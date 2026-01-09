ديل" تعترف: المستخدمون لا يرغبون في حواسيب الذكاء الاصطناعي

أعادت شركة "ديل" لصناعة الحواسيب إحياء سلسلة حواسيبها المحمولة الشهيرة "إكس بي إس" (XPS)، التي كانت في الماضي رمزا للجودة وأناقة التصميم، لكنها هذه المرة تجاهلت شعارات الذكاء الاصطناعي تماما، وذلك وفق تقرير لموقع "آرس تكنيكا" التقني.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن كانت الشركة قد تخلت في العام الماضي عن عدة سلاسل ناجحة من حواسيبها المحمولة، مستبدلة إياها بتسميات مختلفة أثارت حيرة المستهلكين وركزت على مجموعة مغايرة من المزايا.

وفي مقابلة مع مجلة "بي سي غيمر" (PC Gamer) التقنية، أكد رئيس المنتجات في الشركة، كيفن تيرويليغر، أن سياسة التسويق الجديدة لـ"ديل" لن تركز على الذكاء الاصطناعي، وذلك على عكس الرسالة التسويقية التي روجت لها الشركة في العام الماضي.

ويضيف تيرويليغر: "نولي اهتماما كبيرا لدمج الذكاء الاصطناعي في جميع منتجاتنا، فجميع ما أعلنّا عنه خلال معرض "سي إي إس"(CES) يتضمن معالجا للذكاء الاصطناعي ويدعمه. غير أن ما اتضح لنا هذا العام هو أن المستهلكين لا يتخذون قرارات الشراء بناء على ميزة الذكاء الاصطناعي، بل أعتقد أن الذكاء الاصطناعي يربكهم أكثر".

وكانت الشركة أعلنت عن مجموعة من الأجهزة الجديدة ضمن فئات متعددة، منها "إكس بي إس" و"ألينوير" (Alienware) المخصصة لعشاق الألعاب الرقمية، وذلك وفقا للتقرير.

وشملت الأجهزة الجديدة عودة حواسيب "إكس بي إس" بشاشات قياس 14 و16 بوصة، إلى جانب طرح طراز اقتصادي جديد بقياس 13 بوصة، بحسب تقرير "آرس تكنيكا". كما قدمت الشركة حواسيب اقتصادية ضمن فئة "ألينوير" أيضا.

ويشير التقرير إلى أن حواسيب "إكس بي إس" الجديدة تحافظ على التصميم المعتمد في الجيل السابق من حواسيب "إكس بي إس 13″، مع إدخال بعض التحسينات الإضافية، مثل حواف لوحة اللمس، وزر الوظائف الفيزيائي، ولوحة المفاتيح الجديدة.

ومن جانبه، أوضح جيف كلارك – نائب الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة "ديل" – أن تركيزهم هذا العام ينصب على تلبية رغبات المستهلكين واللاعبين الحقيقية، وذلك بحسب التقرير.

وتبدأ أسعار الحواسيب التي كشفت عنها الشركة خلال حدث "سي إي إس" من 2000 دولار، مع توقعات بطرح حواسيب جديدة في الأشهر المقبلة بأسعار تقل كثيرا عن ألفي دولار.