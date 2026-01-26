تحالف تقني لتوطين حلول الإنتاج الإعلامي بالذكاء الاصطناعي في الخليج

أعلنت شركتا "فينتوم تيك" (Ventum Tech) القطرية و"إيمرجنت" (Emergent) الأمريكية عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الإنتاج الإعلامي والبث التلفزيوني داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

وبموجب هذا التعاون، ستصبح "فينتوم تيك" الموزعة والشريكة الرسمية لأنظمة "إيمرجنت" في المنطقة، مع التركيز على تحديث البنية التحتية للمؤسسات الإعلامية والحكومية.

وتتركز القيمة الفنية لهذه الشراكة في تقديم حلول الرسوميات والبيئات الافتراضية التي تعمل في الوقت الفعلي (Real-time)، مثل منصتي "بولسار في إس" (Pulsar VS) و"نوفا جي إف إكس" (Nova GFX)، والتي تعتمد على الأتمتة لتقليل الاعتماد على المعالجات التقليدية الطويلة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تلبية الطلب المتزايد في السوق الإقليمي على محتوى بصري عالي الجودة بتكلفة تشغيلية منخفضة وسرعة تنفيذ أكبر.

وفي إطار تفعيل هذه الشراكة سيحتضن "مركز تجربة فينتوم تيك" في العاصمة القطرية الدوحة مختبرا تقنيا دائما لعرض منظومة "بيانات داخلة، رسوميات خارجة" (Data In, Graphics Out).

وسيتيح هذا المختبر للمتخصصين في قطاع الإعلام تجربة عمليات تحويل البيانات الخام إلى رسوميات بث تفاعلية وبيئات افتراضية بشكل فوري، بالإضافة إلى تقديم التدريب الفني اللازم للكوادر المحلية على تقنيات الجيل القادم.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتسابق فيه المؤسسات الإعلامية في الشرق الأوسط لتبني حلول "التصيير الفوري" (Real-time Rendering) والذكاء الاصطناعي التوليدي، لتعزيز قدراتها التنافسية في تقديم تغطيات إخبارية وبرامجية أكثر تفاعلية.