بفضل قوانين ترامب.. الإفراج عن روسي-أميركي متهم بسرقة العملات الرقمية

خرج المواطن الروسي-الأميركي المتهم بسرقة ملايين الدولارات من منصة لتداول العملات الرقمية، بموجب قانون إصلاح السجون الذي أقره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك وفقا لتقرير وكالة سي إن بي سي (CNBC) الإخبارية الأميركية.

وشكر إيليا ليختنشتاين، البالغ من العمر 38 عاما، في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، ترامب على الإفراج المبكر عنه، مؤكدا التزامه بإحداث تأثير إيجابي في مجال الأمن السيبراني في أقرب وقت ممكن.

وكان موقع "تيك رادار" (TechRadar) التقني الأميركي نشر تقريرا ذكر فيه أن إدانة ليختنشتاين تعود إلى عام 2016 بعد اختراقه لمنصة "بيتفينكس" (Bitfinex) لتداول العملات الرقمية وسرقته 120 ألف بيتكوين منها، والتي تجاوزت قيمتها آنذاك 72 مليون دولار وتصل حاليا إلى مليارات الدولارات. وقد أمضى سنوات عديدة في غسل هذه الأموال باستخدام المحافظ الإلكترونية وأسواق الإنترنت المظلم.

من جانبها، أكدت إدارة ترامب في تصريح للوكالة أن الإفراج عن ليختنشتاين جاء بعد قضائه جزءا كبيرا من عقوبته، وهو يخضع حاليا للإقامة الجبرية في منزله بما يتوافق مع قوانين وسياسات مكتب السجون الأميركي.

وشمل قرار العفو ليختنشتاين وزوجته التي شاركته في السرقة، هيذر مورغان، المعروفة باسمها الفني "رازلخان" (Razzlekhan)، حيث شاركت صورة تجمعهما معا.

إعفاءات مرتبطة بالجرائم السيبرانية

ويشير تقرير نشره موقع "سايبر نيوز" (CyberNews) الأميركي المتخصص في الأمن السيبراني إلى أن الرئيس الأميركي أصدر عدة قرارات عفو مرتبطة بجرائم سيبرانية بارزة خلال العام الجاري، من بينها العفو عن تشانغ بينغ تشاو، مؤسس منصة "بينانس" (Binance) لتداول العملات الرقمية، وروس أولبريشت، مؤسس موقع "سيلك رود" (Silk Road) المرتبط بجرائم الإنترنت المظلم.

وتتزامن هذه القرارات مع اهتمام متزايد من إدارة ترامب بالعملات الرقمية بشكل عام، إذ كان قد أعلن في وقت سابق عن نيته إنشاء مخزون استراتيجي للعملات الرقمية على غرار مخزون الذهب الاستراتيجي، وذلك وفقا لتقرير سابق لـ"سي إن بي سي".

ويتسق هذا الأمر مع رؤية الصحفي في وكالة رويترز البريطاني ليام براود، الذي يرى أن دونالد ترامب يعتزم العفو عن جميع مجرمي العملات الرقمية بحلول عام 2026، وذلك وفقا لتقرير نشرته رويترز.

ويربط تقرير الوكالة البريطانية بين بدء ترامب لفترته الرئاسية الجديدة واستثمارات عائلته في قطاع العملات الرقمية، بما في ذلك طرح عملات رقمية خاصة به وبزوجته ميلانيا، بالتزامن مع النمو العام للقطاع والارتفاع الكبير في سعر البيتكوين.

وأظهرت أداة متابعة أسعار العملات الرقمية من شركة غوغل أن سعر البيتكوين تجاوز 100 ألف دولار مع تولي ترامب الرئاسة في مطلع العام الماضي، وذلك على الرغم من انخفاضه إلى أقل من 90 ألف دولار بحلول نهاية عام 2025.