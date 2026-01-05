أفضل الحواسيب اللوحية لعام 2025

كان العام الماضي عاما حافلا ومثيرا للاهتمام بالنسبة للحواسيب اللوحية، حيث أنتجت مئات الأجهزة الجديدة التي غزت أرفف المتاجر. فمن الأجهزة المدمجة ذات المواصفات الرائدة، إلى خيارات "ألترا" الراسخة من شركات مثل سامسونغ، وصولا إلى مجموعة رائعة من الخيارات الاقتصادية.

وبينما استمرت شركة آبل في الهيمنة على قطاع الأجهزة اللوحية من حيث عدد الشحنات لعام آخر، حصل المستخدمون أيضا على عروض رائعة من معسكر "أندرويد".

وبات من الصعب عموما تحديد جهاز واحد كأفضل جهاز في فئة تشهد هذا الكم الهائل من الإصدارات، ونعرض هنا مجموعة من أفضل الحواسيب اللوحية التي صدرت العام الماضي دون ترتيب محدد.

آبل "آيباد برو11" و "آيباد برو 13"

رغم أن الجيل الأحدث من حواسيب "آيباد برو" اللوحية لا يختلف كثيرا عن أسلافه في التصميم، إلا أنه لا يزال يمثل القمة في هذه الفئة. وتعد شريحة "إم5" بلا شك أقوى معالج متكامل متاح حاليا، وإن كان نظام "آي باد أو أس" (iPadOS) لا يزال بعيدا عن الاستفادة الكاملة من هذه القوة الخام التي يوفرها.

ومن أهم ما يميزها:

العرض على شاشة خارجية بتردد يصل إلى 120 هيرتزا مع إضافة دعم مزامنة التكيف (VRR).

ذاكرة رام بسعة 12 غيغابايت كمعيار قياسي في كلا الحجمين.

اتصال محسن بفضل شريحة الشبكات إن1 (N1) الخاصة بآبل والتي تتميز بأحدث تقنيات واي-فاي 7 وبلوتوث 6.

تأتي إصدارات البيانات الخلوية بمودم "سي1إكس (C1X) الخاص بآبل، والذي طال انتظاره.

جودة التصنيع الفاخرة والتصميم الصناعي النحيف يصعب منافستهما.

يبدأ سعر الجهاز من 999 دولارا.

سامسونغ "غلاكسي تاب أس 11 ألترا"

هناك الكثير من البدائل الرائعة للآيباد في عالم أندرويد، وقد يكون جهاز "سامسونغ غلاكسي تاب إس 11 ألترا" هو أفضل جهاز لوحي كبير الحجم على الإطلاق.

ومن أهم ما يميز هذا الجهاز:

المظهر الجذاب المكون من هيكل ألمومنيوم بنحافة (5.1 ملم).

شاشة أموليد عملاقة بمقاس 14.6 بوصة مقترنة بأربع سماعات مثالية لاستهلاك المحتوى.

قلم "إس بن" (S Pen) مرفق للعمل الإبداعي.

واجهة "ون يو آي 8" (One UI 8) الغنية بالميزات والمبنية على نظام أندرويد 16.

شريحة "دايمنسيتي 9400+" (+Dimensity 9400) من ميديا تيك.

بطارية بسعة 11600 مللي أمبير تقدم أكثر من 13 ساعة من الاستخدام.

إعلان

ولكن تماما مثل "آيباد برو"، تطلب سامسونغ سعرا يضاهي أسعار الحواسيب المحمولة الفاخرة لجهاز لا يزال غير مهيأ تماما للتعامل مع مهام الحاسوب المحمول الحقيقية حيث يبدأ سعره من ألف دولار ويرتفع إلى 1400 دولار.

أوبو "ون بلس باد 3"

يعد حاسوب شركة أوبو الصينية "ون بلس باد 3" من الأجهزة المفضلة للكثيرين حيث يتفوق بانخفاض سعره على العديد من منافسيه الرائدين. وبسعر يبدأ من 700 دولار، قدم مميزات نجحت في لفت أنظار محبي الأجهزة اللوحية، أهمها:

شاشة إل سي دي (LCD) عالية الدقة بتردد 144 هيرتزا وسطوع مذهل بالنسبة لشاشة غير مزودة بتقنية أوليد.

شريحة سنابدراغون 8 إليت (Snapdragon 8 Elite).

بطارية بسعة 12140 مللي أمبير مع شحن سريع بقدرة 80 واطا.

يعمل بنظام "أوكسجين أو إس 15" (OxygenOS 15)، و يدعم أيضا خاصية "أوبو أو+ كونيكت" (Oppo O+ Connect) التي تتيح لك التحكم عن بُعد في جهاز الماك أو الويندوز الخاص بك من أي مكان.

ريدماجيك "أسترا"

أعتبر جهاز "أسترا" لشركة ريدماجيك الصينية أحد المفاجآت السارة لعام 2025، إذ يجمع بين المواصفات الرائدة والهيكل المدمج المصنوع من الألومنيوم، مما جعله جهازا رائعا للألعاب واستهلاك الوسائط بفضل حجمه الصغير، وأهم ميزاته هي:

شاشة أموليد مقاس 9 بوصات بمعدل تحديث 165 هيرتزا.

بطارية سعة 8200 مللي أمبير.

نظام تبريد بغرفة بخار مزدوجة ومروحة مضيئة بنظام آر بي جي.

منفذ يو إس بي 3.2 الجيل الثاني جانبي يدعم الشحن التجاوزي (Bypass charging) أثناء اللعب.

سعر يبدأ من 499 دولارا.

إنفينكس "إكس باد جي تي"

رغم أن جهاز شركة إنفينيكس الصينية "إكس باد جي تي" قد لا يكون معروفا لدى الكثيرين، إلا أنه يأتي بميزات تجعله محط اهتمام محبي الألعاب والباحثين عن سعر معقول، أهمها:

شاشة إل سي دي مقاس 13 بوصة وتردد 144 هريتزا.

شريحة رائدة وهي "سنابدراغون 888" (Snapdragon 888) والتي صدرت عام 2020.

حجم وهيكل كبيرين.

سعره حوالي 400 دولار.

شاومي "ريد مي باد 2 برو"

إذا كنت تبحث عن خيار اقتصادي (أقل من 300 دولار)، فإن حاسوب شركة شاومي الصينية "ريدمي باد 2 برو" هو المرشح الأمثل، خاصة للدراسة أو الترفيه، وأهم ميزاته هي: