و4 أجهزة إضافية) مجانا، في حين يمكن ربطه مع 10 أجهزة إن اشتركت بخدمة "واتساب بزينس بريميوم" (WhatsApp Business Premium).

كما تلعب ميزة "القنوات" (Channels) دورا كبيرا كأداة تسويقية، حيث تسمح بالوصول لجمهور غير محدود، وهي تختلف عن "رسائل البث" (Broadcast) التقليدية المحدودة بـ 256 جهة اتصال.

وبدأت واتساب بإدماج الذكاء الاصطناعي في التطبيق لمساعدة أصحاب الأعمال في صياغة رسائل تسويقية، وإنشاء إعلانات لمنصات "فيسبوك" و "إنستاغرام" مباشرة من داخل واتساب بزينس.

وبغض النظر عن هذه المزايا، فإن التطبيق يعاني من محدودية خيارات الأتمتة، وعدم تكامله مع أنظمة إدارة علاقات العملاء أو الأدوات الخارجية، مما يعني عدم وجود تحليلات لقياس عدد الاستفسارات التي يجري معالجتها أو سرعة الاستجابة.

واجهة برمجة تطبيقات واتساب بزينس: محرك الشركات الكبرى

تمثل هذه الواجهة الحل الأكثر تقدما، ولكن على عكس تطبيقي واتساب التقليدي وواتساب بزينس، فإنها ليست تطبيقا قابلا للتنزيل من متجر التطبيقات، بل نظام مدفوع يتطلب شركاء تقنيين للتفعيل.

وتهدف هذه الواجهة إلى تحويل واتساب من تطبيق مراسلة إلى منصة تواصل متكاملة تدعم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء معا، وهي مصممة خصيصا للشركات المتوسطة والكبيرة التي تحتاج إلى إدارة حجم كبير من محادثات العملاء باستخدام الأتمتة والتكامل والتحليلات.

وتدعم هذه الواجهة روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي التوليدي القادرة على فهم استفسارات العملاء المعقدة وتقديم إجابات بطابع بشري، مع التركيز على الروبوتات المخصصة للأغراض التجارية، بعد قيود على الروبوتات العامة.

وتتيح هذه الواجهة الوصول إلى عدد غير محدود من الموظفين عبر حساب واحد، بخلاف نسخة واتساب بزينس المحدودة بعدد محدد من الأجهزة.

كما تتمتع بإمكانية إرسال رسائل إعلام جماعية، إلى جانب الحصول على التوثيق الرسمي من خلال شارة التحقق الخضراء التي تمنح العلامة التجارية موثوقية عالية.

وتوفر "واجهة برمجة تطبيقات واتساب بزينس" تكاملا تقنيا عبر ربط واتساب بأنظمة إدارة علاقات العملاء وقواعد بيانات المبيعات وتطبيقات الجهات الخارجية، إلى جانب توفيرها لتحليلات لتتبع التفاعل وأوقات الاستجابة وأداء الحملات.

وبغض النظر عن الحل الذي تختاره، فإن كافة المحادثات عبر جميع الحلول تظل محمية بتقنية التشفير من طرف إلى طرف، وهو العامل الذي يضع واتساب في مقدمة تفضيلات الشركات التي تتعامل مع بيانات حساسة.

وفي المحصلة فإن واتساب التقليدي يظل الأنسب للتواصل الشخصي، بينما يناسب واتساب بزينس الشركات الصغيرة الساعية للاحترافية البسيطة، أما "واجهة برمجة تطبيقات واتساب بزينس" فإنها الخيار الأمثل للمؤسسات الكبيرة الراغبة في الأتمتة المتقدمة والتكامل الشامل، وخاصة مع التحديثات الجديدة التي تركز على الاستخدام التجاري.