تعرف على أفضل بدائل برنامج فوتوشوب

لطالما تربع برنامج "أدوبي فوتوشوب" (Adobe Photoshop) على عرش برمجيات تحرير الصور لعقود، حتى صار اسمه مرادفا للتعديل ذاته، ولكن اليوم نجد أن المشهد قد تغير بشكل جذري، فلم يعد المستخدم المعاصر سواء كان مصورا محترفا أو صانع محتوى، أسيرا لنموذج الاشتراك الشهري المرهق أو الواجهات المعقدة.

ولقد أفرزت السنوات القليلة الماضية جيلا جديدا من الأدوات التي لم تكتف بمحاكاة فوتوشوب، بل تفوقت عليه في جوانب المرونة، وتكامل الذكاء الاصطناعي، وانخفاض السعر.

البدائل الاحترافية.. برمجيات سطح المكتب

أفينيتي فوتو

بعد اندماج "أفينيتي فوتو" (Affinity Photo) مع شركة "كانفا" (Canva)، أصبحت برمجية "أفينيتي فوتو" اليوم الخيار الأول للمحترفين، إذ أنها تقدم نفس أدوات فوتوشوب المعقدة ولكن بسرعة معالجة أعلى بنسبة 40% على الأجهزة الحديثة.

أما الميزة الكبرى، فهي نظام "الشراء لمرة واحدة"، فأنت تملك البرنامج للأبد دون الحاجة لدفع سنت واحد إضافي شهريا.

سكايلوم لومينار نيو

برنامج "سكايلوم لومينار نيو" (Skylum Luminar Neo) مخصص لمن يريد نتائج سحرية دون الدخول في تعقيدات الطبقات والأقنعة، حيث أصبح بإمكانه، بفضل الذكاء الاصطناعي، تغيير إضاءة الصورة بالكامل (Relighting) بناء على عمق المشهد، أو استبدال السماء والعناصر المزعجة بذكاء اصطناعي توليدي مذهل.

غيمب

حصل برنامج "غيمب" (GIMP) على واجهة جديدة هذا العام، فأصبح البرنامج عصريا وسهلا، مع الحفاظ على كونه مفتوح المصدر، وهو يعتبر البديل المثالي لمن يهتم بخصوصية بياناته ويرفض مراقبة الشركات الكبرى.

أفضل مواقع تعديل الصور أونلاين

لم تعد بحاجة لجهاز حاسوب خارق، فهذه المواقع تمنحك قوة فوتوشوب داخل متصفحك:

فوتوبيا

يعد موقع "فوتوبيا" (Photopea) حسب وصف المراقبين "معجزة تقنية"، فهو موقع ويب مجاني تماما ينسخ واجهة فوتوشوب بكل تفاصيلها. ويسطيع أن يفتح ملفات "بي إس دي" (PSD)، الخاصة بفوتوشوب، ويدعم الطبقات والفلاتر المتقدمة، ويمكنك استخدامه من أي جهاز، حتى لو كان "كروم بوك" (Chromebook) أو جهازا لوحيا دون الحاجة لتثبيت أي شيء.

بيكسلر

يتألق موقع "بيكسلر" (Pixlr) كأسرع منصة لتعديل الصور، وبفضل محركات الذكاء الاصطناعي، يمكنك إزالة خلفية أي صورة أو تحسين جودتها (Upscaling) في ثانية واحدة. لذلك يعتبر الخيار المفضل لصناع المحتوى الذين يحتاجون لسرعة التنفيذ.

كانفا

رغم أنها بدأت كموقع للتصميم، إلا أن منصة "كانفا" (Canva) أصبحت محركا قويا لتعديل الصور، فبفضل دمج أدوات الذكاء الاصطناعي، يمكنك الآن توليد عناصر جديدة داخل صورك بمجرد كتابة وصف نصي، مما يجعلها البديل الأسهل للهواة وأصحاب المشاريع الصغيرة.

فوتور

إذا كان عملك يتركز على تحسين الوجوه (Retouching) أو إضافة الفلاتر السينمائية، فإن موقع "فوتور" (Fotor) يتفوق بتقديم أدوات تجميلية ذكية تخفي العيوب بضغطة زر واحدة، مما يوفر ساعات من العمل اليدوي في فوتوشوب.

ولا يعتبر التحول نحو بدائل فوتوشوب مجرد هروب من تكاليف الاشتراكات المرهقة، بل هو سعي نحو أدوات أكثر ذكاء وتخصصا، تحترم وقت المصمم وخصوصيته، مع التأكيد على أن "أدوبي فوتوشوب" سيظل دائما جزءا من التاريخ العريق للتصميم، لكن المستقبل كتب بآلة التعددية، حيث أن البقاء للأسرع في تبني الذكاء الاصطناعي، والأكثر إنصافا في نماذج التسعير، والأسهل في تجربة المستخدم.

وفي نهاية المطاف، تظل القاعدة الذهبية ثابتة مهما تغيرت البرمجيات، عقلك هو المصمم، والبرنامج ليس سوى فرشاة. لذا، اختر من هذه الترسانة ما يطلق سراح خيالك، ويحول رؤيتك الفنية إلى واقع ملموس بأقل جهد وأعلى كفاءة.