آبل تخفض إنتاج فيجن برو وتؤجل إطلاق آيفون 18 القياسي

قررت شركة آبل الأميركية خفض إنتاج نظارات الواقع الافتراضي الخاصة بها "فيجين برو"، وذلك عقب أن خفضت ميزانية التسويق الموجهة للنظارة بأكثر من 95% على خلفية المبيعات المنخفضة، وذلك وفق تقرير وكالة "غارديان" البريطانية.

ويشير التقرير إلى أن مبيعات النظارة لم تتجاوز 45 ألف وحدة في الربع الأخير من العام الماضي، مؤكدا بأن شركة "لوكسشير" (Luxshare) المسؤولة عن تصنيع النظارة أوقفت إنتاجها في مطلع العام الماضي.

وتضاربت التقارير حول مستقبل قطاع نظارات الواقع الافتراضي بالشركة، إذ يشير تقرير "غارديان" لنية الشركة طرح نسخة اقتصادية منخفضة السعر من النظارة خلال العام الجاري.

ولكن يؤكد تقرير منفصل من موقع "ماك أوبسيرفر" التقني الأميركي أن الشركة ستتوقف عن إنتاج نظارات الواقع الافتراضي وستنتقل إلى قطاع النظارات الذكية المعززة بالذكاء الاصطناعي.

ويذكر بأن نظارات "فيجن برو" طرحت للمرة الأولى في فبراير/شباط عام 2024 وتباع بسعر 3500 دولار، ولم تكشف الشركة عن معدل مبيعات الخوذة بشكل رسمي منذ طرحها.

ومن الجدير بالذكر أن منافستها شركة "ميتا" تنوي اتخاذ الاتجاه ذاته مثل آبل، إذ ستخفض الإنفاق على قطاع الواقع الافتراضي بما فيه نظارات "كويست" (Quest) المختلفة، وتركز بدلا من ذلك على نظارات الواقع المعزز المدعمة بالذكاء الاصطناعي.

وتمكنت الشركة من تحقيق نجاحات عدة في قطاع النظارات المعززة بالذكاء الاصطناعي، إذ باعت الشركة أكثر من مليوني نظارة من الجيل الأول لنظارات "ميتا-راي بان" وفق تقرير منفصل من موقع "ذا فيرج" التقني الأميركي.

تأجيل "آيفون 18" القياسي

تتزامن التقارير عن نظارات "فيجن برو" مع ظهور تقارير أخرى تؤكد نية آبل تأجيل طرح "آيفون 18" القياسي حتى ربيع عام 2027 بدلا من طرحه في سبتمبر/أيلول 2026 كما جرت العادة.

إعلان

ويؤكد موقع "ماك رومرز" التقني الأميركي أن الشركة تركز على طرح الهواتف الرائدة أولا في سبتمبر/أيلول ثم تأتي النسخة القياسية في العام الذي يليه.

ورغم أن التقرير لا يكشف عن سبب هذا التأجيل، فإن نجاح "آيفون 17" القياسي المبهر قد يكون السبب وراءه، وذلك لأن هذا التأجيل يعزز من مبيعات الهواتف الرائدة.