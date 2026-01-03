أوبن إيه آي تسعى لإنتاج قلم ذكي.. ما القصة؟

تسعى شركة "أوبن إيه آي" لإنتاج قلم ذكي متصل بمساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها "شات جي بي تي" ومزود بقدرات صوتية وفق تقرير موقع "أندرويد آثورتي" الأميركي التقني.

ويشير التقرير إلى أن قلم "شات جي بي تي" الذكي هو الجهاز المجهول الذي تعمل "أوبن إيه آي" عليه منذ أكثر من عام، وتحديدا منذ الإعلان عن تعاونها مع جوني إيف المصمم الشهير الذي كان جزءا من عملية تصميم أجهزة "آيفون" السابقة.

ويذكر بأن شركة "أوبن إيه آي" استحوذت في العام الماضي على الشركة التي أنشأها جوني إيف بعد مغادرته آبل في الأعوام الماضية مقابل 6.5 مليارات دولار حسب تقرير منفصل من "بلومبيرغ".

وتهدف الصفقة لتزويد "أوبن إيه آي" بذراع إنتاجية قادرة على تصنيع المنتجات المزودة بالذكاء الاصطناعي، ولكن منذ الإعلان عن الصفقة لم تظهر أي تفاصيل متعلقة بالأجهزة التي تنوي الشركة العمل عليها.

ويحمل المشروع السري الذي تعمل عليه "أوبن إيه آي" اسم "غمدروب" (Gumdrop) وستقوم بصناعته في مصانع "فوكسكون" (Foxconn) في فيتنام، وهي الشركة المسؤولة عن تصنيع هواتف "آيفون" وعدد من الأجهزة الذكية الأخرى.

ويشير تقرير "أندرويد آثورتي" إلى أن "أوبن إيه آي" ترفض تماما تصنيع الهاتف في الصين رغم وجود مصانع تابعة للشركة هناك، ولكن المخاوف من الضرائب والعقوبات المختلفة جعلتها تبتعد عن هذه الفكرة.

ويتوقع بأن يعمل القلم عبر الاتصال مباشرة بخوادم "شات جي بي تي" من خلال الأجهزة الذكية الأخرى مثل الهواتف المحمولة، ويمكن أن يقوم بتحويل الملاحظات المكتوبة يدويا إلى ملاحظة مسجلة في مستندات الحاسوب أو يقوم بتسجيل الأصوات وتحويلها إلى مستندات مكتوبة فضلا عن استخدام المساعد بشكل صوتي.

توسع في المنتجات الصوتية

وتتسق هذه الشائعات مع تقرير آخر نشره موقع "تيك كرانش" التقني الأميركي حول توسع شركة "أوبن إيه آي" في قطاع الصوتيات والعمل على تطوير نموذج صوتي جديد.

ويؤكد التقرير أن الشركة حولت مجموعة من الفرق العاملة بها لتطوير النموذج الصوتي والمنتجات المرتبطة به تمهيدا لطرح جهاز صوتي ذكي من الشركة خلال العام المقبل.

ولكن يتوقع تقرير "تيك كرانش" أن يكون هذا المنتج مكبر صوت ذكيا محمولا أو منزليا، تماشيا مع توجهات بقية الشركات التقنية.