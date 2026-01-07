معيار واي فاي 8 يظهر للمرة الأولى في سي إي إس 2026

كشفت شركة "أسوس" التايوانية للمرة الأولى عن أجهزة التوجيه والرقائق التي تعتمد على تقنية واي فاي 8 ضمن فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (سي إي إس) 2026″، وفق تقرير موقع "ذا فيرج" (The Verge) التقني الأميركي.

ويشير التقرير إلى أن معدل تبني تقنية واي فاي 7 في الأجهزة المختلفة، سواء كانت أجهزة توجيه أو حواسيب منزلية، ما زال منخفضا مقارنة بالتقنيات السابقة.

ويوفر الجيل الثامن من تقنيات واي فاي استقرارا أعلى في الاتصال بشبكات الإنترنت، مع الحفاظ على السرعات العالية التي وصلت إليها شبكات واي فاي 7 في السنوات الماضية.

كما يمتاز الجيل الجديد بقدرته على الحفاظ على الاتصال أثناء تحرك المستخدمين حول أجهزة الشبكة أو ابتعادهم عن جهاز التوجيه، وبالتالي يعالج أحد أكبر التحديات التي كانت تواجه المستخدمين مع شبكات واي فاي المعتادة.

وفي تصريح لموقع "تومز هاردوير" (Tom’s Hardware) التقني الأميركي، قال تينلونغ دينغ، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لقسم الشبكات اللاسلكية في الشركة إن مفهوم واي فاي 8 لا يقتصر على السعي وراء السرعة القصوى فحسب، بل يتعلق بجعل كل اتصال أكثر ذكاء وموثوقية.

وأضاف أن معيار الاتصال الجديد يتيح التعاون السلس بين المنازل الذكية والمساعدين الذين يعملون بالذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية، مما يوفر أداء مستقرا في أي وقت وفي أي مكان.

ويؤكد تقرير "تومز هاردوير" أن الهدف الرئيسي وراء تطوير معيار واي فاي 8 كان حل المشكلات التي واجهت المستخدمين في تقنيات الاتصال السابقة، ولذلك يُتوقع معدل تبنٍّ أسرع للأجهزة التي تعتمد عليه.

ويعالج المعيار الجديد مشكلة تداخل الإشارات في الأماكن المزدحمة التي تضم أكثر من جهاز توجيه متقارب، إذ يحسن آلية استخدام الترددات المختلفة للحفاظ على خصوصية وجودة كل شبكة منفصلة.

إعلان

لكن قد لا نرى الأجهزة التي تستخدم هذا المعيار حتى عام 2028، عندما يصبح متاحا للجميع وتبدأ الشركات في تبنيه بشكل أسرع، وذلك رغم أن "أسوس" تنوي طرح منتجاتها التي تعتمد عليه مع نهاية العام الجاري.

كما يؤكد الرئيس التنفيذي لتحالف واي فاي غير الربحي، كيفن روبنسون، لموقع "ذا فيرج" التقني، أن واي فاي 8 ما زال تقنية اختبارية، مضيفا أن "التحالف ما يزال في المراحل الأولى من اختيار ميزات واي فاي 8، ومن الشائع أن تبدأ الشركات في تطوير المنتجات الأولية ومعاينة التقنية قبل توفر شهادة الاعتماد الرسمية".