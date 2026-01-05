"إل جي" تكشف عن أخف حاسوب في العالم

كشفت شركة "إل جي" الكورية عن الجيل الأحدث من حواسيبها المحمولة النحيفة "إل جي غرام" والذي تصفه الشركة بأنه الأنحف في العالم بفضل تركيبة مبتكرة من المواد التي صنع بها الجهاز، وفق تقرير وكالة الأخبار "يونهاب" الكورية.

ويشير التقرير إلى اعتماد الشركة على مادة جديدة أطلقت عليها اسم "أيرومينيوم" (Aerominum)، وهي تمزج بين الألومنيوم والمغنيسيوم للوصول إلى وزن نحيف مع الحفاظ على متانة الجهاز. وتستخدم مادة "أيرومينيوم" كثيرا في صناعة هياكل الطائرات والمركبات الفضائية لمتانتها.

ويأتي "إل جي غرام برو إيه آي" مزودا بنموذج ذكاء اصطناعي داخلي يدعى "إكساون" (EXAONE) وهو من نماذج اللغة العميقة التي تمنح الجهاز قدرات الذكاء الاصطناعي وتعمل بداخله دون الحاجة إلى الاتصال بالخوادم.

ويضيف نموذج الذكاء الاصطناعي مجموعة متنوعة من المزايا إلى الجهاز، ومن بينها ميزة "الأرشيف"، إذ يصنع النموذج أرشيفا متكاملا لكافة الملفات المخزنة في الجهاز ويتيح لك البحث فيها والتعامل معها باستخدام واجهة تشبه روبوتات الدردشة التقليدية.

ويأتي الجهاز مع خيارات متنوعة في المواصفات، إذ يتوفر في حجمين إما 16 أو 17 بوصة وفق تقرير منفصل من موقع "تويك تاون" التقني الأميركي.

ويحمل الجهاز في داخله بطاقة رسوميات منفصلة من شركة "إنفيديا" من نوع "آر تي إكس 5050" (RTX 5050) دون التأثير على وزن الجهاز على الإطلاق، وذلك في نسخة 17 بوصة فقط.

ويؤكد التقرير أن نسخة 16 بوصة هي أنحف حاسوب محمول من حجم 16 بوصة على الإطلاق بوزن لا يتعدى 1.2 كيلوغراما تقريبا.

وما تزال المواصفات النهائية للجهاز مجهولة حتى الآن، إذ يؤكد تقرير نشره موقع "ذا فيرج" التقني أن الشركة تنوي طرح سبعة طرز مختلفة من حواسيب "إل جي غرام" خلال العام الجاري.

ويأتي الكشف عن الجهاز الجديد ضمن فعاليات مؤتمر "سي إي إس" (CES 2026) حيث تملك إل جي جناحا واسعا تعرض فيه أحدث منتجاتها.