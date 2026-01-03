كيف تربح من تويتش؟

مع تجاوز حجم سوق البث المباشر والألعاب الإلكترونية مليارات الدولارات، انتقلت هذه الصناعة من كونها مجرد هواية إلى ركيزة في اقتصاد المبدعين، وفي قلب هذه المعادلة، ظهرت "تويتش" (Twitch)، التي سرعان ما أصبحت المنصة المفضلة للمواهب الرقمية.

ومنذ انطلاقها، سيطرت "تويتش" على مشهد البث المباشر عالميا، حيث تمتلك أكثر من 30 مليون مستخدم نشط يوميا. ورغم المنافسة من "يوتيوب" و "تيك توك"، تظل "تويتش" المنصة الأكثر كفاءة في تحويل المشاهدين إلى مانحين.

ما "تويتش"؟

تعد "تويتش" خدمة للبث المباشر، ومشاركة الفيديوهات المسجلة مسبقا، والتفاعل مع الجمهور في الوقت الفعلي، وقد بدأت كمنصة لبث ألعاب الفيديو مباشرة، لكنها توسعت لتشمل محتوى متنوعا، مثل العروض الموسيقية والفنون الإبداعية وبرامج الطبخ وتمارين اللياقة البدنية والبرامج الحوارية وجلسات الدردشة.

وما يميز تويتش عن غيرها هو جمعها بين الترفيه والتفاعل الفوري، مما يخلق رابطا قويا بين المحتوى وصانعه وجمهوره، حيث تقدم تجربة تفاعلية مباشرة تمزج بين بث الفيديو ومشاركة الشاشة والدردشة الفورية، وتمنح الأولوية للتفاعل اللحظي وردود الفعل الواقعية.

بناء الجمهور

يتطلب بناء الجمهور عبر "تويتش" اتباع عدد من المبادئ نفسها المستخدمة لبناء الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويرتبط تحقيق الربح بعدد المتابعين المتفاعلين بنشاط مع محتواك، سواء كان متعلقا بالألعاب أو غيرها.

وفي البداية، ينبغي اختيار مجال تركيز رئيسي واحد من أجل جذب المشاهدين المهتمين بهذه النوعية من المحتوى لكي يصبحوا متابعين دائمين.

ويجب ألا تغفل عن التفاعل مع المشاهدين لأنه ركيزة أساسية، سواء من خلال الرسائل الصوتية أو المشاركة في غرفة الدردشة أو الرسائل الخاصة أو الدعوات لمباريات الألعاب المباشرة، مع تحديد جدول زمني منتظم لوقت البث المباشر.

ويساعد التفاعل مع البث المباشر للآخرين في التواصل مع صناع المحتوى وتأسيس صداقات، كما أن المشاركة في الدردشة أثناء البث المباشر للآخرين تسهم في الترويج لاسمك وقناتك.

ويفيد تأسيس علامتك التجارية من خلال الشعار والرؤية الواضحة والصور المتناسقة ونبرة الصوت المميزة في زيادة عدد المتابعين وتمييز نفسك عن غيرك من مقدمي البث على "تويتش".

كما يجب ألا يقتصر الترويج لبثك على "تويتش" فقط، حيث تستطيع إنشاء موقع إلكتروني أو مدونة، بالإضافة إلى حسابات التواصل الاجتماعي.

برنامج التسويق بالعمولة

يعد برنامج التسويق بالعمولة إحدى الطريقتين الرسميتين اللتين تساعد بهما المنصة صناع المحتوى في تحقيق الربح وتحويل الهواية إلى مصدر دخل إضافي.

وتدعو "تويتش" تلقائيا الحسابات للانضمام إلى برنامج التسويق بالعمولة بمجرد استيفاء الشروط الأربعة التالية:

الوصول إلى 25 متابعا.

البث لمدة 4 ساعات.

البث على مدار 4 أيام مختلفة.

الوصول إلى معدل 3 مشاهدين متزامنين لكل حساب.

وبمجرد أن تصبح قناتك مؤهلة للانضمام إلى برنامج التسويق بالعمولة، ترسل لك "تويتش" إشعارا بذلك، مما يتيح لك تفعيل ميزات التسويق بالعمولة والبدء في تحقيق الربح. ويتيح لك الانضمام إلى برنامج التسويق بالعمولة طريقتين لتحقيق الربح من قناتك:

الاشتراكات: تستطيع تقديم باقات اشتراك بمزايا تشمل الرموز التعبيرية المخصصة للاستخدام في الدردشة، وشارات تظهر بجانب أسماء المشتركين، ومشاهدة من دون إعلانات، والوصول إلى البثوث المخصصة للمشتركين فقط.

"تويتش بيتس" (Twitch Bits): تستطيع الربح من خلال عملات "تويتش بيتس" الافتراضية التي يمكن للمشاهدين شراؤها وإرسالها كتشجيع أثناء البث المباشر.

برنامج الشركاء

يعد برنامج الشركاء بمثابة برنامج حصري لصناع المحتوى الذين يمتلكون قاعدة جماهيرية، وهو المستوى التالي لبرنامج التسويق بالعمولة، ويجيب على صانع المحتوى تقديم طلب للانضمام إليه.

