عطل تقني يضرب جيميل ويُغرق صناديق الوارد بملايين الرسائل المزعجة

تعرضت خدمة البريد الإلكتروني "جيميل" (Gmail)، التابعة لشركة غوغل، لخلل تقني مفاجئ واسع النطاق أدى إلى تعطل أنظمة الفلترة (التصفية/ المرشحات) التلقائية، مما تسبب في تدفق هائل للرسائل المزعجة (Spam) إلى صناديق الوارد الرئيسية لملايين المستخدمين حول العالم.

بدأت الأزمة برصد مستخدمين لخلل في خوارزميات الحماية، حيث فشلت الأنظمة الذكية في تصنيف الرسائل الدعائية والاحتيالية وتوجيهها إلى المجلدات المخصصة لها، وبدلا من ذلك، ظهرت هذه الرسائل في واجهة البريد الأساسية، مما أثار حالة من الإحباط والقلق الأمني بين المستخدمين الذين اعتمدوا لسنوات على دقة مرشحات غوغل.

مخاوف أمنية وتحذيرات

وحذر خبراء الأمن السيبراني من أن هذا الخلل لا يقتصر على كونه "إزعاجا إعلانيا" فحسب، بل يفتح الباب أمام هجمات التصيد الاحتيالي (Phishing)، فغياب نظام التصفية يعني وصول رسائل مفخخة بروابط خبيثة قد تبدو للوهلة الأولى كرسائل رسمية، مما يرفع من وتيرة مخاطر اختراق البيانات الشخصية والمالية.

رد شركة غوغل

من جانبها، أقرت شركة غوغل بوجود العطل عبر لوحة بيانات حالة خدماتها، مؤكدة أن فريق المهندسين يعمل على معالجة المشكلة في البنية التحتية لأنظمة التصنيف. وأوضحت الشركة في بيان مقتضب أن الخدمة بدأت تشهد استقرارا تدريجيا، مع التزامها بتعزيز الأنظمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التقنية.

من جهتهم، طالب المختصون مستخدمي "جيميل" بضرورة توخي الحذر الشديد خلال الفترة القادمة، وعدم النقر على أي روابط مجهولة المصدر، مع التوصية بضرورة استخدام خيار "الإبلاغ عن بريد مزعج" يدويا لمساعدة النظام على استعادة كفاءته بسرعة أكبر.