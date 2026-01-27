"أيسر" تكسر قوانين الفيزياء وتطلق أول شاشة 1000 هيرتز في العالم

في لحظة تاريخية قد تغير مفهوم "الألعاب الإلكترونية"، فجرت شركة "أيسر" (Acer) قنبلة تقنية مدوية خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية "سي إي أس" (CES)، حيث كشفت عن أول شاشة في العالم قادرة على الوصول إلى معدل تحديث (refresh) يبلغ 1000 هرتز.

قفزة زمنية.. ألف صورة في ثانية واحدة!

بينما كان العالم لا يزال يحاول استيعاب سلاسة شاشات 360 و500 هيرتز، قررت "أيسر" اختصار الزمن والوصول إلى "النقطة السحرية" التي يقول العلماء إنها تطابق سرعة إدراك العين البشرية للواقع.

فمع معدل تحديث 1000 هيرتز، يتم تحديث الصورة على الشاشة كل 1 ميلي ثانية فقط، مما يعني اختفاء "ضبابية الحركة" (Motion Blur) تماما، وظهور اللعبة وكأنها واقع ملموس يتحرك أمامك.

والابتكار الحقيقي في هذه الشاشة هو ذكاؤها في التعامل مع العتاد الحالي. فالشاشة تعمل بتردد 500 هيرتز عندما تكون بدقة "كيو إتش دي" (QHD) (2K) لتعطيك تفاصيل بصرية مذهلة، ولكن بضغطة زر واحدة عبر جهاز تحكم عن بعد صغير ومبتكر، تتحول الشاشة إلى "وحش التنافسية"، حيث تطلق العنان لتردد 1000 هيرتز لكن على حساب خفض الدقة إلى 720 بكسل (720p).

ويطرح هذا الإعلان سؤالا جوهريا في الأوساط التقنية، هل توجد حواسب قوية بما يكفي لتوليد 1000 إطار في الثانية؟

يرى الخبراء أن هذه الشاشة ليست موجهة للاعب العادي، بل هي "سلاح فتاك" لمحترفي الرياضات الإلكترونية (eSports) في ألعاب مثل "كاونتر سترايك 2″ (Counter-Strike 2) و"فالورانت" (Valorant). ومع زمن استجابة يصل إلى 0.01 ملي ثانية بفضل تقنيات اللوحات المطورة، فإن التأخير بين حركة يد اللاعب وما يراه على الشاشة أصبح صفرا من الناحية العملية.

هل نحن أمام معيار جديد؟

بسعر يبدأ من 799 دولارا لنسخة 1000 هيرتز، لا تبيع "أيسر" مجرد شاشة، بل تبيع "أفضلية زمنية"، حسب الخبراء. فلقد وضعت الشركة الكرة في ملعب مصنعي البطاقات الرسومية "إنفيديا" (Nvidia) و"إيه إم دي" (AMD) لتقديم عتاد يستطيع مواكبة هذه السرعة الخارقة.

والأمر المؤكد الآن كما يراه المراقبون هو أن سقف الطموحات التقنية قد ارتفع، وأن ما كان يعتبر "مستحيلا" قبل عامين، أصبح اليوم متاحا على طاولات اللاعبين.