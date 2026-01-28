تيك توك تبرم تسوية قضائية لتفادي محاكمة كبرى بشأن "إدمان" منصتها

توصلت منصة "تيك توك" (TikTok) إلى تسوية في دعوى قضائية تحظى بمتابعة واسعة تتعلق بإدمان وسائل التواصل الاجتماعي، لتتجنب بذلك محاكمة كان من المقرر أن تبدأ باختيار هيئة المحلفين أمس الثلاثاء.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل بنود الاتفاق الذي أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times)، وفق تقرير نشره موقع "إنغادجيت" (Engadget) التقني.

وتأتي تسوية "تيك توك" بعد نحو أسبوع من توصل شركة "سناب" (Snap) إلى تسوية في القضية ذاتها، ومن المتوقع أن تستمر إجراءات المحاكمة في لوس أنجلوس مع بقاء "ميتا" (Meta) و"يوتيوب" (YouTube) مدعى عليهما وحيدين.

وقال مارك لانيير، محامي المدعية، في تصريح للصحيفة إنه "سعيد" بالتسوية واصفا إياها بأنها "حل جيد"، في حين لم ترد منصة "تيك توك" بشكل فوري على طلبات التعليق على هذا التطور.

وتعود جذور المحاكمة إلى دعوى رفعت عام 2023 من قبل امرأة في كاليفورنيا عُرفت في الوثائق بالحروف "كيه جيه إم"، حيث قاضت الشركات الأربع بزعم أن منصاتهم تسبب الإدمان وأضرت بها حين كانت طفلة.

وكان القاضي المشرف على القضية قد أمر في وقت سابق كبار التنفيذيين في الشركات، ومن بينهم مارك زوكربيرغ وآدم موسيري، بالإدلاء بشهادتهم، كما يتوقع أن يمثل نيل موهان، رئيس يوتيوب، للشهادة أيضا.

وتعد هذه الدعوى الأولى من بين عدة قضايا بارزة ضد شركات التواصل الاجتماعي تصل إلى المحاكمة هذا العام، حيث يتوقع أن تمثل "ميتا" أمام القضاء في نيو مكسيكو أوائل فبراير/شباط المقبل.

وتواجه "ميتا" اتهامات من المدعي العام للولاية بأن فيسبوك وإنستغرام سهلا إلحاق الضرر بالأطفال، بينما تواجه "تيك توك" و"سناب" مجتمعتين أكثر من 12 محاكمة أخرى في محاكم كاليفورنيا خلال العام الجاري.