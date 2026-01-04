الهواتف القابلة للطي الجديدة تفتح آفاقا طموحة لعام 2026

شهد العام الماضي إقبالا كبيرا على الهواتف القابلة للطي والتي غدت خيارا واقعيا ومطلبا للعديد من رواد التقنية، لكن يبدو أن عام 2026 يحمل في طياته آفاقا جديدة، خصوصا مع الشائعات حول نية شركة آبل طرح جهاز جديد قابل للطي.

فبعد 6 سنوات من تواجدها في الأسواق، شهدت الهواتف القابلة للطي العام الماضي تحسينات وتعديلات في تصاميمها جعلت منها فئة مثيرة ومحل طلب، حيث بدأت تجد جمهورها، ولأول مرة، تشهد توقعات بنمو من خانتين عشريتين.

منافسة متوقعة وزيادة طلب

وفقا لتقرير صدر في ديسمبر/كانون الأول المنصرم من شركة أبحاث السوق "آي دي سي"، كان من المتوقع أن ينمو الطلب على الهواتف القابلة للطي عالميا بنسبة 10% في عام 2025 مقارنة بعام 2024. مع التوقعات باستمرار التصاعد في عام 2026، بقفزة سنوية متوقعة بنسبة 30%.

ويشير التقرير إلى أن هذه الزيادة تعود إلى الشائعات حول هاتف "آيفون القابل للطي" المرتقب من آبل.

ورغم أن هواتف سامسونغ "فليب" و"فولد" موجودة منذ سنوات، فإن هاتف "تري فولد" (TriFold) ثلاثي الطيات الجديد والنسخة المزعومة "وايد فولد" (Wide Fold) تثير حماس المتابعين لما هو قادم في 2026.

من ناحية أخرى، استطاعت هواوي أن تقود الطريق بمنتجات مبتكرة، بما في ذلك هاتفها ثلاثي الطيات الذي سبقت به سامسونغ "مايت إكس تي"، بالإضافة إلى هاتف صدفي بشاشة عريضة فريد من نوعه وهو "بيورا إكس" (Pura X).

وكانت هواوي قد هيمنت على سوق الهواتف القابلة للطي في الصين بحصة سوقية هائلة بلغت 68.9% في الربع الثالث من عام 2025. وهذا إنجاز ضخم لعلامة تجارية واحدة، خاصة في فئة متخصصة تتعدد فيها الشركات المنافسة مثل أوبو وفيفو وشياومي وغيرها.

هذه الأنماط الجديدة، إلى جانب آيفون فولد المدعوم من آبل، الذي يُقال إنه سيأتي بتصميم بحجم جواز السفر، قد تعني أننا سنرى 4 أنواع مختلفة من الهواتف القابلة للطي بحلول عام 2026.

الهواتف القابلة للطي المتوقعة في 2026

1- الهواتف الصدفية (Flip Phones)

صممت سلاسل غلاكسي زد فليب 7 وموتورولا رازر لأولئك الذين يريدون هاتفا مدمجا دون التضحية بحجم الشاشة. فلا يمتلك الجميع جيوبا واسعة في ملابسهم، لكن هذا لا يعني أن عليهم القبول بشاشة صغيرة، فهذه الهواتف تمنحك شاشة بمقاس 6.9 بوصات (مثل الهواتف التقليدية) ولكنها تطوى لتصبح بحجم الجيب.

2- الهواتف القابلة للطي بنمط الكتاب (Book-style)



تعد أجهزة سامسونغ "غلاكسي زد فولد 7″ و"غوغل بكسل 10 برو فولد" و"أوبو فايند إن 5″ و"أونر ماجيك في 5″، هواتف تتحول إلى "تابلت صغير".

وهذا التصميم مثالي لمحبي القراءة الإلكترونية بفضل نسبة العرض إلى الارتفاع المربعة تقريبا، كما أتاحت التطورات الأخيرة في تكنولوجيا البطاريات (مثل بطاريات أنود السيليكون والكربون) وتصميم المفصلات لتقليل سماكة الجهاز وعمق الثنية فيه، بأن تصبح هذه الهواتف بنحافة الهواتف التقليدية تقريبا.

3- الهواتف ثلاثية الطيات (The Trifolds)

هذا هو التصميم الأكثر تنوعا حاليا، وأبرز أمثلته "سامسونغ غلاكسي زد تريفولد" الذي يمنح المستخدم شاشة تابلت عريضة مقاس 10 بوصات داخل جيبه، هو أشبه بحاسوب غلاكسي تاب إس اللوحي الرائد ولكن بحجم الجيب، ومصمم ليكون قوة إنتاجية كبيرة.

وهاتف هواوي مايت إكس تي الذي يسمح للمستخدم باستخدامه كهاتف، أو تابلت صغير، أو تابلت عريض بنسبة 16:11 للعمل والمشاهدة.

4- الهواتف القابلة للطي ذات الشاشة العريضة (Widescreen foldables)



يعتبر هاتف هواوي بيورا إكس المثال الأفضل المعبر عن هذه الفئة من الهواتف، ففي حين كانت الشاشات الداخلية للهواتف السابقة تميل للشكل المربع، يأتي بيورا إكس بنسبة عرض 16:10، مما يجعله مثاليا لمشاهدة الفيديو دون الحواف السوداء السميكة.

وتُشير الشائعات إلى أن آبل ستتبنى هذا النهج مع هاتفها القادم آيفون فولد، ولكن مع شاشة خارجية أكبر. كما تذكر تقارير أن سامسونغ تطور هاتف "وايد فولد" بشاشة داخلية بنسبة 4:3 ودعم شحن لاسلكي بقدرة 25 واط، ومن المتوقع إطلاقه في يوليو/تموز 2026 قبل موعد إطلاق هاتف آبل في الخريف.