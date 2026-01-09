شاهد: حاسوب كامل داخل لوحة مفاتيح "إتش بي"

كشفت شركة "إتش بي" الرائدة في صناعة الحواسيب عن تطوير حاسوب متكامل المكونات داخل هيكل لوحة المفاتيح، مع استثناء الشاشة التي تتطلب توصيلا خارجيا باللوحة، وذلك بحسب تقرير نشره موقع "ذا فيرج" (The Verge) التقني الأميركي.

وتحمل لوحة المفاتيح، التي أطلقت عليها "إتش بي" اسم "إيليت بورد جي 1 إيه" (Eliteboard G1a)، مظهرا اعتياديا للوهلة الأولى، لكن إبداعها الحقيقي يتجلى عند توصيلها بأي شاشة خارجية، حيث تكشف عن احتوائها على حاسوب متكامل.

وتوفر الشركة للمستخدمين إمكانية اختيار مواصفات الجهاز المدمج داخل اللوحة من بين خيارات متعددة، وفقا لموقع "إنغادجيت" (Engadget) التقني الأميركي.

وتتوفر اللوحة بمعالج "رايزن 5" (Ryzen 5) أو "رايزن 7" (Ryzen 7) المخصص للحواسيب المحمولة، إلى جانب شريحته الرسومية المدمجة، وتأتي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بأحجام مختلفة تصل إلى 64 غيغابايت، ومساحة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت.

وتسمح منافذ "يو إس بي سي" (USB-C) الموجودة في الجزء الخلفي من اللوحة بتوصيل الشاشة الخارجية عبر بروتوكول "ثاندربولت" (Thunderbolt) الذي يزود اللوحة بالطاقة أيضا، كما يمكن استخدام المنفذ الثاني بشكل اعتيادي.

ويصف تقرير "إنغادجيت" أداء اللوحة بأنه يماثل أداء الحواسيب المحمولة الاقتصادية، وهو ما يُعد أمرا متوقعا إلى حد كبير نظرا لمواصفات الحاسوب المدمج داخل اللوحة، ويؤكد التقرير على ملاءمتها بشكل أساسي للاستخدام في المكاتب والشركات.

وفي تقرير منفصل، تشير مجلة "بي سي ماغازين" (PC Magazine) الأميركية إلى أن بعض طرازات اللوحة مزودة ببطارية داخلية ومستشعر للبصمة، مما يجعلها ملائمة للعمل أثناء التنقل.

كما تتميز لوحة المفاتيح بسهولة الصيانة وتغيير مكوناتها الداخلية، فهي تتألف بشكل أساسي من مستويين: الأول هو لوحة المفاتيح التقليدية، والثاني هو الحاسوب المدمج أسفلها.

تحديات تقنية

يثير ابتكار "إتش بي" الجديد تساؤلات عديدة بشأن القدرات التقنية لهذا المنتج، بدءا من آليات تصريف الحرارة وكفاءة الحفاظ عليها، وصولا إلى قدرته النهائية على تحمل فترات العمل الطويلة.

إعلان

ورغم أن الشركة زودت الجزء الخلفي من لوحة المفاتيح بمنافذ تهوية، فإنها قد لا تكون كافية لتهوية اللوحة على نحو فعال، نظرا لكونها مواجهة للطاولة باستمرار، مما قد يتسبب في احتباس الحرارة. وفي هذه الحالة يصبح استخدامها صعبا.

كما أن ضرورة توصيل أكثر من كابل باللوحة لتشغيلها وتزويدها بالطاقة واستخدام أي ملحقات إضافية يجعلها غير عملية للاستخدام أثناء التنقل، وفقا لما ورد في تقرير "إنغادجيت".

ولم تطرح "إتش بي" اللوحة رسميا في الأسواق بعد، لكن تقرير "بي سي ماغازين" يؤكد أن سعرها قد يقترب من ألف دولارا.