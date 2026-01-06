5 تطبيقات أندرويد مفتوحة المصدر تتفوق على مثيلاتها من غوغل

ينسى العديد من المستخدمين أن نظام أندرويد في الأصل هو نظام مفتوح المصدر وضعت عليه شركة غوغل الأميركية لمساتها وخدماتها المختلفة، وشأنه شأن جميع الأنظمة مفتوحة المصدر، توجد العديد من الخيارات البديلة لتطبيقات غوغل الرسمية.

وبينما تعتمد غوغل على تقديم تطبيقات متماشية مع كافة خدماتها المختلفة، فإن التطبيقات المنافسة لها تقدم تجارب فريدة من نوعها ومزايا أكثر، لذلك يصبح من المفيد في بعض الأحيان استبدال تطبيقات غوغل الرسمية بالتطبيقات البديلة التي توفر للمستخدمين تجربة مختلفة وفريدة من نوعها.

وإن لم تكن ترغب في دفع الكثير من الأموال لاستبدال تطبيقات غوغل الرسمية والمدفوعة، يمكنك الاعتماد بشكل مباشر على هذه التطبيقات مفتوحة المصدر حتى تحصل على مزايا أفضل وأعلى في الجودة.

"ماتيريال فايلز" (Material Files)

تقدم غوغل بشكل مباشر داخل نظامها تطبيقا لتصفح الملفات واستعراضها، ولكن يفتقر هذا التطبيق للعديد من المزايا الموجودة في التطبيقات الأخرى المنافسة له.

ويأتي تطبيق "ماتيريال فايلز" كحل بديل مثالي يمكن الاعتماد عليه بدلا من تطبيق غوغل الرسمي لتصفح الملفات وفق تقرير موقع "ميك يوز أوف" (Make use of) الأميركي.

ويملك التطبيق مجموعة واسعة من المزايا التي تجعله خيارا مثاليا، بدءا من مسار التنقل في واجهة المستخدم والذي يتيح لك الانتقال بين التطبيقات المختلفة بسهولة ويسر حتى خيارات التخزين المختلفة مثل بطاقة الذاكرة وغيرها.

كما يوفر التطبيق مجموعة من الخيارات الاحترافية لنقل الملفات بين الهاتف والحواسيب، ومن بينها إمكانية الاتصال بمجموعة من الخوادم مثل خوادم نقل الملفات التقليدية "إف تي بي"(FTP) وخوادم نقل الملفات الآمنة "إس إف تي بي"(SFTP) وخوادم مشاركة الملفات عبر الشبكات المحلية "إس إم بي"(SMB) وخوادم "ويب داف" (WebDAV) أيضا.

إعلان

ويتيح التطبيق تحويل الهاتف إلى خادم نقل ملفات مصغر، ويعني هذا أنك تستطيع الوصول إلى الملفات المخزنة في الهاتف عبر استخدام الهواتف الأخرى بشكل مباشر.

"أورغانيك مابس" (Organic Maps)

يُعد تطبيق خرائط غوغل أحد أبرز وأهم تطبيقات غوغل على الإطلاق، وهو يستخدم بكثرة في هواتف أندرويد وآبل على حد سواء، ولكن يثير التطبيق استياء محبي الخصوصية ومكافحي الإعلانات، إذ يرون بأن غوغل تجمع الكثير من البيانات باستخدام هذا التطبيق لذلك يبحثون عن حلول بديلة.

ويأتي تطبيق "أورغانيك مابس" كأحد أبرز الحلول البديلة لتطبيق خرائط غوغل، إذ يقدم تجربة مفتوحة المصدر لا تضم أي نوع من الإعلانات ولا تجمع الكثير من البيانات التي لا تحتاج إليها وفق دليل التطبيقات مفتوحة المصدر "أوبن سورس ألتيرناتيف" (Open Source Alternative).

ويمتاز التطبيق بعمله على كافة الأنظمة وليس أندرويد فقط، فهو يعمل على نظام هواتف آبل وأنظمة "لينكس" للحواسيب.

