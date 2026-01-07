إنتل تسعى لمنافسة إنفيديا في قطاع منصات الألعاب المحمولة

تسعى شركة إنتل الأميركية لاختراق قطاع منصات الألعاب المحمولة عبر تقديم شريحة وبرمجيات جديدة تستهدف هذا القطاع، وفق تقرير لموقع "تيك كرانش" (TechCrunch) التقني الأميركي.

ويؤكد التقرير أن المنصة الجديدة مصممة خصيصا لمنافسة معالجات "إيه إم دي" (AMD) التي هيمنت على قطاعي الألعاب المحمولة والمنزلية على مدى السنوات الماضية.

وتعتمد الشريحة الجديدة بشكل مباشر على معالجات "إنتل كور سيريس 3" (Intel Core Series 3) المعروفة باسم "بانثر ليك" (Panther Lake)، التي أُطلقت العام الماضي واستخدمتها العديد من الأجهزة، بحسب التقرير.

ويشير تقرير منفصل لموقع "ذا فيرج" (The Verge) التقني الأميركي إلى أن شركة "كوالكوم" (Qualcomm) تعتزم أيضا تقديم معالجات خاصة بها للمنافسة في قطاع منصات الألعاب المحمولة.

وأوضح دانيال روغرز، نائب رئيس شركة إنتل والمدير العام لمنتجات الحواسيب الشخصية، أن مزيدا من التفاصيل ستُكشف مستقبلا حول المعالجات الجديدة وأولى الأجهزة التي ستستخدمها، وفقا للتقرير.

وتتضمن شريحة المعالج الجديد شريحة رسومية مدمجة، لتقديم تجربة ألعاب أقوى وأفضل من المنافسين، إذ تقدم شريحة "آرك بي 390" (ARC B390) الرسومية المدمجة أداء أعلى بنسبة 77% من الجيل السابق، وبنسبة 73% أعلى من المنافسة من "إيه إم دي".

كما ارتفعت شعبية حواسيب الألعاب المحمولة التي تعتمد على نظام "ويندوز" بشكل كبير في الأشهر الماضية، بعد دخول العديد من المنافسين إلى هذا القطاع الذي كانت "نينتندو" (Nintendo) تسيطر عليه سابقا.

ويتوقع تقرير شركة "ماركت ريبورت أناليزيز" (Market Report Analysis) أن يبلغ نمو القطاع 2.4 مليار دولار بنهاية العام الجاري، و6 مليارات دولار بحلول عام 2031، ويشير هذا الأمر إلى تزايد المنافسة في هذا القطاع، وتقديم منتجات مبتكرة عديدة تقترب في قوتها من الحواسيب المنزلية، وفقا لتقرير"ذا فيرج".