أوكرانيا تستخدم الروبوتات لإجلاء جنودها الجرحى من أرض المعركة

يعتمد الجيش الأوكراني في الوقت الحالي على الروبوتات لإنقاذ جنوده المصابين خلف خطوط القتال مع القوات الروسية دون الحاجة إلى إرسال قوات إنقاذ أو تنفيذ مهام قد تكون خطرة على البشر، وذلك وفق تقرير نشره موقع "بيزينس إنسايدر".

ويشير التقرير إلى أن اعتماد الجيش الأوكراني على هذه الروبوتات الأرضية ازداد في الآونة الأخيرة وتنوعت استخداماته، بدءا من نقل المصابين وحتى نقل المواد الغذائية، وفي بعض الأحيان التصرف كمفجر انتحاري يحمل القنابل في هجوم ضد قوات الجيش الروسي.

وتأتي معظم هذه الروبوتات من المصانع الأوكرانية المحلية أو من الدول الأوروبية الصديقة لأوكرانيا، إذ أثبتت الأحداث الأخيرة أهمية المُسيَّرات سواء كانت جوية أو أرضية مثل المركبات الأرضية غير المأهولة.

ويؤكد جندي البحرية الأميركي جيفري ويلز الذي يعمل مع المؤسسات غير الربحية في أوكرانيا أثناء حديثه مع "بيزينس إنسايدر" أن هذه المركبات لا تأتي بتقنيات متطورة أو باهظة الثمن، فهي تبدو بدائية ورخيصة الثمن قدر الإمكان.

لذلك تبدو هذه الروبوتات وكأنها نقالات يتم التحكم فيها عن بعد، ولكن بسبب بدائية تصميمها ونمط حركتها فإن المسيرات الروسية تستطيع رصدها وتدميرها، فضلا عن الأعطال التي قد تحدث بشكل مستمر أثناء استخدامها سواء كانت من سقوطها في الحفر أو تعرضها للضرر.

ويرى رئيس قسم الأنظمة الروبوتية في كتيبة "دافنشي وولف" (Da-Vinci Wolves)، أولكسندر يابشانكا، أن هذه الروبوتات هي الحل الأخير لإنقاذ المصابين، كونها قد تضع الجنود في موقف أكثر خطرا، وفق ما جاء في التقرير.

وبينما يستطيع الجيش الأوكراني التحكم في هذه المسيرات عن بعد، فإن النتيجة النهائية للإنقاذ ليست مضمونة دائما، إذ قد تتعرض لعوائق جغرافية تمنعها من أداء مهمتها أو قد تتعرض للتلف لأي سبب.

ولكن انخفاض ثمنها يجعل من السهل إرسال أكثر من مسيرة معا لأداء المهمة ذاتها أو حتى تركها في أراضي العدو إذا واجهت أي عائق يمنع استعادتها.

وتتسق وجهة النظر هذه مع تقرير منفصل من "سي إن إن"، إذ أشار إلى أن الجيش الأوكراني احتاج لإرسال 6 مسيرات أرضية غير مأهولة لمحاولة إنقاذ جندي واحد مصاب خلف خطوط العدو لمدة زادت عن الشهر.