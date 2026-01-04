شاهد: شبيه "بلاكبيري" يعود بعد سنوات لمواجهة "التشتت الرقمي"

بينما يجتمع قطاع التكنولوجيا العالمي في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لاستعراض شاشات أكبر وتجارب واقع افتراضي أكثر انغماسا، تراهن شركة ناشئة واحدة على مقاربة معاكسة: أن يكون مستقبل الهاتف المحمول في تقليل النظر إلى الشاشة، لا تكبيرها.

فقد كشفت شركة كليكس تكنولوجي (Clicks Technology) البريطانية، التي شارك في تأسيسها المعلّقان التقنيان مايكل فيشر وكيفن ميكالوك، عن هاتف "كليكس كوميونيكيتور" (Clicks Communicator)، وهو جهاز ذكي مستقل صُمّم خصيصا لكسر حلقة ما يُطلق عليه "التصفح القهري" والحد من مظاهر التشتت الرقمي.

ويمثّل الإعلان عن الجهاز، الذي كُشف عنه يوم الجمعة، تحولا لافتا في مسار الشركة التي انصب تركيزها سابقا على تطوير ملحقات لوحات المفاتيح لهواتف آيفون.

ويستهدف الهاتف الجديد، الذي يبلغ سعره 499 دولارا، شريحة المستخدمين الباحثين عن "هاتف ثانوي" يفصل اتصالات العمل عن دوّامة الترفيه الرقمي، إذ يعمل بنظام أندرويد ويعتمد لوحة مفاتيح فعلية من نوع (QWERTY)، في محاولة لإعادة تعريف العلاقة اليومية بين المستخدم وهاتفه.

"مضاد الهواتف الذكية"

في سوق باتت تهيمن عليه الشاشات الزجاجية الكبيرة المصممة أساسا لتعظيم استهلاك الفيديو والمحتوى المتدفق، يقدّم "كليكس كوميونيكيتور" نفسه بوصفه استثناء متعمدا على هذا المسار.

يعتمد الجهاز شاشة صغيرة بقياس 4 بوصات تعلو لوحة مفاتيح مادية مضاءة من الخلف، في تصميم يستحضر ملامح هواتف "بلاك بيري" في أواخر العقد الأول من القرن الـ21. غير أن الشركة تؤكد أن هذا الخيار لا يستند إلى الحنين للماضي بقدر ما يمثل استجابة عملية لما تصفه بأزمة "اقتصاد الانتباه"، التي ترافق الهواتف الذكية الحديثة.

وفي بيان الإطلاق، قال مايكل فيشر، المؤسس الشريك لشركة "كليكس"، إن "الهاتف الذكي المعاصر تحوّل إلى فخ للاستهلاك المستمر"، مضيفا أن "كوميونيكيتور صُمم ليكون أداة عمل لا وسيلة ترفيه، يتيح التعامل بكفاءة مع البريد الإلكتروني والرسائل النصية دون إغراء الانزلاق إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي والتمرير اللانهائي".

إعلان

ويعمل الهاتف بنسخة مخصصة من نظام أندرويد 16، مع واجهة استخدام مبسطة تُعرَف باسم نياغارا لانشر (Niagara Launcher)، تستغني عن شبكات التطبيقات التقليدية المزدحمة، وتستبدلها بقائمة رأسية للتطبيقات الأساسية فقط، في محاولة للحد من التصفح العشوائي وتعزيز الاستخدام الوظيفي للجهاز.

المواصفات والميزات

على الرغم من تسويقه كجهاز يستهدف ما يُعرف بـ"التقليلية الرقمية" (Digital Minimalism)، فإن "كليكس كوميونيكيتور" لا يتخلى عن المكونات التقنية الحديثة، بل يحاول إعادة توظيفها ضمن تجربة استخدام أقل تشتيتا.

من أبرز هذه الميزات ضوء الإشارة (The Signal)، وهو مؤشر ضوئي مخصص مدمج في جانب هيكل الجهاز. ويتيح هذا الضوء للمستخدم ترميز جهات الاتصال بالألوان، مثل الأخضر للعائلة أو الأحمر للعمل، ما يسمح بتقدير أولوية الإشعارات دون الحاجة إلى تشغيل الشاشة أو فتح الهاتف.

