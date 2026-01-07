الروبوتات الصينية تغزو معرض الإلكترونيات الاستهلاكية بأميركا

تشارك أكثر من 149 شركة صينية عاملة في قطاع الروبوتات البشرية بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية "سي إي إس" (CES) 2026 المنعقد حاليا في لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأميركية.

ويشير تقرير لوكالة الصحافة اليابانية (إيه جيه بي) إلى أن الشركات الصينية العاملة في الروبوتات البشرية تشكل أكثر من 24% من إجمالي 598 شركة مشاركة في القطاع بالمعرض. وبشكل عام، يضم المعرض أكثر من 942 شركة صينية عاملة في القطاعات المختلفة.

ويعكس التواجد الكبير للشركات الصينية التوجهات الجديدة للحكومة الصينية الرامية إلى التركيز على الروبوتات البشرية والتقنيات المتعلقة بها خلال الأعوام المقبلة.

كما جذبت مجموعة من الشركات الأنظار في المعرض بفضل التطور الكبير الذي شهدته نماذجها، ومن بينها شركة "يو بي تيك" (UBtech) و"يونيتري" (Unitree) اللتان عرضتا مجموعة متنوعة من نماذج الروبوتات البشرية خلال الأشهر الماضية.

وتتنافس الشركات الصينية في هذا المعرض الشهير على جذب الانتباه مع الشركات الرائدة، بما في ذلك شركة بوسطن داينامكس الأميركية، التي يُعرض روبوتها البشري الجديد "أطلس" لأول مرة في المعرض. ومن المقرر أن تكشف شركة هيونداي موتور، المالكة لشركة بوسطن داينامكس، عن استراتيجيتها في مجال الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال المعرض.

يذكر أن دراسة أجرتها شركة "مورغان ستانلي" المصرفية أشارت إلى أن الصين سجلت 7705 براءات اختراع متعلقة بالروبوتات البشرية خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بـ1561 براءة اختراع مسجلة في الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها. وقال محللو الشركة إن بيئة التصنيع الصينية ومزايا التكلفة تضع شركاتها في طليعة الجهود التسويقية المبكرة.

ويعرض العديد من العارضين الصينيين منتجات مُخصصة للاستخدام التجاري الفوري بدلا من مجرد عروض توضيحية للمفاهيم، مع تطبيقات تشمل قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية.

وفي سياق متصل، توقعت الشركة المالية أن تصل شحنات الروبوتات البشرية الصينية إلى 14 ألف روبوت خلال العام الجاري 2026، مع توقعات بمضاعفة هذا العدد خلال السنوات المقبلة، وذلك استنادا إلى تقرير نشره موقع "غيلونغوي" (Gelonghui) الإخباري الصيني.

ويرى المدير التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، أن الروبوتات البشرية ستصبح مشهدا معتادا في كل مكان حول العالم، على الرغم من أن روبوت شركته "أوبتيموس" لم يكتمل بعد، إلا أن الغلبة في هذا السباق ستكون من نصيب الشركات الصينية، وفقاً لتقرير شبكة CNBC الأميركية.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الصينية قررت الاعتماد على روبوتات "ووكر إس 2" من شركة "يو بي تيك" الصينية لحماية حدودها مع فيتنام، وذلك بحسب تقرير منفصل لوكالة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" (South China Morning Post) الإخبارية التايوانية.