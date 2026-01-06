ارتفاع كبير متوقع بأسعار هواتف آيفون 18 بسبب تقنية التصنيع 2 نانومتر

من المتوقع أن يحدث ارتفاع كبير في أسعار هواتف آيفون المقبلة لشركة آبل الأميركية وذلك لأنها ستعتمد على عملية تصنيع بدقة 2 نانومتر الأعلى تكلفة من شركة "تي إس إم سي" (TSMC) التايوانية.

ووفقا لتقارير مختلفة فإن آبل تنوي تصنيع معالجات "أيه20" (A20) المخصصة لتشغيل سلسلة هواتف آيفون 18 باستخدام عملية تصنيع بدقة 2 نانومتر لشركة تي إس إم سي، وأنها دخلت فعليا مرحلة الإنتاج الضخم.

ويشير تقرير لصحيفة "إيكونوميك ديلي نيوز" التايوانية إلى أن هذه المعالجات المصنعة بدقة 2 نانومتر ستؤدي إلى ارتفاع حاد في تكاليف الإنتاج، مما سيجعل الهواتف الذكية الرائدة القادمة أغلى ثمنا بشكل ملحوظ.

وبحسب التقرير فإن تكلفة معالج "أيه20" قد تصل إلى 280 دولارا للوحدة الواحدة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 80% مقارنة بمعالجات "أيه19" (A19) الحالية في سلسلة "آيفون 17".

وقد اعتمدت شرائح (معالجات) الأجيال الثلاثة السابقة من سلسلة أيه (A) على تقنية 3 نانومتر من شركة تي سي إم سي، بينما يعد التحديث إلى تقنية 2 نانومتر بتحسينات إضافية في الأداء والكفاءة.

وكانت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية قد أعلنت أيضا بالفعل عن أول شريحة في العالم بدقة تصنيع 2 نانومتر، في معالج "إكسينوس 2600" الذي سيظهر لأول مرة في سلسلة هواتف "غلاكسي إس 26".

ومن المتوقع أيضا أن يطرح المنافسون الرئيسيون، مثل "كوالكوم" و"ميديا تيك"، شرائحهم الخاصة بدقة 2 نانومتر خلال الأشهر القادمة.

ورغم أن التقرير لم يذكر أسعارا محددة لمعالجات "سنابدراغون 8 إيليت" (Snapdragon 8 Elite) من الجيل السادس أو "دايمينسيتي 9600" (Dimensity 9600)، لكن من المتوقع أن تتبع كلاهما وتيرة ارتفاع الأسعار ذاتها مقارنة بالإصدارات السابقة.

ما سبب هذا الارتفاع؟

هناك عدة عوامل تؤثر على ارتفاع أسعار المعالجات؛ حيث أدت أزمة شرائح الذاكرة المستمرة إلى ارتفاع أسعار ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، كما شهد العالم سابقا ارتفاعات مماثلة في أسعار المكونات الرئيسية الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، تفيد التقارير بأن شركة تي إس إم سي تواجه انخفاضا في "معدل العائد" للجيل الأول من تقنية "نانو شيت" (Nanosheet) لعملية التغليف الجديدة، والتي تدمج ترانزستورات "جي أيه أيه" (GAA).

وبينما توفر العملية الجديدة كثافة ترانزستورات أفضل وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، إلا أنها تجعل التصنيع واسع النطاق أكثر صعوبة وتعقيدا.

وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل تقنية التصنيع بدقة 2 نانومتر المستخدمة في تصنيع معالجات "أيه20" أغلى بكثير من سابقاتها، الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى زيادة أسعار الهواتف المحمولة في الأعوام القادمة وفقا للتقارير.