ويشير تقرير الموقع إلى استهلاك البطارية المنخفض بشدة للتطبيق، إذ تم تصميمه بشكل يجعله يركز على الرحلات الطويلة التي لا يتوفر فيها مصدر مستمر للطاقة.

كما يمكن استخدام التطبيق دون الحاجة للاتصال بالإنترنت أو تحميل الخرائط بشكل مسبق، وهو يعتمد على بيانات خدمة "أوبن ستريت ماب" (Open Street Map) مفتوحة المصدر أيضا والتي يقوم المجتمع بتحديثها باستمرار.

"نيكست بلاير" (Next Player)

توفر غوغل تطبيقا لتشغيل المقاطع الموسيقية والأصوات مباشرة داخل النظام، ولكنه يقتصر على صيغ الملفات البدائية ومعاملات الترميز البدائية التي لا تحافظ على جودة المقاطع الموسيقية.

كما أن التطبيقات الأخرى التي تدعم معاملات الترميز الاحترافية تفتقر إلى التصميم الأنيق ودعم واجهة "ماتيريال يو" (Material You) الخاصة بنظام أندرويد.

ولكن تطبيق "نيكست بلاير" مفتوح المصدر يجمع بين الجانبين على أكمل وجه وفق تقرير موقع "ميك يوز أوف"، إذ يدعم التطبيق تشغيل معاملات الترميز المختلفة بدءا من "إتش.264" (H.264) وحتى "ترو إتش دي" (TrueHD) التي تحافظ على جودة الصوت النهائية.

كما يدعم التطبيق تشغيل ملفات الفيديو بمختلف الصيغ أيضا، ولكن براعته الحقيقية تكمن في آلية تشغيل المقاطع الصوتية والحفاظ على جودتها.

"إيجيس أوثنتيكيتور" (Aegis Authenticator)

لم يعد استخدام آليات التوثيق ثنائي الخطوات حكرا على العاملين بالأماكن الحساسة أو المهووسين بتأمين حساباتهم، بل أصبح جزءا من النصائح الأمنية التي تقدم لأي شخص يعمل في أي مكان حتى لتأمين حساباته الشخصية في منصات التواصل الاجتماعي.

ومع توسع استخدام معايير التصديق الثنائية، انتشرت التطبيقات التي تولد المفاتيح وكلمات المرور الآمنة، وبينما تقدم العديد من الشركات الكبرى هذه التطبيقات، إلا أن البعض يبحث عن حلول أكثر خصوصية.

ولا يمكن القول إن تطبيق التوثيق الثنائي من شركتي مايكروسوفت أو غوغل غير آمن، ولكن ترك مفاتيح التصديق الثنائي في يد منصة خارجية يعد خطرا أمنيا بحد ذاته.

وهنا يأتي دور تطبيق "إيجيس أوثنتيكيتور" (Aegis Authenticator) فهو تطبيق مفتوح المصدر يوفر مزايا وخصائص التوثيق ثنائي الخطوات الموجودة في كافة التطبيقات البارزة.

إعلان

ولا تقتصر مزايا التطبيق على كونه مفتوح المصدر ومتاح بشكل مجاني، ولكنه أيضا يتيح إمكانية الاحتفاظ بأصل مفاتيح التوثيق ونقلها بين الأجهزة المختلفة إذا استدعت الحاجة لذلك.

"إف درويد" (F-Droid)

يوفر متجر تطبيقات غوغل مجموعة كبيرة من الخيارات والتطبيقات المتاحة عبره، ولكنه ليس المتجر الوحيد المتاح في نظام أندرويد، وهنا يظهر متجر "إف درويد" كحل مناسب ومثالي لمن يبحث عن متجر تطبيقات بديل، وفق تقرير موقع "ميك يوز أوف".

ويوفر التطبيق واجهة استخدام بسيطة وسهلة للغاية، كما أنه آمن ولا يضيف إلا التطبيقات التي يتم توثيقها والتأكد من أمنها لمواجهة التطبيقات الخبيثة والقراصنة.

وتتم إدارة التطبيق بشكل مباشر من قبل مجموعة متطوعين لمؤسسة غير ربحية، وهو من متاجر التطبيقات القديمة الذي ظهر للمرة الأولى في 2010.