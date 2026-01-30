ميتا تخطط لإنفاق يصل إلى 135 مليار دولار لبناء مراكز بيانات داعمة للذكاء الاصطناعي

في خطوة وصفتها الأوساط الاقتصادية بـ"الرهان التاريخي"، كشفت شركة "ميتا" (Meta)، التي تدير منصات فيسبوك وإنستغرام، عن خططها للإنفاق الرأسمالي لعام 2026 بميزانية فلكية تتراوح بين 115 و135 مليار دولارا.

هذا الرقم، الذي أعلنه مارك زوكربيرغ خلال تقرير الأرباح السنوي يوم الثلاثاء الماضي، يمثل قفزة بنسبة تقارب 87٪ مقارنة بإنفاق عام 2025 الذي بلغ 72 مليار دولارا، ما يجعل ميتا صاحبة أكبر ميزانية بنية تحتية تقنية في تاريخ قطاع التكنولوجيا الخاص.

ويأتي هذا التوجه ليعكس تحولا جذريا في استراتيجية الشركة، فبينما كان التركيز سابقا منصبا على الواقع الافتراضي، باتت الأولوية الآن هي بناء "الذكاء الفائق الشخصي"، حيث تخطط الشركة لتوجيه هذه الاستثمارات نحو:

بناء مراكز بيانات من الجيل الخامس : مصممة خصيصا لاستيعاب نماذج اللغة الكبيرة (Large Language Models – LLMs) التي تتطلب قدرات معالجة وتبريد هائلة.

: مصممة خصيصا لاستيعاب نماذج اللغة الكبيرة (Large Language Models – LLMs) التي تتطلب قدرات معالجة وتبريد هائلة. سباق التسلح بالرقائق : الاستمرار في شراء مئات الآلاف من وحدات معالجة الرسوميات (Graphics Processing Units – GPUs) من شركة إنفيديا، بالتوازي مع تطوير شريحتها الخاصة "إم تي آي إيه" (MTIA).

: الاستمرار في شراء مئات الآلاف من وحدات معالجة الرسوميات (Graphics Processing Units – GPUs) من شركة إنفيديا، بالتوازي مع تطوير شريحتها الخاصة "إم تي آي إيه" (MTIA). تأمين سلاسل إمداد الطاقة: الدخول في شراكات إستراتيجية لتأمين الطاقة النظيفة والنووية لتشغيل هذه المنشآت الضخمة.

ثقة رغم التكاليف الباهظة

على عكس المتوقع عند الإعلان عن زيادة ضخمة في النفقات، استقبلت بورصة "وول ستريت" (Wall Street) الخبر بارتفاع في سعر سهم الشركة بنسبة 10٪.

ويرجع ذلك إلى النتائج المالية القوية التي حققتها ميتا في عام 2025، حيث بلغت إيراداتها السنوية 201 مليار دولار، مدفوعة بتحسين خوارزميات الإعلانات عبر الذكاء الاصطناعي، ما طمأن المستثمرين بأن هذا الإنفاق الضخم سيترجم إلى أرباح ملموسة.

إنفاق يعادل ميزانيات دول

لوضع الرقم في سياقه، فإن ميزانية ميتا لهذا العام (135 مليار دولارا) تتجاوز إجمالي الناتج المحلي لدول مثل الكويت أو المغرب، وتتفوق بفارق مريح على الإنفاق المخطط له من قبل منافسين شرسين مثل "مايكروسوفت" (Microsoft) و"أمازون" (Amazon) في القطاع نفسه.

وبهذا القرار، تضع ميتا نفسها في مقدمة "سباق التسلح الرقمي"، مراهنة بكل ثقلها على أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد ميزة إضافية، بل هو العمود الفقري الجديد لنمو الاقتصاد العالمي في العقد القادم.