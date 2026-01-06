ليغو تتطور بعد أكثر من 50 عاما.. قطعها أصبحت ذكية

كشفت الشركة السويدية "ليغو" عن أحدث ابتكاراتها خلال فعاليات مؤتمر الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) 2026، متمثلة في قطع مكعبات ذكية ومضيئة، تتميز بقدرتها على توليد الأصوات والاتصال المباشر فيما بينها، وذلك بحسب تقرير لموقع "ذا فيرج" التقني الأميركي.

وتفتح هذه المكعبات الذكية آفاقا جديدة أمام محبي مجموعات "ليغو" المتنوعة، إذ تتكيف هذه القطع مع المجموعة التي تُستخدم فيها، مما يمنحها تأثيرا مختلفا في كل مجموعة على حدة.

فبإمكان القطعة الواحدة إصدار أصوات محركات عند تركيبها في مجموعات السيارات، أو أصوات طلقات نارية عند استخدامها مع مجموعة "حرب النجوم" (Star Wars) الشهيرة من الشركة، علاوة على إضاءتها بألوان تتماشى مع المجموعة المحيطة بها.

وفي سياق متصل، يشير تقرير لوكالة "يورو نيوز" الإخبارية الأوروبية إلى إمكانية إعادة استخدام هذه القطع، وأنها غير ثابتة ضمن مجموعات الألعاب التي تقدمها الشركة، وذلك استنادا إلى تصريحات توم دونالدستون، نائب رئيس مجموعة ليغو.

كيف تعمل القطع الجديدة؟

تعتمد القطع الجديدة على شريحة "إيه إس آي سي" (ASIC) مدمجة بداخلها، إلى جانب مجموعة من المستشعرات القادرة على قراءة القطع الذكية المجاورة لها، إذ تضم قارئ تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، وتُثبّت شريحة هذه التقنية في القطع الرئيسية، علاوة على تزويد كل قطعة ذكية بمكبر صوت وميكروفون.

وعندما تستشعر القطع الذكية الشريحة اللاسلكية في القطع المجاورة لها، فإنها تصدر الأصوات المبرمجة مسبقا بداخلها، كما تستجيب للتحركات المختلفة التي يقوم بها الطفل، فإذا حرّك الطفل السيارة وانقلبت على جانبها، تصدر القطعة صوت ارتطام.

ويوضح تقرير "ذا فيرج" أن هذه القطع تعتمد على شاحن لاسلكي قادر على شحن أكثر من قطعة في آن واحد، وتستمر بطارياتها لسنوات طويلة إذا لم تُستخدم.

وبخصوص الميكروفون المدمج بالقطع ومخاوف الخصوصية، أوضحت جيسكا بنسون، المتحدثة باسم مجموعة "ليغو"، في حديثها مع "ذا فيرج"، أنه يُستخدم كأداة للتحكم في القطع الذكية، ولا يسجل الأصوات أو يرسلها إلى خوادم الشركة.

وأضافت أن هذه القطع لا تعتمد على الذكاء الاصطناعي إطلاقا، كما أنها لا تتضمن أي عدسات كاميرا لالتقاط الصور، أو حتى لقراءة الشيفرات الموجودة في القطع الأقدم.

من جانبه، أشار المتحدث باسم المجموعة جاك رانكين، إلى أن وجود المستشعرات الذكية في هذه القطع يفتح آفاقا واسعة أمام الابتكارات المستقبلية للشركة.

وتصف المجموعة، في بيان لها، هذه القطع الحاسوبية الجديدة بأنها أهم ابتكار لها خلال السنوات الماضية منذ 1987، مضيفة أنها ستتوافر في الأسواق مع مطلع مارس/آذار المقبل.