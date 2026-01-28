تكنولوجيا

أفضل بطاقات "ميكرو إس دي" لجهاز نينتندو سويتش 2

Fukuoka, Japan - november 5, 2025 : Nintendo Switch 2 with various game cartridges
الاستثمار في بطاقة ذاكرة إكسبريس يعد ضرورة وليس ترفا للاعبين الراغبين في استغلال كامل قدرات معالج سويتش 2 الجديد (شترستوك)
Published On 28/1/2026
|
آخر تحديث: 12:08 (توقيت مكة)

حفظ

في ظل الترقب العالمي لجهاز نينتندو الجديد "سويتش 2″ (Switch 2)، كشفت مراجعات تقنية حديثة عن تحول جذري في خيارات توسعة الذاكرة، حيث بات لزاما على المستخدمين الاعتماد على جيل جديد كليا من وحدات التخزين يعرف بـ"ميكرو إس دي إكسبريس" (microSD Express).

هذا التحول، وإن كان يمنح الجهاز سرعات نقل بيانات تقارب أقراص "إس إس دي" (SSD) الحديثة، إلا أنه يضع المستهلكين أمام تحدي التكلفة المرتفعة ومحدودية الخيارات المتاحة في الأسواق حاليا.

TAIPEI, TAIWAN, MAY 20 2025 – AGI showcases PCIe Gen5 SSDs, USB4 portable drives, and microSD Express cards at COMPUTEX 2025. Editorial use only
ألعاب الجيل الجديد من نينتندو تتطلب استخدام بطاقات تحمل شعار "إي إكس" لضمان تدفق البيانات دون تأخير (شترستوك)

ثورة في السرعة بتكلفة باهظة

تختلف بطاقات "ميكرو إس دي إكسبريس" جوهريا عن البطاقات التقليدية "يو إتش إس-1" (UHS-I) التي اعتاد عليها مالكو النسخة الأولى من "سويتش". فهي تعتمد على واجهة "بي سي آي إي/إن في إم إي" (PCIe/NVMe)، مما يرفع سقف سرعة القراءة النظرية إلى نحو 985 ميغابايت في الثانية.

ووفقا لاختبارات ميدانية أجراها الخبراء على ألعاب ضخمة مثل "سايبر بنك 2077″ (Cyberpunk 2077) و"ماريو كارت وورلد" (Mario Kart World)، تبين أن الفروقات بين العلامات التجارية الرائدة مثل "سانديسك" (SanDisk) و"سامسونغ" (Samsung) و"ليكسار" (Lexar) طفيفة جدا من حيث أداء التحميل داخل اللعبة، بينما تبرز الفروق بوضوح في سرعة نقل البيانات من وإلى الذاكرة الداخلية للجهاز.

أبرز نتائج الاختبارات الميدانية:

  • الأداء الأفضل: تربعت بطاقة "سانديسك ميكرو إس دي إكسبريس" على العرش كأكثر الخيارات استقرارا وسرعة في عمليات النقل المتتالية.
  • خيار التوفير: قدمت بطاقة "أون" (Onn) التابعة لـ "وول مارت" (Walmart) أرخص سعر في السوق، ورغم أنها سجلت أداء أبطأ قليلا في نقل الملفات الكبيرة، إلا أن أداءها داخل الألعاب ظل مقبولا جدا.
  • التخزين الداخلي يتفوق: لا يزال التخزين المدمج في جهاز "سويتش 2" (بسعة 256 غيغابايت) هو الأسرع على الإطلاق، متفوقا على جميع البطاقات الخارجية في سرعة تحميل المناطق المعقدة داخل الألعاب.
    Moscow, Russia - 26 March 2021: Sandisk SD memory cards on table and microSD adapter
    وحدات التخزين الجديدة من نوع إكسبريس تقدم أداء يضاهي أقراص الحالة الصلبة الحديثة (شترستوك)

تحديات السوق.. الضرائب ونقص الإمدادات

يأتي هذا الانتقال التقني في وقت حساس، حيث تسببت الزيادات الأخيرة في التعريفات الجمركية والطلب المتزايد على ذاكرات التخزين الموجهة للذكاء الاصطناعي في بقاء أسعار بطاقات "إكسبريس" مرتفعة. فعلى سبيل المثال، يصل سعر بطاقة سانديسك سعة 512 غيغابايت إلى نحو 128 دولارا، وهو ما يقارب ضعف سعر البطاقات التقليدية لنفس السعة.

إعلان

وعليه ينصح المراقبون محبي الألعاب بالتريث قبل الشراء إلا في حالة الضرورة القصوى، واستغلال سعة 256 غيغابايت الداخلية أولا. وإذا اتخذ قرار الشراء، يجب التأكد من وجود شعار "EX" على البطاقة، لضمان التوافق مع تقنيات الجيل من نينتندو.

المصدر: مواقع إلكترونية

إعلان