"نوتبوك إل إم".. أداة غوغل فائقة الفعالية للذكاء الاصطناعي

تنفرد أداة "دفتر ملاحظات إل إم" (NotebookLM) بمكانة متميزة بين أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة حاليا، إذ تعمل بوصفها تطبيقا من غوغل يساعد المستخدم في التعامل مع مواده المصدرية الخاصة حصرا، وهو ما يجعلها أداة لا مثيل لها، وفق تقرير نشره موقع "سي نت" (CNET) التقني.

وتعد الأداة مساعدا بحثيا يتيح طرح الأسئلة وإنشاء مخرجات بناء على البيانات التي يتم إدخالها، وخلافا لبرامج الدردشة التقليدية تعتمد الأداة كليا على مصادرك الخاصة، وليس على معلومات عشوائية من الإنترنت أو مجموعات بيانات تدريب مشكوك في صحتها، بحسب التقرير.

ويعتبر هذا النمط من الذكاء الاصطناعي مطلوبا بشدة، حيث يمكن تغذيته بالكتب والملاحظات الشخصية ليتمكن المستخدم من الحصول على إجابات دون تأثيرات خارجية.

تحويل البيانات إلى مخرجات إبداعية

واستعرضت غوغل الأداة أول مرة في مؤتمر المطورين عام 2023 تحت اسم "مشروع تايل ويند" (Project Tailwind)، واصفة إياها بدفتر ملاحظات يعتمد أولا على الذكاء الاصطناعي، حيث كانت قادرة على الإجابة عن الأسئلة بناء على المستندات المرفوعة وإنشاء أدلة دراسية تلقائيا.

ومنذ إطلاقها الرسمي منحت غوغل الأداة ميزات إضافية جعلتها واحدة من أفضل الوسائل للتعلم والقيام بالمهام المعقدة، إذ تتميز بقدرتها العالية على تنظيم الملاحظات العشوائية واستخراج خيوط محددة من المعلومات الكثيفة وتلخيصها بدقة متناهية.

ويمكن للمستخدم الدردشة مع نموذج "جمناي" (Gemini) حول المواد المرفوعة للحصول على إجابات دقيقة، كما يمكن للأداة تحويل المصادر إلى منتجات نهائية متنوعة مثل النصوص المكتوبة أو الملخصات الصوتية والمرئية، أو العروض التقديمية، وأدلة الدراسة الشاملة.

وتعتمد الأداة على المصادر التي تزودها بها بوصفها "الحقيقة الوحيدة"، ولن تبحث في الإنترنت عن إجابات خارجية؛ فإذا طرحت سؤالا لا تحتويه مصادرك، ستخبرك الأداة صراحة أن المعلومات غير متوفرة، وهو ما يحد من ظاهرة "الهلوسة البرمجية" التي تعاني منها نماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة.

ميزات تعليمية ومهنية متطورة

وتقبل الأداة مصادر متنوعة تشمل الوثائق والملفات الصوتية ومقاطع يوتيوب وروابط الويب، ومع كل إضافة جديدة تعيد الأداة تحليل الدفتر بالكامل لتقديم ملخص للمصادر الجماعية، مما يعني أن جودة المخرجات ترتبط مباشرة بجودة المواد التي يقدمها المستخدم.

إعلان

وتستهدف الأداة أي شخص يتطلع لفهم بياناته واستخدامها بشكل أفضل، وهي مثالية للأعمال المدرسية؛ إذ يمكن للطلاب رفع ملاحظاتهم وواجباتهم لإنشاء بطاقات استذكار أو اختبارات قصيرة، مما يتيح لهم استيعاب المعرفة بالأسلوب الذي يفضلونه.

وساهمت ميزة "النظرة العامة الصوتية" في زيادة شعبية الأداة، حيث تنشئ حوارا متعمقا في المادة المصدرية بين مضيفين من الذكاء الاصطناعي يتمتعان بشخصية تفاعلية، مع إمكانية تخصيص الموضوعات المحددة التي يتناولها المضيفان في حديثهما.

وفي سياق العمل المهني، يمكن استخدام الأداة في الاجتماعات والعروض التقديمية لإنشاء نقاط نقاش مركزة من تقارير مطولة أو تصور البيانات في شكل مخططات، ومع ذلك يشدد التقرير على ضرورة مراجعة المصادر يدويا لضمان دقة الحقائق النهائية.

تحديات الخصوصية وخيارات الاشتراك

وتوفر الأداة مساعدا إبداعيا يتيح تحويل تسجيلات المكالمات الطويلة إلى وثائق منظمة أو عروض تقديمية جذابة، كما أضافت غوغل ميزة "نانو بنانا" (Nano Banana) لتوليد الصور، مما يسمح بإنشاء مرئيات بناء على الأفكار والأعمال المرفوعة في النظام.

ورغم ميزاتها، يواجه المستخدم تقييدا بخدمات غوغل ونموذج "جمناي" حصرا، فضلا عن مخاوف الخصوصية المتعلقة بحجم البيانات، رغم تأكيد الشركة عدم استخدام المعلومات المرفوعة لتدريب نماذجها، وتوجد بدائل أخرى مثل "أوبن نوت بوك" (Open Notebook).

وتتوفر الأداة مجانا لأصحاب حسابات غوغل، بينما يمكن للمستخدمين الدائمين الاشتراك في خطة "غوغل ون" (Google One) للحصول على سعات أكبر تصل إلى 600 مصدر لكل دفتر ملاحظات، مقارنة بـ 50 مصدرا فقط في النسخة المجانية.