مزايا جديدة لتعزيز الأمن في "واتساب".. تعرف عليها

تجاوز عدد المستخدمين النشطين في منصة "واتساب" للتواصل الفوري حاليا 3 مليارات مستخدم شهريا، وذلك وفق تقرير موقع "ستات كاونتر" (StatCounter) الشهير للإحصاءات في مارس/آذار الماضي.

لذلك تحاول "ميتا" الشركة المالكة للمنصة تحسين خدماتها بشكل يتسق مع حجمها وعدد المستخدمين النشطين بها شهريا، ومن بين هذه المحاولات إضافة التحسينات الأمنية لطمأنة المستخدمين وحمايتهم.

وتؤكد شركة "ميتا" أن المنصة تملك أكثر من 6.8 مليون حساب مشبوه ومرتبط بهجمات التصيد الاحتيالية بمختلف أنواعها، وهذا كان سببا أكبر لإضافة المزيد من المزايا الأمنية للمنصة، وفق تقرير نشرته "بي بي سي" (BBC).

ولكن ما هي المزايا الأمنية الجديدة التي أضافتها "ميتا" في منصة "واتساب"؟

فحص الخصوصية

تبدأ مزايا "واتساب" الأمنية من داخل قسم الخصوصية في إعدادات التطبيق، إذ توفر خيارا جديدا يدعى فحص الخصوصية، وفق تقرير موقع "وايرد" (Wired) التقني الأميركي.

ويتيح خيار فحص الخصوصية تحديد من يستطيع الوصول إلى بياناتك العامة مثل الصورة الشخصية والوصف الخاص بك، فضلا عن معرفة حالة اتصالك بالمنصة ومتى كنت متصلا آخر مرة.

كما يمنحك تحكما كاملا في طريقة تعامل المنصة مع الأرقام غير المسجلة بين جهات الاتصال الخاصة بك، إذ يمكنك تحديد من يستطيع إضافتك في المجموعات أو إجراء المكالمات معك.

التوثيق عبر الأكواد السرية

تعتمد حسابات "واتساب" في المقام الأول على التسجيل عبر أرقام الهواتف، ولكن بدأت المنصة مؤخرا في تقديم مجموعة من المزايا الجديدة التي تتيح لك تسجيل الدخول في المنصة والوصول لرسائلك بشكل آمن.

ويمكنك تفعيل هذه الخاصية مباشرة عبر الدخول على إعدادات التطبيق ثم اختيار تفعيل أكواد المرور السرية.

ويطلب منك التطبيق إدخال الرمز السري عند محاولة تسجيل الدخول للمرة الأولى على أي هاتف جديد أو حتى عند تسجيل الخروج ثم الدخول من جديد.

إعلان

وتستطيع ربط حساب "واتساب" الخاص بك مع البريد الإلكتروني لزيادة التأمين وضمان ألا يستطيع أحد الدخول إليه.

قفل المحادثات والتطبيق برمز المرور

كنت تحتاج سابقا لاستخدام مزايا النظام من أجل إغلاق المحادثات بكلمة مرور أو إغلاق التطبيق بأكمله، ولكن مؤخرا قامت المنصة بإضافة ميزة إغلاق التطبيق مباشرة من خلال كلمة مرور خاصة ومختلفة عن كلمة المرور الخاصة بالهاتف.

ويمكنك القيام بذلك الأمر مع كل محادثة على حدة وباستخدام كلمات مرور مختلفة لكل محادثة إن كنت ترغب في ذلك، أو يمكنك استخدام التوثيق الحيوي الموجود في الهاتف بشكل أساسي.

مزايا الأمان المتقدمة

توفر المنصة لك مجموعة من مزايا الأمان المتقدمة مثل حماية عنوان الاتصال بالإنترنت الخاص بك، وهو ما يزيد من أمان المنصة والتشفير ثنائي الأطراف المفعل بشكل افتراضي داخل المنصة.

وتتضمن المزايا المتقدمة إمكانية إلغاء معاينات الروابط وجعلها خفية قدر الإمكان، وذلك لزيادة الخصوصية ومنع المنصة من الوصول إلى الرابط بشكل افتراضي وقراءة بياناته.

وتستطيع بالطبع حظر الرسائل الواردة من الأرقام غير المسجلة أو غير المعروفة، وهي تعد من أهم مزايا الحماية ضد هجمات التصيد الاحتيالي.

مزايا الخصوصية المتقدمة في المحادثات

تعد هذه الميزة من أهم المزايا التي وصلت إلى "واتساب" في الآونة الأخيرة، وهي تمنع الجهات الخارجية من تحميل الرسائل والمعلومات الخاصة بك واستخدامها في تدريب الذكاء الاصطناعي بما في ذلك "ميتا" نفسها.

ويمكنك التحكم في هذه الإعدادات لكل محادثة وكل مجموعة محادثات على حدة لزيادة الخصوصية وحماية البيانات.

حسابات الأطفال المخصصة

تستعد "واتساب" لإضافة ميزة حسابات الأطفال المخصصة، وذلك لحماية الأطفال وزيادة الخصوصية لحساباتهم ومنع الجهات غير المرغوب فيها من الوصول إليهم.

ويشير تقرير موقع "وابيتا إنفو" (Wabetainfo) المختص بأخبار منصة "واتساب" أن المنصة تنوي جعل حسابات الأطفال حسابات ثانوية يتحكم فيها أولياء أمورهم بشكل مباشر.

وتنبه المنصة أولياء الأمور حال استقبال أطفالهم رسائل من جهات غير مسجلة في سجل الاتصال الخاصة بهم أو جهات اتصال غير معلومة.