اختراق بلاي ستيشن 5 أصبح ممكنا بعد سنوات من المحاولة

تمكن قراصنة من سرقة المفاتيح الرئيسية لتأمين أنظمة بلاي ستيشن 5 مما يفتح أمامهم الباب لاختراق نظام الجهاز بشكل كامل بعد 5 سنوات من الصمود أمام محاولاتهم، وذلك وفق تقرير نشره موقع "تيك سبوت" الأميركي التقني.

ويختلف هذا الاختراق في آلية عمله عن محاولات الاختراق السابقة، إذ يعتمد على كسر حماية العتاد الموجود في الجهاز، وهو ما يجعل تعديله وتثبيت البرمجيات المعدلة عليه أسهل كثيرا مما سبق.

ويشير التقرير إلى أن الثغرة التي اعتمد عليها القراصنة لسرقة المفاتيح الأمنية الرئيسية للجهاز هي ثغرة في عتاد الجهاز نفسه، ولا يمكن لشركة سوني اليابانية إغلاقها عبر التحديثات البرمجية كما جرت العادة.

وأكد موقع "ذا سايبر سيك غورو" (The Cybersec Guru) الأمني الأميركي في تقرير منفصل عن الثغرة، أنه لا يمكن إغلاقها إلا باستبدال العتاد الخاص بالجهاز، كما أن هذه الثغرة مشتركة بين جميع طرز بلاي ستيشن 5 التي صدرت قبل اكتشاف سوني لها.

ويشير التقرير إلى أن الثغرة تحتاج إلى نسخة فيزيائية لقرص لعبة "ستار ووزر ريسر ريفينج" (Star Wars: Racer Revenge) التي صدرت في 2019 على أجهزة "بلاي ستيشن 4″، وذلك لوجود ثغرة برمجية في اللعبة تسمح للقراصنة بإدخال الأكواد إلى أجهزة بلاي ستيشن 5.

ويزيد عمر هذه الثغرة عن 23 عاما، إذ ظهرت للمرة الأولى عند طرح اللعبة على أجهزة بلاي ستيشن 2.

وتسبب هذا الأمر في زيادة سعر اللعبة ليصل إلى 400 دولار في متجر "إيباي" على الإنترنت ومواقع الأسواق المختلفة، إذ لا يمكن الوصول إلى اللعبة بشكل مباشر من الشركة الأم كونها توقفت عن إصدارها.

وبينما يمثل الوصول إلى المفاتيح الرئيسية لتأمين أجهزة بلاي ستيشن 5 خطوة كبيرة وهامة نحو اختراق الجهاز بشكل كامل، إلا أن آلية الاختراق لم تُنشر بعد ولا توجد طريقة واضحة لإعادة تجربتها.