قمة الويب قطر 2026 تنطلق بمشاركة غير مسبوقة لرواد التقنية

تتأهب العاصمة القطرية الدوحة يوم غد الأحد لرفع الستار عن النسخة الثالثة من "قمة الويب قطر" (Web Summit Qatar 2026)، الحدث التكنولوجي الأبرز عالميا، والذي يستضيفه مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (DECC) حتى 4 فبراير/شباط.

وتأتي هذه النسخة لتؤكد التحول الاستراتيجي لدولة قطر نحو اقتصاد المعرفة، حيث تتحول المدينة إلى "عصب رقمي" يجمع بين أقطاب التكنولوجيا من وادي السيليكون، والمبتكرين من الأسواق الناشئة، وكبار المستثمرين الدوليين.

حشد عالمي غير مسبوق

تستعد الدوحة لاستقبال حشد تكنولوجي هو الأكبر في تاريخ المنطقة، حيث تعكس الأرقام المسجلة حجم الزخم الدولي تجاه القمة التي ستضم 30 ألف مشارك من وفود رسمية وتقنية من أكثر من 120 دولة، وأكثر من 1600 شركة ناشئة تم اختيارها من بين آلاف المتقدمين لتمثل طليعة الابتكار العالمي، مع حضور لافت للشركات القطرية التي تسعى للعالمية.

كما يحضر القمة 700 مستثمر يمثلون كبرى صناديق الاستثمار الجريء والشركات السيادية، جاؤوا لاستكشاف الفرص في بيئة ريادة الأعمال القطرية المتسارعة.

أما المتحدثين فهم 380 متحدثا، يشكلون نخبة من الرؤساء التنفيذيين والمبدعين الذين سيقدمون أكثر من 100 ساعة من المحتوى التقني المركز.

هذا وتزدان منصات القمة بأسماء لامعة لها ثقلها في صياغة مستقبل التقنية، ومن أبرزهم، صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، التي تقود الحوار حول "أنسنة التكنولوجيا" ودور الابتكار في تطوير التعليم والمجتمعات. وإدواردو سافرين الشريك المؤسس لـ "فيسبوك" (Facebook)، والذي سيناقش مستقبل الاستثمارات التقنية في ظل المتغيرات الجيوسياسية.

إضافة لكليف أوبرخت العقل العملياتي خلف إمبراطورية "كانفا" (Canva)، لاستعراض رحلة التحول نحو التصميم المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وكريستوبال فالينزويلا الرئيس التنفيذي لشركة "رنواي" (Runway)، أحد أهم رواد ثورة الفيديو التوليدي في العالم.

كما سيكون من بين المتحدثين وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطري محمد بن علي المناعي، لاستعراض استراتيجية قطر الرقمية 2030.

أجندة القمة

تتوزع أعمال القمة على 14 مسارا متخصصا، تتناول قضايا حيوية تهم صانع القرار والمستهلك على حد سواء، أهمها:

ثورة الذكاء الاصطناعي (AI Everywhere) : حيث يركز هذا المحور على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعة، والطب، والأمن السيبراني، مع نقاشات حول "أخلاقيات الذكاء الاصطناعي" وحقوق الملكية الفكرية.

: حيث يركز هذا المحور على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعة، والطب، والأمن السيبراني، مع نقاشات حول "أخلاقيات الذكاء الاصطناعي" وحقوق الملكية الفكرية. مستقبل التكنولوجيا المالية (Fintech) : يستعرض الجيل القادم من البنوك الرقمية، وتأثير "البلوكشين" على التجارة الدولية، وكيفية تعزيز الشمول المالي.

: يستعرض الجيل القادم من البنوك الرقمية، وتأثير "البلوكشين" على التجارة الدولية، وكيفية تعزيز الشمول المالي. الاستدامة والطاقة (Energy Tech) : في ظل التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، تناقش القمة كيف يمكن للتقنية أن تسرع من وتيرة التحول للطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

: في ظل التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، تناقش القمة كيف يمكن للتقنية أن تسرع من وتيرة التحول للطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية. اقتصاد المبدعين (Creator Economy) : مسار مخصص لاستعراض كيف غير صناع المحتوى قواعد اللعبة في التسويق والتجارة الإلكترونية، بمشاركة منصات عالمية مثل "تيك توك" (TikTok) و"سناب شات" (Snapchat).

: مسار مخصص لاستعراض كيف غير صناع المحتوى قواعد اللعبة في التسويق والتجارة الإلكترونية، بمشاركة منصات عالمية مثل "تيك توك" (TikTok) و"سناب شات" (Snapchat). المدن الذكية والرياضة: استثمارا لإرث قطر الرياضي، سيتم تسليط الضوء على كيفية دمج التكنولوجيا في حياة المدن وتجربة المشجعين الرياضية.

ولن تقتصر القمة على الجلسات الحوارية، بل ستشهد مسابقة "بيتش" (PITCH) الأيقونية، حيث تتنافس الشركات الناشئة وجها لوجه للفوز بتمويلات وشراكات استراتيجية. كما تمتد الفعاليات بعد الغروب عبر "قمة الليل" (Night Summit)، التي ستقام في ميناء الدوحة القديم وحي كتارا، لتوفير بيئة تواصل غير رسمية تكسر الحواجز بين المستثمرين ورواد الأعمال.

إضافة لذلك وعلى هامش القمة، تبرز منصة "ابدأ من قطر" (Start Up Qatar) كجناح وطني متكامل، يقدم حوافز تشمل إعفاءات ضريبية، وتسهيلات في التراخيص، وحزم تمويلية استثنائية لجذب الشركات العالمية لتتخذ من الدوحة مقرا إقليميا لها، مما يعزز من مكانة قطر كبيئة حاضنة للابتكار.

وعليه يرى المراقبون أن "قمة الويب قطر 2026" ليست مجرد تجمع تقني عابر، بل هي تظاهرة تؤكد أن الدوحة باتت لاعبا أساسيا في صياغة الأجندة الرقمية العالمية، وأن الغد يبدأ من هنا، حيث تلتقي العقول لترسم ملامح عالم أكثر ذكاء وترابطا.