ويعتمد الجهاز أيضا على التنقل باللمس عبر لوحة المفاتيح، إذ صُممت المفاتيح لتكون حساسة للمس، ما يتيح التمرير بين رسائل البريد الإلكتروني أو صفحات الويب عبر المسح على المفاتيح نفسها، في محاولة للحد من الاعتماد المستمر على الشاشة اللمسية.

وفي استعادة واضحة لميزات غابت عن معظم الهواتف الرائدة، يضم الجهاز منفذ سماعات الرأس بقياس 3.5 ملليمتر، إلى جانب فتحة بطاقة مايكرو إس دي (microSD)، استجابة لطلبات شريحة من المستخدمين الذين يفضلون التحكّم المباشر في الصوت والتخزين.

أما على مستوى البرمجيات، فيأتي الجهاز مزود بزر مخصص يحمل اسم "الموجّه" (Prompt)، يتيح الإملاء الصوتي الفوري والتفاعل مع أدوات الذكاء الاصطناعي، ما يجعل الصوت وسيلة إدخال أساسية إلى جانب الكتابة، دون تحويل التجربة إلى واجهة رقمية معقّدة.

ورغم حجمه الصغير، يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 مللي أمبير، تعتمد على مزيج من السيليكون والكربون، ومن المتوقع أن توفر زمنا طويلا للاستخدام قد يمتد لأيام، مدعوما بصغر حجم الشاشة وانخفاض استهلاك الطاقة.

"الديتوكس الرقمي"

يأتي إطلاق "كليكس كوميونيكيتور" في سياق عالمي يتزايد فيه الجدل حول أثر الاستخدام المفرط للهواتف الذكية على الصحة النفسية والتركيز، لا سيما بين فئة الشباب.

ففي أوروبا وأجزاء من الولايات المتحدة، تناقش حكومات ومؤسسات تعليمية تشريعات تهدف إلى تقييد استخدام الهواتف الذكية داخل المدارس، في وقت تشهد فيه مبيعات ما يُعرف بـ"الهواتف الغبية"، وهي أجهزة ذات قدرات اتصال محدودة، عودة تدريجية بين أفراد الجيل "زد"، الباحثين عن قدر أكبر من الانفصال عن الشبكات الاجتماعية.

غير أن هذا الانفصال الكامل يظل خيارا صعبا بالنسبة للمحترفين، الذين يعتمدون على التطبيقات الذكية في العمل والتنقل والتواصل.

وفي هذا السياق، تقول المحللة التقنية سارة جينكينز: إن "هناك فجوة واضحة في السوق بين هاتف ذكي متقدم يسعى لاحتلال كامل وقت المستخدم، وجهاز أساسي يفتقر إلى وظائف يومية مثل الخرائط أو تطبيقات المراسلة".

إعلان

وتضيف أن "كليكس تحاول استهداف هذه المنطقة الوسطى: جهاز ذكي بما يكفي ليكون عمليا، لكن دون أن يكون مصمما على جذب المستخدم إلى دوامة الإدمان الرقمي".

الأسعار والتوافر

تتيح الشركة جهاز "كليكس كوميونيكيتور" للطلب المسبق اعتبارا من هذا الأسبوع، بسعر ابتدائي يبلغ 399 دولارا، على أن يرتفع لاحقا إلى سعره الرسمي البالغ 499 دولارا عند طرحه في الأسواق.

وفي السياق ذاته، كشفت الشركة عن ملحق جديد يحمل اسم "لوحة مفاتيح الطاقة" (Clicks Power Keyboard)، وهو ملحق مغناطيسي مخصص لمستخدمي هواتف آيفون وأندرويد، في خطوة تعكس توجها واضحا لإعادة الاعتبار للكتابة المادية، في وقت تهيمن فيه الشاشات اللمسية على تجربة الاستخدام اليومية.

وبينما يتجه اهتمام صناعة التكنولوجيا نحو نظارات الذكاء الاصطناعي والواجهات العصبية المتقدمة مع اقتراب عام 2026، تبدو "كليكس" وكأنها تراهن على طرح مغاير وهو أن تكون الرفاهية الحقيقية، بالنسبة لكثيرين، في استعادة البساطة والقدرة على الانفصال المؤقت عن الضجيج الرقمي.