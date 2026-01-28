أفضل بطاقات "ميكرو إس دي" لجهاز نينتندو سويتش 2

في ظل الترقب العالمي لجهاز نينتندو الجديد "سويتش 2″ (Switch 2)، كشفت مراجعات تقنية حديثة عن تحول جذري في خيارات توسعة الذاكرة، حيث بات لزاما على المستخدمين الاعتماد على جيل جديد كليا من وحدات التخزين يعرف بـ"ميكرو إس دي إكسبريس" (microSD Express).

هذا التحول، وإن كان يمنح الجهاز سرعات نقل بيانات تقارب أقراص "إس إس دي" (SSD) الحديثة، إلا أنه يضع المستهلكين أمام تحدي التكلفة المرتفعة ومحدودية الخيارات المتاحة في الأسواق حاليا.

ثورة في السرعة بتكلفة باهظة

تختلف بطاقات "ميكرو إس دي إكسبريس" جوهريا عن البطاقات التقليدية "يو إتش إس-1" (UHS-I) التي اعتاد عليها مالكو النسخة الأولى من "سويتش". فهي تعتمد على واجهة "بي سي آي إي/إن في إم إي" (PCIe/NVMe)، مما يرفع سقف سرعة القراءة النظرية إلى نحو 985 ميغابايت في الثانية.

ووفقا لاختبارات ميدانية أجراها الخبراء على ألعاب ضخمة مثل "سايبر بنك 2077″ (Cyberpunk 2077) و"ماريو كارت وورلد" (Mario Kart World)، تبين أن الفروقات بين العلامات التجارية الرائدة مثل "سانديسك" (SanDisk) و"سامسونغ" (Samsung) و"ليكسار" (Lexar) طفيفة جدا من حيث أداء التحميل داخل اللعبة، بينما تبرز الفروق بوضوح في سرعة نقل البيانات من وإلى الذاكرة الداخلية للجهاز.

أبرز نتائج الاختبارات الميدانية:

الأداء الأفضل : تربعت بطاقة "سانديسك ميكرو إس دي إكسبريس" على العرش كأكثر الخيارات استقرارا وسرعة في عمليات النقل المتتالية.

: تربعت بطاقة "سانديسك ميكرو إس دي إكسبريس" على العرش كأكثر الخيارات استقرارا وسرعة في عمليات النقل المتتالية. خيار التوفير : قدمت بطاقة "أون" (Onn) التابعة لـ "وول مارت" (Walmart) أرخص سعر في السوق، ورغم أنها سجلت أداء أبطأ قليلا في نقل الملفات الكبيرة، إلا أن أداءها داخل الألعاب ظل مقبولا جدا.

: قدمت بطاقة "أون" (Onn) التابعة لـ "وول مارت" (Walmart) أرخص سعر في السوق، ورغم أنها سجلت أداء أبطأ قليلا في نقل الملفات الكبيرة، إلا أن أداءها داخل الألعاب ظل مقبولا جدا. التخزين الداخلي يتفوق: لا يزال التخزين المدمج في جهاز "سويتش 2" (بسعة 256 غيغابايت) هو الأسرع على الإطلاق، متفوقا على جميع البطاقات الخارجية في سرعة تحميل المناطق المعقدة داخل الألعاب.



تحديات السوق.. الضرائب ونقص الإمدادات

يأتي هذا الانتقال التقني في وقت حساس، حيث تسببت الزيادات الأخيرة في التعريفات الجمركية والطلب المتزايد على ذاكرات التخزين الموجهة للذكاء الاصطناعي في بقاء أسعار بطاقات "إكسبريس" مرتفعة. فعلى سبيل المثال، يصل سعر بطاقة سانديسك سعة 512 غيغابايت إلى نحو 128 دولارا، وهو ما يقارب ضعف سعر البطاقات التقليدية لنفس السعة.

وعليه ينصح المراقبون محبي الألعاب بالتريث قبل الشراء إلا في حالة الضرورة القصوى، واستغلال سعة 256 غيغابايت الداخلية أولا. وإذا اتخذ قرار الشراء، يجب التأكد من وجود شعار "EX" على البطاقة، لضمان التوافق مع تقنيات الجيل من نينتندو.