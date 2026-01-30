كيف تستيطع الاستفادة من حواسيب "آيباد" القديمة؟

تفرض شركة آبل الأمريكية سيطرة شبه كاملة على قطاع الحواسيب اللوحية بفضل مزايا وقوة حواسيب "آيباد" الخاصة بها إذ تتجاوز حصتها في هذا القطاع 50%، وفق تقرير موقع "ستات كاونتر" (Statcounter) العالمي للإحصاءات.

ويقترن بهذا الانتشار الواسع وجود العديد من الطرز القديمة التي تخلت عنها الشركة وأوقفت دعمها وتحولت إلى نفايات إلكترونية في المنازل، ولكن يمكن للمستخدمين الاستفادة منها وتحويلها إلى أجهزة ذكية مفيدة في حياتهم اليومية مجددا، ويعود الفضل في ذلك إلى قوة معالجاتها وكبر حجم الشاشات.

وفيما يلي مجموعة من أبرز الاستخدامات التي يمكن لمالكي أجهزة "آيباد" الاستفادة منها بعد انتهاء فترة الدعم عن الجهاز.

الاستخدام في السيارة

تأتي العديد من السيارات الجديدة مع أنظمة ترفيه متكاملة في المقصورة الأمامية والخلفية على حد سواء، ولكن الطرز القديمة تفتقر إلى هذه المزايا.

ويشير تقرير موقع "ريفيرب" (Refurb) التقني الأمريكي إلى أن المستخدمين قادرون على الاستفادة من حواسيب "آيباد" القديمة بفضل متانتها وحجمها الكبير داخل السيارات المختلفة، سواء في المقصورة الأمامية أو الخلفية.

وتستطيع تثبيت الجهاز في المقاعد الأمامية ليشاهده ركاب المقصورة الخلفية بشكل مريح عبر مجموعة من الملحقات الخارجية، ويمكن استخدام مزايا تشغيل الوسائط الموجودة بالجهاز أو حتى توصيله بالإنترنت.

استفد منه كشاشة ثانوية

تدعم حواسيب "آيباد" اللوحية التي تعتمد على نظام "آيباد أو إس" (iPadOS) 13 وما سبقه ميزة فريدة من نوعها تدعى "سايد كار" (Sidecar)، وهي تتيح للمستخدم الاستفادة من شاشة "آيباد" كشاشة ثانوية لحواسيب الشركة.

وتعد هذه الميزة إحدى أهم المزايا الموجودة في حواسيب "آيباد" من الأجيال القديمة والحديثة على حد سواء، كما أنها أحد أهم الاستخدامات التي يستفيد منها المستخدمون.

وإذا كان جهازك لا يدعم هذه الميزة أو تمتلك حاسوب "ويندوز"، يمكنك الاستفادة من التطبيقات الخارجية العديدة التي تتيح لك تشغيل "آيباد" كشاشة ثانوية.

التحول إلى إطار صور رقمي

يؤكد تقرير موقع "ماك ورلد" (Macworld) وجود مجموعة من الملحقات التي يمكن شراؤها بشكل خاص بعيدا عن آبل وتساهم في تحويل الحاسوب إلى إطار صور رقمي ذي جودة مرتفعة.

وتعمل هذه الملحقات كمثبت وحامل للجهاز، يمكن للمستخدمين وضعه على المكتب أو تعليقه على الجدران وتغيير الصور بشكل آلي عبر مجموعة من التطبيقات الذكية.

كما يمكنك نقل كافة المحتويات والصور ومقاطع الفيديو بشكل مباشر إلى "آيباد" عبر تطبيقات التوصيل المختلفة من خلال الحواسيب المعتادة.

قارئ كتب ذكي

شاع في السنوات الماضية شراء أجهزة منفصلة تعمل كقارئ كتب بدلا من الكتب الورقية التقليدية، وتعد حواسيب "آيباد" القديمة البديل المثالي للأجهزة المخصصة للقراءة مثل "كيندل" (Kindle) وغيرها.

ويعود الفضل في هذا الأمر وفق تقرير الموقع إلى إمكانية تحميل الكتب وشرائها من خلال التطبيقات المتاحة بالفعل داخل "آيباد" والتي تنتمي إلى أكثر من متجر إلكتروني للكتب بعكس أجهزة "كيندل" التي يكون المستخدم مجبرا فيها على استخدام متجر "أمازون".

كما أن حجم أجهزة "آيباد" وجودة الشاشات الموجودة بها تجعلها خيارا مثاليا لهذا الأمر، وهي تدعم حواسيب "آيباد" التي تستخدم نظام "آيباد أو إس" 9.

استخدام "آيباد" كجهاز منزل ذكي

تبيع الشركات أجهزة لوحية مخصصة للاستخدام كأجهزة منزل ذكي للتحكم فيه، ولكن بفضل مزايا "آيباد"، يمكن استخدام حتى الأجهزة القديمة كجهاز تحكم ذكي.

ويعتمد هذا الأمر بشكل مباشر على تثبيت تطبيق التحكم في المنزل الذكي، سواء كان من آبل أو غوغل أو أي شركة أخرى خارجية. ويعمل هذا الأمر مع كافة أجهزة المنزل الذكي سواء كانت كاميرات أو أبواب أو حتى مستشعرات وأجهزة مراقبة.