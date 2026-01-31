تذاكر قمة الويب تنفد بالكامل بعد إعلان مشاركة مؤسس تطبيق "أب سكرولد"

بيعت تذاكر قمة الويب قطر بالكامل بعد إعلان انضمام مؤسس "أب سكرولد" (Upscrolled) كمتحدث في المؤتمر، وفق بيان صحفي لقمة الويب حصلت الجزيرة نت على نسخة منه.

ووفقا للبيان فقد شهدت مبيعات التذاكر طفرة كبيرة عقب الإعلان عن مشاركة عصام حجازي في النسخة الثالثة من المؤتمر التكنولوجي الرائد في المنطقة، الذي ستنطق فعالياته اعتبار من غد الأحد.

وحقق تطبيق "أب سكرولد" الذي أسسه حجازي نجاحا عالميا باهرا بعد تصدره قائمة التطبيقات المجانية في متجري "آبل" و"غوغل بلاي" بالولايات المتحدة، حيث قفز عدد المستخدمين من 150 ألفا إلى أكثر من مليون مستخدم.

ويعد هذا الظهور العلني الأول لحجازي -وهو فلسطيني أردني أسترالي- منذ النجاح الكبير الذي حققه تطبيقه. ويؤكد حجازي أن "أب سكرولد" يكافح الرقابة والحظر المظلل والمحتوى المضلل الذي تمارسه شركات التكنولوجيا الكبرى، وسيتحدث في ليلة الافتتاح أمام 30 ألف مشارك في الدوحة.

ووصل الحدث العالمي إلى طاقته الاستيعابية الكاملة أمس الجمعة عقب الكشف عن كلمة حجازي المرتقبة مساء الأحد. وحجازي خبير تكنولوجي يتمتع بخبرة تمتد لعقود في شركات كبرى مثل "آي بي إم" (IBM) و"أوراكل" (Oracle) و"هيتاتشي" (Hitachi)، وتزامن نجاحه مع ادعاءات بتعرض تطبيقه للحظر المظلل.

والحظر المظلل (Shadow-banning) هو تقييد وصول محتوى مستخدم معين إلى الآخرين على منصات التواصل الاجتماعي دون إخطاره بذلك، بحيث يستمر في النشر دون أن تظهر منشوراته للمتابعين أو في نتائج البحث.

وارتفع الاهتمام العالمي بحجازي منذ أصبحت منصته للتواصل الاجتماعي الأكثر شعبية في أمريكا والعالم. وتعهد التطبيق بمحاربة الخدع الخوارزمية لشركات التكنولوجيا الكبرى، وتزامن نموه مع انقطاعات في "تيك توك" وانتقادات لسياسات تعديل المحتوى، خاصة بين المستخدمين الأمريكيين بشأن أحداث إطلاق النار في مينيسوتا.

ويشارك في قمة الويب أكثر من 30 ألف شخص، بينهم مؤسسون ومستثمرون وصناع سياسات وخبراء تكنولوجيون من أكثر من 120 دولة. وقد تضاعف عدد الحضور مقارنة بالنسخة الأولى التي استضافتها الدوحة في 2024، والتي شهدت مشاركة 15 ألف شخص فقط.

وتستقطب القمة في عامها الثالث رقما قياسيا يبلغ 1600 شركة ناشئة و900 مستثمر، بما في ذلك شركاء من "أمينو كابيتال" (Amino Capital) و"غرايكروفت" (Greycroft). وقد بيعت مساحات العرض بالكامل مع تأكيد شراكة شركات عالمية مثل "مايكروسوفت" (Microsoft) و"هواوي" (Huawei) والخطوط الجوية القطرية.

وتضم قائمة المتحدثين لاري لي المؤسس في "أمينو كابيتال" (Amino Capital)، وماتي ستانيسفسكي المؤسس المشارك في "إليفن لابس" (Elevenlabs). كما تشارك صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر، وإدواردو سافرين المؤسس المشارك لشركة "بي كابيتال" (B Capital) وفيسبوك.

ويشارك أيضا كولين كايبرنيك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "لومي" (Lumi)، ويانيس فاروفاكيس الاقتصادي ووزير المالية اليوناني السابق. وتضم القائمة المصارع لوغان بول وصانعة المحتوى عبير الصغير، لمناقشة التوجهات التكنولوجية التي تشكل عالمنا اليوم وفقا لمهمة قمة الويب العالمية.