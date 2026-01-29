أفضل محاكيات أندرويد لنظام ماك أو إس

تظل محاكيات "أندرويد" إحدى أفضل الخيارات المتاحة أمام مستخدمي أنظمة "ماك أو إس" للاستمتاع بالألعاب عبر حواسيبهم بشكل مباشر، وذلك بفضل مكتبة ألعاب "أندرويد" الواسعة وتفضيل العديد من المستخدمين لها.

ويفضل العديد من مستخدمي الحواسيب الاستمتاع بألعاب "أندرويد" بشكل كبير عبر حواسيبهم، لذلك شاعت تطبيقات محاكيات "أندرويد" لنظامي ويندوز وماك أو إس التي تتيح للمستخدمين تشغيل هذه الألعاب والاستمتاع بها.

وفيما يلي مجموعة من أفضل محاكيات "أندرويد" التي يمكن استخدامها بشكل مباشر من حواسيب "ماك أو إس".

"بلوستاكس" (BlueStacks)

يشير تقرير موقع "تيك رادار" (TechRadar) التقني الأمريكي إلى محاكي "بلوستاكس" كأحد أفضل الخيارات المتاحة في مختلف أنظمة التشغيل، كونه يملك نسخة مخصصة لحواسيب "ماك" ونسخة أخرى لحواسيب "ويندوز".

ويمتاز هذا المحاكي بكونه مخصصا في المقام الأول للألعاب، إذ يقدم للمستخدمين مجموعة متنوعة من المزايا المخصصة للألعاب، مثل تحسين معدل الإطارات والضغط على الأزرار بشكل تلقائي وغيرها.

كما أن واجهة التطبيق هي نسخة معدلة من متجر غوغل بشكل يتيح للمستخدمين تحميل الألعاب بكل سهولة ودون الحاجة لتثبيت متجر "أندرويد" مخصص داخل المحاكي.

ويتوفر التطبيق في نسخ مدفوعة وأخرى مجانية لكافة الحواسيب، لذلك يعد من الخيارات المثالية للعديد من المستخدمين.

"نوكس بلاير" (NoxPlayer)

يصف تقرير موقع "لايف واير" (Lifewire) التقني الأمريكي محاكي "نوكس بلاير" بكونه أحد أفضل الخيارات المتاحة لمستخدمي "ماك" الباحثين عن محاكي مناسب لأجهزتهم.

ويؤكد التقرير أن إحدى أهم مزاياه هي قدرة المستخدم على توصيل ذراع تحكم مباشرة بالمحاكي والاستمتاع بتجربة الألعاب الفريدة، ولكن في المقابل، يعيب المحاكي غياب دعمه لمعالجات "آبل" الخاصة من فئة "إم" (M)، وهذا يجعل قائمة دعمه والحواسيب التي يمكنها تشغيله أقل كثيرا من الحواسيب المتاحة حاليا.

"كوبلاير" (Koplayer)

يشير تقرير "لايف واير" إلى أن محاكي "كوبلاير" ليس مخصصا فقط للألعاب، إذ يمكنه تشغيل العديد من تطبيقات "أندرويد" بشكل جيد من خلال حواسيب "آبل".

ويمتاز هذا التطبيق بكونه مجانيا بشكل كامل، فضلا عن دعمه لمحركات "أوبن جي إل" (OpenGL) مفتوحة المصدر التي تعتمد عليها معالجات "إم" من "آبل" بشكل رئيسي، مما يضمن للتطبيق أداء أفضل على حواسيب آبل الحديثة إلى جانب كفاءة الأداة في تشغيل الألعاب الحديثة والاستفادة من قوة الحواسيب.

"آرشون" (Archon)

يختلف محاكي "آرشون" عن بقية المحاكيات التي يرشحها موقع "لايف واير" في كونه لا يحتاج لتثبيت المحاكي في النظام، ويمكن استخدامه مباشرة من خلال متجر إضافات متصفح "غوغل كروم" (Google Chrome).

ويوفر هذا الأمر للمحاكي إمكانية تشغيل الألعاب والتطبيقات المختلفة بشكل جيد ودون وجود متطلبات مرتفعة أو استهلاك لموارد الحاسوب باستخدام المحاكي.

ويؤكد التقرير أن المحاكي قد يواجه بعض الصعوبات في تشغيل بعض التطبيقات وقد يتوقف عن العمل بشكل مفاجئ كونه ليس تطبيقا متكاملا ومنفصلا بحد ذاته.