وتختلف معايير الأهلية لهذا البرنامج، ولكن بشكل عام، تحتاج إلى جمهور متفاعل، والبث بانتظام، وأن تكون قدوة حسنة في مجتمعك، مع إكمال هذه المراحل:

البث لمدة 25 ساعة.

البث في 12 يوما مختلفا.

الوصول إلى متوسط ​​75 مشاهدا.

وإلى جانب الاشتراكات وعملات "بيتس"، يحصل مشتركو برنامج الشركاء على إمكانية تشغيل الإعلانات، وهي ميزة مفيدة إذا كانت نسبة المشاهدة مرتفعة، حيث تعتمد عائدات الإعلانات على مرات الظهور.

وتقدم المنصة برنامج "حوافز الإعلانات" (Ads Incentive)، الذي يدفع تعويضات ثابتة مقابل تشغيل عدد محدد من دقائق الإعلان في الساعة.

برنامج "بلس"

أعادت "تويتش" تسمية برنامج "بارتنر بلس" (Partner Plus) ليصبح برنامج "بلس" (Plus)، وفتحته أمام مشتركي برنامج التسويق بالعمولة، مما يتيح لصناع المحتوى الحصول على نسب أعلى من أرباح الاشتراكات.

ومن أجل التأهل لهذا البرنامج، يجب عليك جمع "نقاط بلس" (Plus Points) من الاشتراكات المدفوعة والمهداة على مدى 3 أشهر متتالية. وتتوزع مستويات الأرباح كما يلي:

المستوى الأول: الحصول على نسبة 60/40 من صافي إيرادات الاشتراكات إذا وصلت إلى 100 نقطة بلس شهريا.

المستوى الثاني: الحصول على نسبة 70/30 من صافي إيرادات الاشتراكات إذا وصلت إلى 300 نقطة بلس شهريا.

طرق إضافية لتحقيق الدخل

إضافة إلى البرامج الرسمية التي توفرها المنصة، فإن هناك عدة طرق لتحقيق دخل إضافي عبر حسابك في "تويتش"، ويشمل ذلك:

منصات التواصل الاجتماعي: يساعد إنشاء قناة "يوتيوب" في مشاهدة المحتوى ومشاركته خارج منصة "تويتش"، ويفضل أيضا إنشاء حسابات على "إنستغرام"، و"تيك توك"، و"فيسبوك"، وغيرها من المنصات، لأن كل منصة توفر فرصا للتفاعل مع جمهور متنوع والترويج لمحتوى "تويتش".

قبول التبرعات: تستطيع تلقي التبرعات من المشاهدين من خلال شركة خارجية، مثل "باي بال"، أو عبر إنشاء صفحة تبرعات باستخدام خدمة، مثل "ستريم لابس".

روابط التسويق بالعمولة: تستطيع إضافة روابط لمنتجاتك المفضلة في حسابك حتى يتمكن أي شخص من تصفح وشراء العناصر التي تهمه، إلى جانب مشاركة روابط التسويق بالعمولة مباشرة في الدردشة.

"باتريون" (Patreon): تساعدك هذه الخدمة في تحقيق الدخل من الجمهور، حيث تسمح لك بتقديم مستويات اشتراك مختلفة الأسعار، بما في ذلك الامتيازات المرتبطة بها.

رعاية العلامة التجارية والشراكات: تبحث العلامات التجارية عن عدد المشاهدين ومعدلات المشاركة ومدى توافق المشاهدين مع الجمهور المستهدف، وتتخذ الرعاية أشكالا مختلفة، مثل الترويج لعلامة تجارية من خلال الإشارة إلى منتجها أو خدمتها أثناء البث، أو رعاية العلامات التجارية لبث مباشر كامل.

بيع المنتجات: تجذب منتجات، مثل القمصان والبطانيات والسترات ذات القلنسوة والأقلام والقبعات، التي تحمل شعارك أو تصاميمك جمهورك، حيث تستطيع بيعها من خلال متجر إلكتروني، مما يزيد الإيرادات ويعزز هوية علامتك التجارية.

تقديم الخدمات: تستطيع الاستفادة من جمهورك من خلال تقديم خدمات، مثل تدريب صناع المحتوى الآخرين، أو تخصيص الحساب، أو بناء هوية علامة تجارية قوية كصانع محتوى على منصة "تويتش".

محتوى ومجتمعات حصرية: تستطيع توفير فيديوهات من وراء الكواليس، وإجراء بث مباشر خاص، إلى جانب توفير محتوى حصري عبر ميزات مثل البث المباشر خاص بالمشتركين أو غرف الدردشة الخاصة بالمشتركين فقط.

تنظيم المسابقات والهدايا المجانية: تجذب الهدايا المجانية مشاهدين جددا، وتشجع المزيد من الأشخاص على المتابعة أو الاشتراك، وتكافئ مجتمعك الحالي، وتستطيع تنظيم مسابقة خاصة بالمشتركين فقط، أو تقديم فرص إضافية للمشاهدين الذين يتبرعون بعملات "بيتس" أو يشاركون بثك.

في الختام، يتطلب الربح من "تويتش" الكثير من الجهد والالتزام. ويساعدك بناء مجتمع قوي من المتابعين، والاستمرار في تحسين محتواك، والتفاعل مع جمهورك بطرق جديدة ومبتكرة، في الربح بطريقة مستمرة ومجزية.