مايكروسوفت تعلن موعد انطلاق لعبة فورزا هورايزن 6 في اليابان

في لحظة انتظرها الملايين من عشاق ألعاب السيارات حول العالم، قطعت شركة مايكروسوفت الأميركية واستوديو "بلاي غراوند غيمز" (Playground Games) الشك باليقين، معلنين عن الجزء القادم من سلسلة السباقات الشهيرة "فورزا هورايزن 6" (Forza Horizon 6).

وجاء الإعلان ليحقق الأمنية الكبرى لمجتمع اللاعبين، حيث أن اللعبة ستنطلق رسميا في اليابان، الوجهة التي طالما كانت المطلب الأول منذ سنوات.

موعد الانطلاق والمنصات

أكدت مايكروسوفت خلال حدث "إكس بوكس ديفيلوبر دايركت" (Xbox Developer Direct) الأخير أن اللعبة ستصدر عالميا في 19 مايو/أيار 2026، وسيتمكن أصحاب "النسخة الممتازة" (Premium Edition) من الحصول على "وصول مبكر" يبدأ من 15 مايو/أيار من العام الحالي.

اللعبة ستتوفر منذ اليوم الأول عبر خدمة "إكس بوكس غيم باس" (Xbox Game Pass)، وستصدر على أجهزة "إكس بوكس سيريز إكس|إس" (Xbox Series X|S) والحاسوب الشخصي.

وفي خطوة تعكس توجه مايكروسوفت الجديد نحو "التعدد البرمجي"، تم التأكيد على أن اللعبة ستشق طريقها لمنصة "بلاي ستيشن 5" (PlayStation 5) في وقت لاحق من هذا العام، مما يجعلها واحدة من أكثر الألعاب انتشارا في تاريخ السلسلة.

اليابان.. خريطة هي الأضخم والأكثر تنوعا

تأخذنا فورزا هورايزن 6 إلى قلب اليابان، حيث تم تصميم الخريطة لتكون الأضخم في تاريخ السلسلة، وسيختبر اللاعبون تباينا مذهلا بين صخب شوارع طوكيو المضاءة بالنيون، والهدوء الساحر لغابات أشجار الكرز (الساكورا).

وعشاق الدرفت سيجدون ضالتهم في ممرات جبل "هارونا" المتعرجة المستوحاة من ثقافة السباقات الجبلية اليابانية، أما محبي السرعة القصوى، فقد تم تضمين مسارات مستوحاة من طريق "سي 1" (C1) السريع الشهير في طوكيو، مما يوفر تجربة سباقات ليلية لا تُنسى.

وعند الإطلاق، ستضم اللعبة أكثر من 550 سيارة مرخصة بدقة متناهية، ولأول مرة، ستظهر سيارة "تويوتا جي آر جي تي بروتوتايب 2025" (Toyota GR GT Prototype 2025) على غلاف اللعبة، بجانب الوحش المخصص للطرق الوعرة "تويوتا لاند كروزر 2025" (Toyota Land Cruiser 2025).

أما على صعيد أسلوب اللعب، فقد تم تقديم ميزة "تخصيص المنازل والكراجات" بشكل كامل، حيث يمكن للاعبين بناء مقرهم الخاص داخل العالم المفتوح وتزيينه لعرض مجموعات سياراتهم. كما تم تحسين المحرك الفيزيائي لإضافة تفاصيل واقعية مثل "تآكل الإطارات التجميلي" وتفاعلات الإضاءة المتقدمة التي تستغل القدرات القوصى لبطاقات الرسوميات الحديثة.

النسخ والأسعار

تأتي اللعبة بثلاث فئات رئيسية لتناسب جميع اللاعبين: