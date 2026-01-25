تقرير: آبل تعمل على تطوير دبوس ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي

أفاد تقرير جديد نشره موقع "ذا إنفورميشن" (The Information) بأن شركة آبل الأميركية تعمل حاليا على تطوير "دبوس" للملابس مدعم بالذكاء الاصطناعي (AI Pin). ومن المحتمل أن ينافس هذا المنتج الجهاز المرتقب الذي صممه جوني آيف لشركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) والمقرر إطلاقه عام 2026.

وذكر التقرير نقلا عن مصادر مطلعة أن الجهاز يقارب حجم "إيرتاغ" (AirTag) وهو مزود بكاميرات متعددة ومكبر صوت وميكروفونات وخاصية الشحن اللاسلكي. وقد يتم إصدار الجهاز في وقت مبكر من عام 2027، وسيكون على شكل قرص دائري مسطح بهيكل من الألمنيوم والزجاج.

وصمم الجهاز لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو باستخدام عدسات قياسية وواسعة الزاوية. ويتضمن 3 ميكروفونات ومكبرا للصوت وزرا فيزيائيا على إحدى حوافه، بالإضافة إلى واجهة شحن مشابهة لتلك المستخدمة في ساعة آبل "آبل ووتش".

وتواجه آبل تحديا في إقناع المستخدمين بجدوى هذه الأجهزة، خاصة بعد فشل منتجات مماثلة مثل "هيومين إيه آي بين" (Humane AI Pin). ويرى مراقبون أن نجاح أي منتج ذكاء اصطناعي قابل للارتداء يعتمد على قدرته على العمل بشكل مستقل تماما دون الحاجة للاتصال الدائم بالهاتف.

وعلى الرغم من مهارة آبل في تطوير الأجهزة، فإن الذكاء الاصطناعي لا يزال يمثل نقطة ضعف للشركة، حيث فشلت حتى الآن في تقديم نسخة كاملة من "سيري" مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقد تلجأ آبل إلى شراكة مع "غوغل" (Google) لاستخدام نموذج "جميناي" كقاعدة برمجية لمنتجاتها الجديدة.

ويرى موقع "تيك رادار" (TechRadar) التقني الأميركي أن هذا الجهاز يمثل مغامرة لآبل التي تتبع عادة نهجا حذرا في تطوير المنتجات، خاصة أنه يأتي ذلك بعد تجربة نظارة "فيجن برو" (Vision Pro) التي لم تحقق نجاحا كبيرا، مما قد يجعل المستهلكين أقل حماسا لتجربة فئات جديدة من أجهزة الشركة.